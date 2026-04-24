トッテナムがプレミアリーグに残留しても、マンチェスター・ユナイテッドはリヴァプールとファン・デ・ヴェン争奪戦に臨む。

『The Athletic』によると、マンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールは、今夏、トッテナムのファン・デ・フェンを守備の最優先補強ターゲットに据えている。ユナイテッドは昨季の負傷者続出を受け、左利きセンターバックの獲得を急ぐ。

25歳の彼は卓越したリカバリースピードと技術で両クラブのスカウトの注目を集める。ユナイテッドは、トッテナムが残留するかどうかにかかわらず、このオランダ人選手を獲得するために多額の資金を投じる用意があるという。