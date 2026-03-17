トッテナムがアトレティコ・マドリード戦で受けた屈辱的な敗北について、ペドロ・ポロが、イゴール・トゥドール監督がアントニン・キンスキーをわずか17分で交代させた件について言及した

先週火曜日にメトロポリターノで行われたチャンピオンズリーグの試合で、トッテナムのトゥドール監督は開始からわずか17分という早い段階で、大胆なGK交代を行った。アトレティコ・マドリードが3-0とリードする中、クロアチア人監督はキンスキーを交代させたが、これは怪我がない限りめったに見られない采配だった。キンスキーは序盤の2失点に関与していたとはいえ、この交代がこれほど早く行われたことには、ファンや評論家たちも衝撃を受けた。 失点を食い止めるためのこの賭けは裏目に出、スパーズは5-2で敗北し、チームは混乱に満ちた欧州の夜から立ち直らなければならない状況に追い込まれた。