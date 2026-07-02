ニューカッスルは昨夏、アレクサンダー・イサクの残留に固執したが、結局リヴァプールへ放出した。移籍希望を申し出た時点で早々に放出していれば、チームは混乱せずに済んだ。 そこでクラブは、チームに溶け込めないフォワードを再び迅速に放出した。しかも移籍金は破格だ。ゴードンは勤勉で多才なアタッカーだが、クラブや代表で6900万ポンドの価値を示したことは一度もない。ニューカッスルにとっての課題は、この資金を賢く投資することだ。イサクの売却益を無駄にした前例があり、今夏もトップ選手を獲得するのは容易ではない。 CL出場権をエサにできない現状では、12位という低迷とゴードンの離脱希望が、サウジオーナーの関心の低下を物語る。評価：B-

バルセロナにとって：懸念すべき兆候だ。彼らはラ・リーガの厳しい財務規制により長らく大型投資ができない状況にあった。それだけに、経営を立て直した直後の第一弾がゴードンに8000万ユーロの支出というのは好ましくない。 イングランド代表の彼は前線どこでもプレーでき、プレッシングも秀逸だ。フリック監督がゴーサインを出した理由も頷ける。 それでも、移籍金が過剰である事実は変わらない。ゴードンがW杯で好結果を残せば評価は変わるかもしれない。今季CLで10得点を挙げたとも指摘されるが、6点はカラバフとサン＝ジロワーズ戦で、半分はPKだった。 プレミアリーグでは直近60試合で12得点にとどまり、これがバルサが期待すべき実際のペースだ。ゴードンはウインガーに求められる運動量と年俸面でラッシュフォードより優れるが、より割安な選択肢もあった。バルサは再び「金より分別」を忘れた印象だ。評価：C+

ゴードンにとって：夢のような移籍だ。プレミアリーグでのパフォーマンスはここ2年安定していなかったが、かねてから狙っていたビッグクラブへ移籍できた。少年時代にファンだった故郷のリヴァプールへの移籍話に心を奪われたと本人も明かし、当初はバイエルン・ミュンヘン加入が濃厚だった。 しかしバイエルンは移籍金を高く感じ、交渉は不調に終わった。この事実がゴードンに課せられた最大の課題を示している。ジュリアン・アルバレスの加入が噂されれば、25歳の彼は注目を奪われるだろう。それでも8000万ユーロの移籍金を正当化する重圧は変わらない。バルサが巨費を投じたのは、控え選手のためではないからだ。 スター揃いのチームで先発を勝ち取るのは容易ではない。バルサで28ゴール・アシストを記録したにもかかわらず、現在余剰戦力と見なされるラッシュフォードが好例だ。とはいえ、ゴードン自身は今の幸運をまだ信じられていないだろう。アンソニー・エランガとプレーしていた彼が、まもなくラミン・ヤマルと並んでピッチに立つのだ！ 評価：A

マーク・ドイル