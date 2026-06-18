トッテナムがポール・ファン・ヘッケ選手の5200万ポンドでの移籍を発表。ロベルト・デ・ゼルビ監督は今夏3人目の新戦力を獲得した。

スパーズのスポーツディレクター、ヨハン・ランゲ氏は、オランダ人選手への関心が最近の出来事ではなく、長期にわたるスカウティングの結果だと強調した。ランゲ氏は「彼は技術と守備センスに優れ、我々が求める成熟度、人格、プロ意識も備えている」と説明した。 「チーム構築を続ける上で、即戦力でありながら長期ビジョンにも合う選手を獲得することが重要です。ヤン・ポールはその条件に完璧に合致しており、彼がチームにもたらすものに大きな期待を寄せています」

この発言は、卓越した身体能力とプレミアリーグで必要な精神力を備えた選手を狙うクラブの方針を裏付ける。ファン・ヘッケは昨季ブライトンで公式戦40試合に出場し3ゴール3アシストを記録。加入後すぐに戦力になると期待されている。



