トッテナムがフラムに敗れた後、「ホームの審判」への暴言で、イゴール・トゥドール監督がFAから告発された

主審への批判に加え、テュダー監督は、トッテナムのディフェンス陣との激しい競り合いにおけるフルアムのFWラウル・ヒメネスのプレーにも矛先を向けた。同監督はドラグシンへの接触について、審判団による「信じがたいミス」だと述べ、さらにこのストライカーの行動を「不正」だとまで断じた。

トゥドル監督は、そのゴールは取り消されるべきだったと断固として主張し、ヒメネスがトッテナムのディフェンダーを押して不当な優位を得ようとしたのは「不正行為」だと記者団に語った。この強硬な姿勢が、元マルセイユおよびヘラス・ヴェローナ監督である彼に対し、現在懲戒手続きが下される結果となった。

彼は次のように語った。「もちろんファウルだと思う。10人中9人はファウルだと言うだろう。だって、あまりにも明白だからね。 「時には、ほんのわずかな接触でも十分だと理解していないことがある。ゴールを決めるためのアドバンテージが得られるなら、それを取り消し、終わらせる必要がある。相手が弱々しい時の普通の競り合いの話ではない。いや、手で押してボールを見ていない時だ。時には、アドバンテージを得るのは簡単なんだ。」



