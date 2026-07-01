トッテナムがサンドロ・トナリと週給で合意。最新オファーはニューカッスルの巨額移籍金要求に接近。

トナリの代理人は移籍の可能性について率直に語ってきた。3月に欧州のトップクラブへの移籍を問われた際、リソ氏は「彼がイングランドへ渡った瞬間から、スターに育てるのが目標でした」と述べた。 彼は世界で最も価値のあるイタリア人選手の一人だ。この移籍が実現したのは、資金力に余裕のあるニューカッスルがサンドロに投資を決めたからだ。我々は彼をさらに高いレベルのリーグでプレーさせる可能性を検討した。」

ニューカッスルのCEOデビッド・ホプキンソンも今年初めにスター選手の退団の可能性に触れ、「夏に選手たちが何を望むかを慎重に検討している。だがイサクのケースのように、契約中の選手でもクラブの条件で放出すれば、その機会を最大限活用する」と語った。