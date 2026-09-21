『Football Insider』によると、トッテナムは1月の移籍市場を前に、フォレストのMFギブス＝ホワイト獲得に向けた動きを再開させる準備を進めているようだ。スパーズは以前、2025年に6000万ポンドの契約解除条項を行使して、このイングランド代表の獲得を試みていた。

しかし、この移籍話はフォレストがそのアプローチに異議を唱え、法的措置を示唆したことで、劇的に破談となった。その後、ギブス＝ホワイトは新契約にサインし、シティ・グラウンドで将来を託したが、トッテナムの長年にわたる関心が消えることはなかった。

報道によると、この創造性あふれるMFは、北ロンドンのクラブにとって依然として長期的な最優先ターゲットの一人だという。トッテナムはついに同選手を確保するため、今後の移籍市場で再びアプローチをかけることを検討している。