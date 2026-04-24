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トッテナムがプレミアリーグに残留しても、マンチェスター・ユナイテッドはリヴァプールとファン・デ・ヴェン争奪戦に臨む。
北西部の強豪クラブが、トッテナムの守備の要の獲得に動いた
『The Athletic』によると、マンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールは、今夏、トッテナムのファン・デ・フェンを守備の最優先補強ターゲットに据えている。ユナイテッドは昨季の負傷者続出を受け、左利きセンターバックの獲得を急ぐ。
25歳の彼は卓越したリカバリースピードと技術で両クラブのスカウトの注目を集める。ユナイテッドは、トッテナムが残留するかどうかにかかわらず、このオランダ人選手を獲得するために多額の資金を投じる用意があるという。
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ファン・ダイクの存在がアンフィールド移籍に影響を与える可能性がある
リヴァプールはファン・デ・ヴェンを、イブラヒマ・コナテの後継者として理想的な長期人材であり、代表主将ヴィルジル・ファン・ダイクのパートナー候補と評価している。ファン・ダイクとプレーできる点は、新補強期を迎えるクラブにとって大きな魅力だ。
卓越した身体能力で欧州屈指の注目株であり、プレミアリーグで記録した高速スプリントは高位置での守備に最適だと証明した。この特性を、両クラブのコーチングスタッフは新戦術の要と位置づけている。
トッテナム、主力の保持に苦戦か
トッテナムはヴァン・デ・ヴェンの売却を否定している。しかし、欧州カップ戦出場を逃し、降格の危機も漂う現状はクラブ首脳を追い詰める。哲学の確立を目指すリリーホワイトズでも、北西部クラブからの巨額オファーは無視できない。
移籍が実現すれば、2023年にヴォルフスブルクへ支払った4000万ユーロ（3500万ポンド／4700万ドル）を大きく上回る額になる見込みだ。たとえ降格を免れても、CLに出場できない状況は、タイトルを狙えるクラブへの移籍を後押しするだろう。
- AFP
夏の移籍市場が近づき、獲得競争が激化すると予想される。
国内リーグ終盤、両クラブはライバルに先んじようと動き、交渉は激化すると見られる。トッテナムはエースの高額移籍金を求めるだろう。しかし強豪クラブの関心が高まり、移籍は避けられなくなっている。
本人は残留に貢献し、ワールドカップ出場も狙うが、夏にはユナイテッド対リヴァプールの争いが報道をにぎわせそうだ。