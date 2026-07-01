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トッテナムがサンドロ・トナリと週給で合意。最新オファーはニューカッスルの巨額移籍金要求に接近。
スパーズ、記録的オファーを準備
トッテナムはトナリ獲得へ自信を強めている。ニューカッスルが求める高額移籍金に近づきつつあり、1億ポンドに迫る提示も視野に入れているという。
ニューカッスルは以前8000万ポンドの初オファーを拒否したが、2023年にACミランから6000万ポンドで獲得した選手で巨利を得られる誘惑は無視できない。ロベルト・デ・ゼルビ監督率いる北ロンドンのクラブは、トナーリを来季プレミアリーグの中盤の要と位置づけている。
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個人条件と賃金体系で合意した
両クラブの交渉は継続中だが、選手側の契約条件はほぼ合意に至った。トナリはトッテナム・ホットスパー・スタジアムで6年契約にサインし、週給27万5000ポンドを得る。
契約には多額の付随費用も含まれ、代理人GRスポーツは移籍金の10％を受け取る。巨額投資は、デ・ゼルビ監督が同胞トナリと組みたいという強い希望を示すもので、監督は代理人のジュゼッペ・リソ氏と親密だ。
マンチェスター・シティが争いに加わる
スパーズがMF獲得へ歩む道は、もはや順風満帆ではない。マンチェスター・シティが正式に争奪戦に参入し、新監督エンツォ・マレスカはFAカップとリーグカップの2冠を達成したチームにさらなる躍動感を求める。『Chronicle Live』によると、シティは本命で、トナリをレアル・マドリードへ移籍したベルナルド・シルバの後継、またはロドリのバックアップと位置づけている。
シティは今夏すでにエリオット・アンダーソンに1億1600万ポンドを支払っており、スパーズのオファーに対抗する資金力がある。トナリはペップ・グアルディオラ時代からエティハドの注目株であり、プレミアリーグの強豪でプレーできる可能性は、このイタリア人MFの心を動かすかもしれない。
- AFP
リソとニューカッスルの退団への姿勢
トナリの代理人は移籍の可能性について率直に語ってきた。3月に欧州のトップクラブへの移籍を問われた際、リソ氏は「彼がイングランドへ渡った瞬間から、スターに育てるのが目標でした」と述べた。 彼は世界で最も価値のあるイタリア人選手の一人だ。この移籍が実現したのは、資金力に余裕のあるニューカッスルがサンドロに投資を決めたからだ。我々は彼をさらに高いレベルのリーグでプレーさせる可能性を検討した。」
ニューカッスルのCEOデビッド・ホプキンソンも今年初めにスター選手の退団の可能性に触れ、「夏に選手たちが何を望むかを慎重に検討している。だがイサクのケースのように、契約中の選手でもクラブの条件で放出すれば、その機会を最大限活用する」と語った。