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トッテナムがポール・ファン・ヘッケ選手の5200万ポンドでの移籍を発表。ロベルト・デ・ゼルビ監督は今夏3人目の新戦力を獲得した。
デ・ゼルビ、ブライトンのスター選手と再会
トッテナムはヴァン・ヘッケを獲得し、守備を強化した。長期契約で北ロンドンへ加入する。移籍金は5200万ポンド。ワールドカップに出場中のオランダ代表でレギュラーを務める彼の価値を反映している。
この移籍で、彼はサウス・コーストで成長を見守ったロベルト・デ・ゼルビ監督と再会する。アメックス・スタジアムでの信頼関係が、彼が首都への移籍を決断した大きな要因だ。イタリア人指揮官は、スパーズの再構築を続けている。
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「夢が叶った」
ヴァン・ヘッケは、クラブの威信と馴染みのある仲間と再会できることを喜び、公式ウェブサイトで次のように語った。「スパーズの選手になれて光栄です。大きなクラブに加わり、夢が叶いました」「ヘッドコーチとは強い絆があり、再び一緒に働けるのが楽しみです。 ミッキー・ファン・デ・ヴェンもこのクラブの魅力を教えてくれたので、早くプレーしたいです。以前対戦相手として訪れましたが、今度はスパーズのユニフォームでファンの皆さんに支えられながらピッチに立つ日が待ち遠しいです。特別な瞬間になるでしょう。」
ランゲが守備の成熟度を称賛
スパーズのスポーツディレクター、ヨハン・ランゲ氏は、オランダ人選手への関心が最近の出来事ではなく、長期にわたるスカウティングの結果だと強調した。ランゲ氏は「彼は技術と守備センスに優れ、我々が求める成熟度、人格、プロ意識も備えている」と説明した。 「チーム構築を続ける上で、即戦力でありながら長期ビジョンにも合う選手を獲得することが重要です。ヤン・ポールはその条件に完璧に合致しており、彼がチームにもたらすものに大きな期待を寄せています」
この発言は、卓越した身体能力とプレミアリーグで必要な精神力を備えた選手を狙うクラブの方針を裏付ける。ファン・ヘッケは昨季ブライトンで公式戦40試合に出場し3ゴール3アシストを記録。加入後すぐに戦力になると期待されている。
- AFP
戦術的なセットアップに最適
デ・ゼルビ監督は、ヴァン・ヘッケのプレースタイルが自身の戦術に完璧に合うと確信している。監督は「ヤン・ポールはブライトン時代からよく知る選手で、再び一緒に働けることをとても嬉しく思う」と語った。「彼は強靭で知性のあるセンターバックだ。ボールを持ったときの勇気と個性は、私の戦術に欠かせない」
さらに、ピッチ外でも成熟しており、リーダーシップと学習意欲が素晴らしい。ここ数年で大きく成長しており、当クラブでもさらに伸びると信じている」
当面はワールドカップに集中する。オランダ代表は土曜、グループリーグ第2戦でスウェーデンと対戦する。