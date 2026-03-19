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トッテナムがフラムに敗れた後、「ホームの審判」への暴言で、イゴール・トゥドール監督がFAから告発された
FA、テューダー監督の暴言に対し処分を下す
木曜日に発表されたFAの公式声明は、告発の内容について次のように明らかにした。「トッテナム・ホットスパーのイゴール・トゥドール監督は、3月1日（日）に行われたプレミアリーグのフラム戦後の発言を受け、不適切な行為で告発された。同監督は試合後のインタビューにおいて、試合の審判員に対して偏見を示唆する、あるいはその公正さを疑わせる、あるいは個人を攻撃するような発言を行い、不適切な行動をとったとされる。」
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トーマス・ブラモールに対して容赦なく批判する
FAの怒りの原因は、審判の判定がホームチームに有利に偏っていたとトゥドール監督が示唆したことにある。このクロアチア人監督は、ハリー・ウィルソンが決めた先制点について特に激怒しており、その得点につながるプレーの中でラウル・ヒメネスがラドゥ・ドラグシンに対してファウルを犯していたと主張している。
試合終了直後の率直な感想として、トゥドル監督は次のように語った。「今日の審判は気に入らなかった。ホームチーム寄りの判定が多すぎて、彼には良い印象を持てなかった。すべての判定が相手側に有利だった。彼はサッカーを理解していない。何が間違っていて、何が正しいかという感覚が欠けている。」
クレイヴン・コテージでの不正行為疑惑
主審への批判に加え、テュダー監督は、トッテナムのディフェンス陣との激しい競り合いにおけるフルアムのFWラウル・ヒメネスのプレーにも矛先を向けた。同監督はドラグシンへの接触について、審判団による「信じがたいミス」だと述べ、さらにこのストライカーの行動を「不正」だとまで断じた。
トゥドル監督は、そのゴールは取り消されるべきだったと断固として主張し、ヒメネスがトッテナムのディフェンダーを押して不当な優位を得ようとしたのは「不正行為」だと記者団に語った。この強硬な姿勢が、元マルセイユおよびヘラス・ヴェローナ監督である彼に対し、現在懲戒手続きが下される結果となった。
彼は次のように語った。「もちろんファウルだと思う。10人中9人はファウルだと言うだろう。だって、あまりにも明白だからね。 「時には、ほんのわずかな接触でも十分だと理解していないことがある。ゴールを決めるためのアドバンテージが得られるなら、それを取り消し、終わらせる必要がある。相手が弱々しい時の普通の競り合いの話ではない。いや、手で押してボールを見ていない時だ。時には、アドバンテージを得るのは簡単なんだ。」
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公式回答の締め切りは月曜日
トッテナムとトゥドール監督には、今後の対応を検討し、この不品行の告発に対して異議を申し立てるかどうかを決定するための短い猶予期間が与えられた。FAは、スパーズの監督が本件およびその後の発言に関する正式な通知を提出する期限を来週初めとしていることを確認した。
声明は次のように締めくくられている。「イゴール・トゥドール氏は、3月23日（月）までにこの告発に対して回答しなければならない」。もし告発が認められた場合、トッテナムが降格の危機を回避しようと奮闘する中、トゥドール氏は多額の罰金、あるいはベンチ入り禁止処分さえ科される可能性がある。
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