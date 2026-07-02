移籍は、関係者全員が満足するケースもあれば、クラブや選手が交渉で別の判断をしていたらどうなっていたかと後悔するケースもあります。
そこでGOALは、選手が正式に発表される前に、各大型移籍で誰が最も得をしたのかを皆さんにお伝えします。夏の移籍市場期間中、私たちは成立したすべての移籍をその都度評価し、「最大の勝者」と「最大の敗者」を追跡します。
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移籍は、関係者全員が満足するケースもあれば、クラブや選手が交渉で別の判断をしていたらどうなっていたかと後悔するケースもあります。
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ニューカッスル：バブルは弾けた。昨季のカラバオ・カップ制覇とCL復帰で期待は高まったが、公的資金で運営されるクラブがPSG並みになるという夢は遠のいた。リヴァプールにアレクサンダー・イサクを引き抜かれたことが痛手だった。 当時英国最高額だった移籍金を賢く使えば結果は変わっていたかもしれないが、ヨアン・ウィッサ、ニック・ウォルテメイド、アンソニー・エランガといった衝動的な補強に多額を費やし、エディ・ハウ監督率いるチームは12位に沈んだ。 アンソニー・ゴードンの退団はシーズン中から明らかだったが、トッテナムへのトナリの移籍が夢の終焉を象徴する。さらに痛手なのは、これが最後の釘ではないこと。キャプテンのブルーノ・ギマランイスも数週間以内に去ると噂されている。 サウジアラビアのオーナーが投資を縮小しているため、苦境は続く見込みだ。9桁の移籍金すら、ファンにとって慰めにはならない。 評価：F
トッテナム：またも驚きの補強だ。マテウス・フェルナンデスとの8500万ポンドの契約からわずか1日後、スパーズはトナリ獲得で再びクラブ記録を更新した。これは絶望か、野心か、それとも市場が狂っている証拠か。エリオット・アンダーソンが1億1600万ポンドの価値があるなら、トナリが同額でもおかしくない。 イタリア代表のトナリは、ここ数シーズンでプレミア屈指のMFであることを証明済みで、同胞デ・ゼルビ監督の下ではフェルナンデスよりさらに輝ける可能性が高い。とはいえ、最高峰の舞台でまだ証明すべきことが多い26歳にこの金額を払うのは大きな賭けであり、スパーズにとっては何としても成功させなければならない。 とはいえ、今のところファンはそんなことは気にしないだろう。長年、元執行会長ダニエル・レヴィの慎重すぎる補強方針に苛立ちを募らせてきた彼らは、クラブがライバルを圧倒し、市場で最も注目されるMFの一人を獲得した姿に満足している。評価：B+
トナリにとって：予想外の移籍だ。違法賭博による出場停止中も支えてくれたクラブを去るなら、欧州の強豪へ行くと思われた。しかし、加入したのは過去2シーズン連続17位のチームだ。 では、なぜトッテナムなのか？ まず、セリエAクラブが報じられる「故郷復帰」の希望を叶える資金を持つ可能性は低かった。イングランドの強豪でさえ、ニューカッスルの提示額には二の足を踏んだ。結果としてトナーリはトッテナムを選び、全盛期をここで過ごすことになった。これは奇妙な流れだ。 とはいえ、デ・ゼルビが2年以上残留すれば――これは大きな「もし」だが――長期的にはトナリにとって良い結果になるかもしれない。評価：C+
マーク・ドイル
ウェストハムにとって、この移籍金はプレミアリーグ降格による経済的打撃を和らげる。降格が確定した瞬間から、主力売却は不可避だった。フェルナンデスはクラブ屈指の資産であり、シーズン最終日前からライバルクラブが注目するトップクラスのMFだった。彼の退団は当然だ。 驚くべきは、降格で不利な立場にもかかわらず、クラブが希望額をそのまま引き出したこと。批判が多い取締役会にも、今回は称賛を贈りたい。評価：A
トッテナムにとっては、今夏の本気度を再確認させる取引だ。 2年連続の低迷、特に昨季は降格寸前まで追い込まれた反省から、スパーズは再発防止へ迅速に動いた。ヤン・ポール・ファン・ヘッケに5200万ポンドを支払ったことが「本気度」を示すものだったとすれば、今回の取引はさらに上のレベルだ。フェルナンデスは非常に才能豊かな21歳の選手だ。複数のポジションをこなせ、強豪で才能を開花させるタイプと見られていた。 ロベルト・デ・ゼルビ監督も、彼を戦術の要と確信している。 ただし、この移籍には「焦り」も見える。スパーズはサンドロ・トナリへの関心からも分かるように、弱点である中盤の刷新に全力を注いでおり、マンチェスター・ユナイテッドなどのライバルを退けるため、フェルナンデスに高値を払った。 この移籍はスパーズにとって即座に成功しなければならず、オーナー批判の材料になる可能性もある。PSGは同い年のジョアン・ネヴェスに6000万ユーロを支払ったが、フェルナンデスは彼ほど評価されていないため、実力を証明する必要がある。評価：C+
フェルナンデスにとって：ビッグクラブへの移籍が噂されただけに、一見不思議な選択だ。しかし昨季ウェストハムをわずかに上回っただけのトッテナム入りは、横滑りにも見える。 だが来季、北ロンドンのクラブは戦力を大幅に向上させる見込みで、フェルナンデスはデ・ゼルビの指導でさらに成長できるタイプだ。監督の去就には不安があるものの、彼はすぐに先発に名を連ねるだろう。他のクラブならそうはいかなかったかもしれない。 評価：B
マーク・ドイル
PSVにとっては残念だが、サイバリの退団は避けられなかった。彼はPSVで3連覇を達成し、影響力を高めていった。そのため、ヨーロッパの強豪に引き抜かれるのは時間の問題だった。 北米での活躍次第で価値がさらに上がる可能性があったため、PSVはW杯後に移籍金を設定すべきだったという声もある。それでも、4年前にゲンクから500万ユーロ強で獲得した選手としては十分な移籍金だ。 主力放出が続く中でも国内タイトルを獲り続けているクラブにとって、この移籍金は有意義に活用されるはずだ。評価：B
バイエルンにとっては：見事な補強だ。サイバリの市場価値は、モロッコ代表での活躍で急上昇していた。25歳の彼はグループリーグ3試合すべてで得点を挙げ、決勝トーナメント1回戦のオランダ戦でもPKを決めた。 とはいえ、スポーツディレクターのマックス・エベルが移籍決定時に語ったように、これはバイエルンが以前から進めていた交渉だ。ワールドカップでの活躍を見てから動いたわけではない。彼らはサイバリが技術、勤勉さ、多才さを備え、豪華な攻撃陣にさらに厚みをもたらすと確信していた。我々もその評価に異論はない。評価：A
サイバリにとって：最高の夏。 W杯ではモロッコ代表FWとして躍動し、一般ファンにも存在を知らしめた。そして今、彼は「世界有数のビッグクラブ」への“夢の移籍”を果たした。とはいえ、ハリー・ケイン、ルイス・ディアス、マイケル・オリゼ、ジャマル・ムシアラが並ぶ先発陣に割って入るには苦労するだろう。 とはいえ、彼の全盛期はこれからだ。有頂天になるのも無理はない。コンパニも同意見で、ジャクソンよりサイバリの方がチームスタイルに合っている。評価：A
マーク・ドイル
アタランタにとって、エデルソンをマンチェスター・ユナイテッドに売却したのに続き、今回も賢明な取引となる見込みだ。 クラブのアカデミー出身ながらトップチームでの出場はわずか数試合だったパレストラの移籍金は5500万ユーロ（4700万ポンド／6200万ドル）。カリアリへのレンタルで成功を収めた彼を再統合するより売却して利益を得る方を選んだようだ。 21歳のパレストラはクラブ史上4番目の高額売却選手となった。10歳で加入したベルガモのクラブでプレーする機会は少なかったが、インテルやチェルシーが関心を示した時点で残留は難しかった。評価：A
チェルシーにとって：これは、シャビ・アロンソがヘッドコーチというよりも、チェルシーのマネージャーとしての影響力を示す興味深い指標だ。報道によると、このスペイン人監督がこの移籍を承認し、クラブはアタランタとの合意に向けて迅速に動いた。その結果、24時間のうちに首位に躍り出て、インテルによるパレストラ獲得の動きを横取りすることに成功した。彼はスクデット獲得チームへの加入が広く予想されていたため、その意味では間違いなく大きな成果と言える。 多才でスピードとパワーを兼備するサイドバックのパレストラ（2025-26シーズン・セリエA最優秀ディフェンダー）は、3バックでも4バックでもアロンソの戦術にフィットすると見込まれ、プレミアリーグの過酷な環境にも適応できるはずだ。 ただし、最大5500万ユーロという金額はセリエA基準では破格で、インテルを凌ぐオファーだった。彼はまだ21歳であり、トップリーグでの実績は1シーズンだけ。そのため、チェルシーにとっては一定のリスクがある。評価：B
本人だけが理由を知っているが、週給約10万ポンドというチェルシーのオファーはインテル提示額の2倍以上で、その背景を説明している。 とはいえ、プレミアリーグで成功する資質は十分で、イングランド最高峰の舞台に挑戦できることを喜んでいるようだ。アーセナルでカラフィオリが成功していることは励みになるはずだ。イタリア人若手ではレオーニが昨夏リヴァプールへ移籍しており、早期にセリエAを離れる選手が増えている。 アロンソ監督が彼をスタンフォード・ブリッジに招き入れたいという強い決意も、彼の決断を後押しした。新監督の下で重要な存在になる可能性を示唆している。評価：A
クリシャン・デイヴィス
PSGにとっては大当たりだ！CLで1試合も先発しなかった控え選手に巨額を払うクラブが現れ、欧州王者PSGは笑いが止まらない。 本来はストライカー不足を解消するはずだったが、パルク・デ・プランスではベンチが定位置だった。ルイス・エンリケ監督がウスマン・デンベレを「フォールス・ナイン」として起用するほうが良いと判断したためだ。代表でも41歳のクリスティアーノ・ロナウドの控えであり、評価は下がり続けている。 そのため、今夏にトップクラブがラモスを争奪する様子はなく、7500万ユーロを払うチームなどいなかった。しかしPSGは、この移籍で攻撃力を高めるヤン・ディオマンデ獲得資金の半分以上を捻出した。評価：A+
ミランにとって：驚愕だ。ラモスは優れたストライカーであり、ベンフィカで可能性を示し、PSGでは3シーズンで45得点を挙げた。それでも移籍金は高額過ぎる。資金に余裕がないミランには特にだ。 この異常な取引の背景を探ろうと、イタリアのファンやジャーナリストは騒然としている。ラファエル・レオの退団を示唆する声や、代理人ホルヘ・メンデスの影響、さらにミランオーナーのジェリー・カルディナーレとPSG会長アル・ケライフィの親密な関係に言及する声も聞かれる。 それでも、なぜミランがクラブ最高額を払ったのかは不明だ。とはいえ、彼はセリエAで得点を挙げるだろう。アモリム監督が「9番」に求める要素を備えているからだ。とはいえ、これはルカク以来の最高額であり、ラモスが同じだけ得点できるかは保証されていない。評価：D+
ラモスにとって、控えとして過ごした日々から主役へ躍進する好機だ。2022年W杯でハットトリックを達成したとき、彼はスターの予感をさせた。しかし後任のマルティネス監督はロナウド起用を優先し、ラモスの成長を阻んだ。 とはいえ、ロナウドやマルティネスに大きな圧力をかけたかといえば、そうとも言えない。PSGでも状況は同じで、豪華なフォワード陣の一員とは見なされていなかった。あくまでベンチから投入されるインパクトのある交代要員にとどまった。今回、彼はその評価を変えるチャンスを手に入れた。 彼は今、世界屈指のビッグクラブである新ミランの10番として先発する。移籍金に見合う活躍が求められるプレッシャーは計り知れない。そもそもこの移籍金は高額だが、セリエAのクラブにとってはまさに天文学的な額だからだ。ゴンサロ、あとは君次第だ。今こそ、その価値を証明する時だ…… 評価：A
マーク・ドイル
フォレストにとっては複雑な心境だ。アンダーソンの退団は残念だが、彼はチームが初めてEL予選を突破し、昨季準決勝まで進んだ立役者だった。彼の穴を埋めるのは容易ではない。 とはいえ、金銭面での不安はない。移籍金が1億1600万ポンドでも1億3000万ポンドでも（フォレストは後者を主張）、2年前は3500万ポンドで獲得した選手だ。シティ・グラウンドでは寂しさが残るが、経営陣は大きな利益に満足するだろう。評価：A
マンチェスター・シティにとって：新たなロドリ。少なくとも、そうあってほしい。ロドリは去就を明かしていないが、バロンドール受賞者が今夏母国スペインへ戻る兆候がある。たとえ残留しても、30歳の後継者は必要だった。 ニコ・ゴンサレスやマテウス・ヌネスは「6番」としてほとんど説得力がない。一方、アンダーソンは実績十分。昨季プレミアリーグで最多のボールタッチ数を誇り、1対1の勝率もトップだった。エンツォ・マレスカ監督の中盤にとって理想的な補強だ。 とはいえ、これは「イングランド税」の典型例だ。アンダーソンは23歳と若く、将来性がある。だが、フォレストでの数シーズンしか実績がなく、チャンピオンズリーグの出場経験もない。 もし彼がイングランドではなくスコットランド代表としてプレーし続けていたら、シティが9桁の移籍金を払うことはなかっただろう。評価：C
アンダーソンにとって：今が最適なタイミングだ。彼はフォレストのレベルを超え、シティでそのポテンシャルを証明する機会を得る。 巨額の移籍金は大きなプレッシャーになるが、エティハドで苦戦した若手イングランドMFは彼だけではない。それでも23歳の彼は同年齢のカルヴィン・フィリップスより完成度が高く、ロドリが彼のポジションを阻む可能性は低い。 ペップ・グアルディオラ監督退任後のシティには不確定要素が多いが、アンダーソンにとっては欧州屈指のセントラルMFへ成長する絶好の機会だ。評価：A+
マーク・ドイル
ブライトンは6年前に200万ポンドで獲得した選手を5,200万ポンド（7,000万ドル）で売却し、再び賢明な取引を示した。 契約満了まで残り12か月だったため、クラブにとっては非常に価値のある取引だ。以前の推定市場価値は7000万ポンド（9400万ドル）だったが、クラブは今回の移籍金に満足しているはずだ。 移籍金は将来性のある後継者獲得に再投資される見込みで、ハンブルクで好印象を残したトッテナムの若手ルカ・ヴスコヴィッチが候補に挙がっている。ルイス・ダンク、オリヴィエ・ボスカグリ、ウェストハムから復帰予定のイゴール・ジュリオもいるため、センターバックの人数は不足していない。評価：A
トッテナム：新監督ロベルト・デ・ゼルビがブライトン時代から知るヴァン・ヘッケを強引に獲得。契約最終年の選手に7000万ポンドの評価額が付いたとされ、過大支払いの印象は拭えない。 実力的には4000万ポンド（5400万ドル）前後で収まるはずだが、ブライトンは交渉が難航することで有名で、トッテナムは急ぐ必要があったのかもしれない。 プレミアリーグのライバルであるチェルシーとリヴァプールも興味を示していたこと、キャプテンのクリスティアン・ロメロが移籍濃厚であること、さらにセンターバックのミッキー・ファン・デ・ヴェンも退団の可能性があることを踏まえると、やむを得ない判断だったかもしれない。 それでも、トッテナムはプレミアリーグで実績のあるセンターバックを獲得できた。26歳の彼は全盛期前で、パス能力が高く、チームに欠けていた闘志とリーダーシップを持つ。オランダ代表の彼は、フリーで加入したマルコス・セネシと新コンビを形成するだろう。評価：B-
選手本人にとっては理にかなった移籍だ。契約延長を拒否していた彼は、キャリアの折り返し地点でステップアップし、プレミアリーグでの地位を確立した。 チェルシーとリヴァプールは関心を示したものの、具体的な行動には移さなかった。そのため、彼は「ビッグ6」でレギュラーを狙える環境を求めてトッテナムを選んだ。欧州大会に出場できない点はマイナスだが、以前一緒に働いたデ・ゼルビのサッカーを理解しているため、適応は早そうだ。 2025-26シーズンの終盤に降格危機を回避した北ロンドンのクラブは、今後予想される過渡期を乗り越える上で、堅固な守備の基盤を得ることになる。評価：A
クリシャン・デイヴィス
オサスナは昨夏500万ユーロで獲得した選手を売却し、大きな利益を得たように見える。しかし、パンプローナを本拠地とするクラブは、レアル・マドリードとの契約に盛り込まれた50％の転売条項で制約されていた。 4000万ユーロ（約3450万ポンド／4500万ドル）の移籍金条項のうち、2000万ユーロがマドリードに支払われる。それでも、オサスナのような規模のクラブにとって、1500万ユーロ（約1300万ポンド／1700万ドル）の利益は大きい。 今季12ゴールに絡み、スペイン代表としてW杯にも出場したムニョス。移籍は既定路線で、クラブに交渉の余地はほとんどなかった。評価：B-
リヴァプールにとって：アンドニ・イラオラ体制下での初補強であり、ニューカッスルとの移籍市場でのライバル関係に火をつけた。ニューカッスルはバルセロナに移籍したゴードンの後継者と見てムニョスを狙っていたが、リヴァプールは好機と判断。交渉最終段階でのニューカッスルの提示額が受け入れられたとの報道にもかかわらず、横取りして獲得した。 リヴァプールはこれを大きな成果と捉えており、高く評価される若手ウインガーを割安で獲得できたことを喜んでいる。ムニョスは両サイドと中央でプレーでき、サラーの退団とエキティケの負傷で穴が開いた前線に質と厚さを加える。 直線的なスピードと献身的な守備が特徴の22歳は、新監督イラオラの戦術にぴったりで、本人も移籍を強く希望していた。リオ・ングモハの成長を阻まないよう配慮が必要だが、クラブは問題ないと見ている。 評価：A
ムニョスにとって：リヴァプールとニューカッスルのオファーが両方とも受理された後、最終判断は選手自身に委ねられた。アンフィールドを選んだ彼を責めるのは難しい。22歳ながらキャリア初期は転々とし、今回が3つ目のビッグクラブとなる。 バルセロナの「ラ・マシア」出身で、レアル・マドリードを経て1年前にオサスナへ加入した。今回は新天地に定着し、長期的に活躍したいはずだ。同胞のイラオラ監督が適応を後押しするだろう。 ただし、RBライプツィヒのヤン・ディオマンデ獲得も噂されるため、スタメン争いは厳しい。総合力をさらに高める必要があるが、その多才さから新攻撃陣で多くの出場機会を得られるはずだ。評価：A
クリシャン・デイヴィス
リヴァプールにとって、コナテの去就は板挟みの状況だった。契約満了を避け、ピーク時の2024-25シーズンに新契約を結んでいれば、移籍金を得て別れられたはずだ。 2024-25シーズンの優勝時に全盛期だった彼と新契約を結んでいれば、移籍金を得て放出できた。しかし彼は個人として低調なシーズンを過ごし、結局無償でチームを去った。 シーズン中の目立ったミスもあり、リヴァプールが週給約25万ポンドという高額要求を受け入れるのは非現実的だった。4月に本人合意間近と報じられたものの、長期にわたる交渉は結局不成立に終わった。 リヴァプールはジョヴァンニ・レオーニとジェレミー・ジャケという代替候補をすでに獲得しているが、それでもこれは関係者全員にとって時間の浪費だった。評価：D
レアル・マドリードについて：長年のターゲットであるコナテには、移籍金ゼロとはいえ、彼が求める巨額年俸を提示する見込みだ。リヴァプールのタイトル防衛失敗で低調だったセンターバック起用はリスクであり、昨年11月には関心を失っていたという報道も示唆的だ。 調子が良いときの彼は優れたセンターバックであり、27歳という年齢を考えればまだ全盛期ではない。レアルは彼がスペインで本来の力を取り戻すと見込み、守備陣の課題を低コストで解決しようとしている。 ダヴィド・アラバは今夏退団し、アントニオ・ルディガーは全盛期を過ぎ、エデル・ミリタオは怪我続き、ディーン・ホイセンはまだ若すぎる。とはいえ、コナテが即戦力と呼べるかは疑問だ。ファンやメディアの厳しい視線の中で、この移籍がすぐに失敗に終わる可能性もある。評価：B
コナテにとって、夢の移籍と高年俸という望みが叶う。だが、ホイセンと組むCBで即座に結果が求められる。ミスへの寛容度は低く、適応が遅れれば批判は避けられない。 彼はトレント・アレクサンダー＝アーノルドに続きフリーでマドリードへ移籍したが、そのイングランド人選手がデビューシーズンに苦戦したことは警鐘となる。それでも、早期に自信とベストコンディションを取り戻せれば、ジョゼ・モウリーニョ監督率いる刷新されたレアル・マドリードで世界有数のクラブの要として地位を確立できるチャンスがある。ただし、それが実現する保証はない。 評価：A
クリシャン・デイヴィス
マンチェスター・シティにとって、ベルナルドの移籍は伝説の終わりだ。彼はプレミアリーグ屈指の攻撃的MFとして、シティの長期にわたる成功を支えた。ペップ・グアルディオラは理想的な選手として彼を深く愛し、エティハドでの引退試合では涙を流した。 グアルディオラは彼がシティでキャリアを終えることを望んでいたが、この退団は予想されていた。無償移籍はクラブにとって痛手だが、9年間貢献した彼には当然の待遇だ。彼の技術、知性、人柄は大きく欠ける。評価：D
レアル・マドリードにとっては祝うべき理由が2つある。フリーで優れた選手を獲得できただけでなく、宿敵バルセロナをかわしたからだ。数か月の憶測ではカンプ・ノウ移籍が既定路線と見られていたが、ジョゼ・モウリーニョのベルナベウ就任がすべてを変えた。 「ザ・スペシャル・ワン」は同胞の獲得を最優先し、契約はわずか36時間でまとまった。シルバの全盛期は過ぎたものの、昨季のプレミアリーグ優勝争いで大一番に強さを示した（エティハドでのアーセナル戦が好例）。 何よりも、彼はレアル・マドリードの若手にとって理想的なロールモデルであり、モウリーニョが求める才能と粘り強さの融合を体現している。その意味で、レアルがバルサの獲得を阻んだ理由も明らかだ。評価：B+
ベルナルド・シルバにとって：長年望んだスペイン移籍が実現した。過去3年以上の夏、彼はラ・リーガ強豪への移籍が噂されてきた。そのたびにグアルディオラ監督に説得され、エティハドでプレーし続けていた。 今回はベルナルドの決意が固く、ついにスペインの伝統ある強豪でプレーする機会を得た。現在マドリードはバルサに王座を奪われているが、モウリーニョと共にチームを再建する挑戦は、彼にとってやりがいのあるものになるだろう。 レアルのポジション争いは激しいが、シルバは衰えても頭脳と走力で生き残れる。 もう少し若く移籍していれば、と悔やむ声もあるが、30代後半までスペインで輝ける経験と資質を彼は備えている。ルカ・モドリッチのように、マドリードで存在感を示すだろう。評価：A+
マーク・ドイル
チェルシーにとって、ククレッラ放出は奇妙な決断だ。2022年加入時は苦戦したが、やがて守備の要に成長した。全盛期の彼は世界屈指のサイドバックだ。 とはいえ、チェルシーは当初、ブライトンからこのスペイン人選手を6000万ポンド（8000万ドル）で獲得した際、明らかに高額な移籍金を支払っていた。また、報道によれば彼は裏で移籍の意向を示しており、クラブの運営方針に対しても公然と批判的な姿勢を見せていたことを踏まえると、クラブ側は彼が「手放せない存在」ではないと判断し、5200万ポンド（6900万ドル）もの金額を回収できれば満足するだろう。 7月に28歳になる彼を今後より高く売ることは難しかっただろう。彼の退団で経験値はさらに低下するが、チェルシーはジョレル・ハトや加入予定のバレンティン・バルコで穴を埋められると見込んでいる。評価：B-
レアル・マドリードについて：モウリーニョ監督の意向は絶対で、クラブは早期移籍市場の幕開けに衝撃的な補強を行った。昨夏にベンフィカからアルバロ・カレラスを呼び戻したばかりだが、新（旧）監督が指名したククレラにはさらに巨額を投じた。 ここ数か月は調子を落としているだけに、すぐに投資を回収できるか注目だ。まもなく28歳になるククレラは全盛期だが、レアルが何年高いパフォーマンスを引き出せるかは不透明だ。 少なくとも、彼のエネルギーとアグレッシブさは「モウリーニョ流」に合う。左サイドバックはククレラ、カレラス、メンディ、ガルシアの4人がおり、誰かを放出する必要がある。評価：C
ククレラにとって：この移籍の最大の受益者はククレラだ。彼は迷走するチェルシーを脱出し、全盛期に世界有数のクラブへ加入した。スペイン復帰を希望していた彼にとって、アトレティコ・マドリードではなくベルナベウへ移籍したのは驚きだが、モウリーニョの指名を受けたことでレギュラー獲得のチャンスも大きい。 オファーを受けた瞬間、彼は即座に承諾したはずだ。モウリーニョが指名した以上、カレラスとローテーションしながらも、ククレラがレギュラーを勝ち取る可能性は高い。 ただし、移籍金の大きさから、すぐに結果が求められる。出せなければ、バルセロナとのつながりもあるため、忍耐力に欠けるベルナベウのサポーターから厳しい批判を受ける危険がある。評価：A
クリシャン・デイヴィス
リヴァプールにとって、ロバートソンの退団は感慨深い別れだ。2017年にハル・シティから800万ポンドで獲得された彼は、クロップ体制の要であり、全盛期は世界最高の左サイドバックだった。 しかし32歳となり、年齢の影響は否めない。そのためリヴァプールは昨夏、後継候補のミロス・ケルケズを獲得。ローマからコスタス・ツィミカスを呼び戻せていれば、冬にロバートソンを放出していたはずだ。 しかし、ケルケズはまだアンフィールドに完全に馴染んでいない。2025-26シーズンを通じて、ロバートソンの経験、粘り強さ、人柄がマージーサイドで痛切に欠けることが明らかになった。ファンは、ロバートソンとモハメド・サラーの退団が来シーズンのチームレベルをさらに低下させると懸念している。評価：D
トッテナムについて：やはり意外な移籍だ。1月に獲得を試みた理由は不明瞭だった。左サイドバックは欠員ポジションではなく、ベン・デイヴィスが負傷中でもデスティニー・ウドギーやジェド・スペンスがいた。ブラジルの若手スーザも加入したばかりだった。 混乱するロッカールームの安定剤になるとの意見もあった。新監督デ・ゼルビが求める「100％の献身」をチームに浸透させる上でも、彼の存在は役立ったかもしれない。とはいえ、フリーで獲得できたのはボーナスだが、トッテナムが本当に必要としていたかはいまだ疑問だ。評価：C
ロバートソンにとって：不可解な決断だ。1月にリヴァプールを去ろうとしたのは理解できる。彼は控えに追いやられ、ワールドカップを控えてプレミアリーグで定期的にプレーしたいと考えていた。スパーズはそれを提供しようとしていた。 結局、後半戦は予想以上に先発したため、北米へ移る今のコンディションは良好だ。ただ、リヴァプールが一度も延長契約を提示しなかったため、残留の可能性は最初からなかった。 ただし、ユヴェントスなど他の選択肢もあった。降格圏を辛うじて逃れたクラブを選んだのはやや不思議だ。それでも、デ・ゼルビ監督がチームを強化できる夏であれば、1月時点より魅力的に映った可能性もある。 それでも、彼が北ロンドンで昨季のリヴァプールより多く出場できるかは不透明だ。評価：C
マーク・ドイル
アタランタのビジネスモデルがまたも成功した。2022年にサレルニターナから2300万ユーロで獲得したエデルソンは、EL制覇など4年間の活躍後、マンチェスター・ユナイテッドへ売却で移籍金がほぼ2倍になる見込みだ。 このブラジル人選手の穴埋めは容易ではないが、これこそがアタランタのやり方だ。彼らは原石を発掘し、数シーズン後に最高値で売却する。 アトレティコ・マドリードも獲得を望んだが、アタランタは強気の姿勢を崩さず、契約残り1年の選手にクラブが要求した額をユナイテッドが支払った。スカウトチームの腕がまたも光った。評価：A
ユナイテッドにとって：補強失敗が多いクラブとしては珍しく、賢明な獲得だ。 カゼミーロがオールド・トラッフォードを去ったため、ユナイテッドは新たな中盤の補強が必要だった。そこで、ボール奪取に秀でたもう一人のブラジル人選手を獲得し、同等の戦力を維持した。エデルソンの評価は過去1年でやや低下した。それが、カルロ・アンチェロッティ監督がワールドカップ代表にカゼミーロを選び、エデルソンを外した理由だ。 ただ、昨夏ジャン・ピエロ・ガスペリーニが退任したことが影響している。2024年EL決勝でレバークーゼンを破った“要”だったからだ。 当時、リヴァプールやマンチェスター・シティも獲得に興味を示していた。もしあの頃のパフォーマンスを取り戻せれば、コビー・マイヌーと強力な中盤を形成できるだろう。全盛期のカゼミーロには及ばないものの、マヌエル・ウガルテよりは明らかに上だ。評価：B+
エデルソンにとって： 待ち望んだ移籍だ。彼はプレミアリーグへの意欲を隠さず、そのスキルを活かせる舞台を得た。ボール奪取とキープに秀でており、ペナルティエリアでも脅威となる。 シメオネ率いるアトレティコへ行ったほうが良かったという声もある。だが、守備的MFとして優れたマイケル・キャリックが、かつてはキャリアを危うくする場所と見なされたオールド・トラッフォードに安定感をもたらしている。 彼には「夢の劇場」でインパクトを残す要素が揃っており、それが実現すればブラジル代表への道も開けるだろう。評価：A
マーク・ドイル
ニューカッスルは昨夏、アレクサンダー・イサクの残留に固執したが、結局リヴァプールへ放出した。移籍希望を申し出た時点で早々に放出していれば、チームは混乱せずに済んだ。 そこでクラブは、チームに溶け込めないフォワードを再び迅速に放出した。しかも移籍金は破格だ。ゴードンは勤勉で多才なアタッカーだが、クラブや代表で6900万ポンドの価値を示したことは一度もない。ニューカッスルにとっての課題は、この資金を賢く投資することだ。イサクの売却益を無駄にした前例があり、今夏もトップ選手を獲得するのは容易ではない。 CL出場権をエサにできない現状では、12位という低迷とゴードンの離脱希望が、サウジオーナーの関心の低下を物語る。評価：B-
バルセロナにとって：懸念すべき兆候だ。彼らはラ・リーガの厳しい財務規制により長らく大型投資ができない状況にあった。それだけに、経営を立て直した直後の第一弾がゴードンに8000万ユーロの支出というのは好ましくない。 イングランド代表の彼は前線どこでもプレーでき、プレッシングも秀逸だ。フリック監督がゴーサインを出した理由も頷ける。 それでも、移籍金が過剰である事実は変わらない。ゴードンがW杯で好結果を残せば評価は変わるかもしれない。今季CLで10得点を挙げたとも指摘されるが、6点はカラバフとサン＝ジロワーズ戦で、半分はPKだった。 プレミアリーグでは直近60試合で12得点にとどまり、これがバルサが期待すべき実際のペースだ。ゴードンはウインガーに求められる運動量と年俸面でラッシュフォードより優れるが、より割安な選択肢もあった。バルサは再び「金より分別」を忘れた印象だ。評価：C+
ゴードンにとって：夢のような移籍だ。プレミアリーグでのパフォーマンスはここ2年安定していなかったが、かねてから狙っていたビッグクラブへ移籍できた。少年時代にファンだった故郷のリヴァプールへの移籍話に心を奪われたと本人も明かし、当初はバイエルン・ミュンヘン加入が濃厚だった。 しかしバイエルンは移籍金を高く感じ、交渉は不調に終わった。この事実がゴードンに課せられた最大の課題を示している。ジュリアン・アルバレスの加入が噂されれば、25歳の彼は注目を奪われるだろう。それでも8000万ユーロの移籍金を正当化する重圧は変わらない。バルサが巨費を投じたのは、控え選手のためではないからだ。 スター揃いのチームで先発を勝ち取るのは容易ではない。バルサで28ゴール・アシストを記録したにもかかわらず、現在余剰戦力と見なされるラッシュフォードが好例だ。とはいえ、ゴードン自身は今の幸運をまだ信じられていないだろう。アンソニー・エランガとプレーしていた彼が、まもなくラミン・ヤマルと並んでピッチに立つのだ！ 評価：A
マーク・ドイル