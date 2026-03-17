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トッテナムがアトレティコ・マドリード戦で受けた屈辱的な敗北について、ペドロ・ポロが、イゴール・トゥドール監督がアントニン・キンスキーをわずか17分で交代させた件について言及した
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マドリードの悪夢
先週火曜日にメトロポリターノで行われたチャンピオンズリーグの試合で、トッテナムのトゥドール監督は開始からわずか17分という早い段階で、大胆なGK交代を行った。アトレティコ・マドリードが3-0とリードする中、クロアチア人監督はキンスキーを交代させたが、これは怪我がない限りめったに見られない采配だった。キンスキーは序盤の2失点に関与していたとはいえ、この交代がこれほど早く行われたことには、ファンや評論家たちも衝撃を受けた。 失点を食い止めるためのこの賭けは裏目に出、スパーズは5-2で敗北し、チームは混乱に満ちた欧州の夜から立ち直らなければならない状況に追い込まれた。
- AFP
ポッロはチューダーの論理を解説する
スペイン紙『AS』のインタビューで、ポロはチームがトゥドール監督の交代措置を全面的に支持しており、それを「公開処刑」ではなく「慈悲の行為」と捉えていると強調した。「私の見解では、監督は正しい判断を下した。彼を守りたかったのだ」とこのスペイン人選手は説明した。「彼が2つのミスをしたから交代させたとは、私たちは思っていない。私がトニーに伝えたのは、サッカーでは様々なことが起こり得るということだ。 重要なのは立ち直ることだ。それ以外に道はない。」
若きゴールキーパーを応援する
これほど注目を集めた屈辱的な出来事の余波は、キンスキーのような若手選手にとってキャリアを左右するほどのものになりかねなかったが、トッテナムのチームメイトたちは彼を支え、集中力を保てるよう結束した。「多くのチームメイトが彼にメッセージを送り、彼の気分も明るくなった。キンスキーは順調だ。意欲的でやる気に満ちている」とポロは語った。
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即座に名誉挽回するチャンス
スパーズは水曜日の夜、ホームでアトレティコを迎え撃ち、歴史的な逆転劇を狙う。キンスキーはこの試合で先発出場しない可能性もあるが、チームメイトたちは彼を心から応援している。スパーズが2試合合計で勝利するには、ほぼ奇跡に近い結果が必要となるため、自信に満ちたアトレティコを相手に、守備陣の精神的な強さが試されることになるだろう。
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