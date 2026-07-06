サンドロ・トナリがトッテナム加入を正式発表した。2000年生まれのMFはニューカッスルを離れ、1億1000万ポンド（約1億1600万ユーロ）でデ・ゼルビ監督率いるトッテナムへ移籍する。 元ブレシア、ミランの彼にはマンチェスター・ユナイテッドも興味を示したが、イタリア人監督が率いるトッテナムを選択した。残留した昨季の雪辱を晴らすため、今季は巻き返しを狙う。中盤ではウェストハムのマテウス・フェルナンデスに9200万ユーロを投じたのに続き、2人目の大型補強となる。
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トッテナムがサンドロ・トナリの加入を正式発表。移籍金は1億1600万で、ミランも収入を得る。
トナリの言葉
トナリは「ここに来られてとても幸せです。トレーニングセンターに着いたとき、素晴らしい感覚を覚えました。4、5つのクラブが関心を示していると聞きましたが、私にとっては実質1つだけでした。監督と2時間近く話し、クラブやサポーター、スタジアム、私たちのサッカーについて話しました。魔法のような時間でした。トッテナムと契約すべきだとすぐに確信しました。 トッテナムとは以前対戦し、素晴らしいサポーターが作る雰囲気を体感しました。シーズン開始が待ちきれません」
デ・ゼルビのコメント
デ・ゼルビ監督は「サンドロは特別な選手で、トッテナムにとって素晴らしい補強だ。故郷ブレシアのユース時代から注目してきた。一緒に働けることをとても嬉しく思う。他にもオファーがあっただろうが、彼は明確にトッテナムに来たいと言った。彼がチームにもたらすものを、サポーターもきっと評価してくれるだろう」と語った。
トナリの給与
イギリスでの報道によると、トナリはニューカッスルで年俸800万ユーロだったのが、トッテナムでは手取り1200万ユーロに跳ね上がる見込みだ。移籍金は1億ユーロを超え、イタリア人選手として史上最高。 これまでの最高額は2025年夏、アタランタからアル・カディシアへ6850万ユーロで移籍したマテオ・レテギだった。
ミランの収入はいくらなのか
ミランはトナリのトッテナム移籍で、1,000万ユーロに迫る金額を得る見込みだ。利益の10％と連帯金を受け取る権利があるためだ。
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