AFP
翻訳者：
トッテナムがイングランド代表モーガン・ギブス＝ホワイトに1億2500万ポンドの衝撃的オファーを検討、ロベルト・デ・ゼルビは創造性の起爆剤を模索へ
トッテナムが1月の野心的な獲得を画策か
『Football Insider』によると、トッテナムは1月の移籍市場を前に、フォレストのMFギブス＝ホワイト獲得に向けた動きを再開させる準備を進めているようだ。スパーズは以前、2025年に6000万ポンドの契約解除条項を行使して、このイングランド代表の獲得を試みていた。
しかし、この移籍話はフォレストがそのアプローチに異議を唱え、法的措置を示唆したことで、劇的に破談となった。その後、ギブス＝ホワイトは新契約にサインし、シティ・グラウンドで将来を託したが、トッテナムの長年にわたる関心が消えることはなかった。
報道によると、この創造性あふれるMFは、北ロンドンのクラブにとって依然として長期的な最優先ターゲットの一人だという。トッテナムはついに同選手を確保するため、今後の移籍市場で再びアプローチをかけることを検討している。
- Getty Images Sport
驚異の1億2500万ポンド評価
ギブス＝ホワイトの獲得を成功させるには、巨額の資金投入が必要になる。『Football Insider』によれば、このMFの現在の評価額は1億2500万ポンド前後とみられている。
この目を疑うような値札は、彼の圧倒的な好調ぶりとフォレストにおける極めて重要な存在感をそのまま反映したものだ。昨季のプレミアリーグでは15得点を記録し、2026年の暦年ではここまで13得点で同リーグの得点ランキング首位に立っている。
さらに、フォレストには売却を認めるだけの金銭的動機がほとんどない。クラブは最近、エリオット・アンダーソンをマンチェスター・シティへ移籍させ、その売却で多額の資金を得たことで、差し迫った財政的圧力をすでに和らげている。
デ・ゼルビ、創造性を渇望
戦術的な観点から見れば、ギブス＝ホワイトはトッテナムにとって理想的なターゲットだ。プレミアリーグで実証済みの経験に加え、得点感覚を備え、伝統的なトップ下としても攻撃的MFとしても効果的にプレーできる万能性がある。
スパーズは今季序盤、攻撃のリズムを見いだすのに大きく苦しんでおり、デ・ゼルビにとってそうした創造性の火花は確かに有用だろう。北ロンドンのクラブは夏に4億ポンド以上を投じたが、それにもかかわらず今季のスタートは低調なものとなっている。
トッテナムは現在、プレミアリーグ開幕から最初の5試合で1勝もできず、順位表の最下位に沈んでいる。成績は3敗2分けで、挙げた得点はわずか2点。その2点はいずれもアストン・ヴィラにホームで2-3と敗れた一戦で生まれたものだ。
- Getty
9桁の移籍金がもたらすプレッシャー
戦術面でトッテナムに完璧に合致するのは確かだが、提示が見込まれる移籍金は依然として大きな障壁となっている。1億2500万ポンドを投じることは、2025年に失敗に終わった6000万ポンドでの獲得 प्रयासとはまったく異なる判断を意味する。
シーズン途中に再び9桁の金額を投じれば、即時の結果を出すことへの強いプレッシャーが、選手本人とクラブの補強部門の双方にのしかかることになる。さらに、フォレストが交渉のテーブルに着く保証もない。
ギブス＝ホワイトはしっかりと契約下にあり、チームの最重要資産の一人として輝きを放っているだけに、主導権は完全にフォレストが握っている。スパーズは今冬、第一ターゲットをついに獲得するために大金を投じる覚悟があるのかを判断しなければならない。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。