トナリは「ここに来られてとても幸せです。トレーニングセンターに着いたとき、素晴らしい感覚を覚えました。4、5つのクラブが関心を示していると聞きましたが、私にとっては実質1つだけでした。監督と2時間近く話し、クラブやサポーター、スタジアム、私たちのサッカーについて話しました。魔法のような時間でした。トッテナムと契約すべきだとすぐに確信しました。 トッテナムとは以前対戦し、素晴らしいサポーターが作る雰囲気を体感しました。シーズン開始が待ちきれません」