トッテナムがアトレティコ・マドリードに敗れた試合で、15分間の猛攻を許す惨状の後、イゴール・テュドール監督がアントニン・キンスキー起用について不可解な弁明を展開

屈辱的な敗戦にもかかわらず、テュドール監督は驚くべきことに試合前の戦術設定を堅持し、批判を浴びていたビカリオを欧州の重要な一戦でベンチに置いた判断は当時として正しかったと主張した。「このような事態は極めて稀だ。15年間監督を務めてきたが、こんなことは初めてだ。選手を守り、チームを守るために必要な決断だった。信じがたい状況で、コメントする余地はない」とテュドールは述べた。 「試合前、ビカリオへのプレッシャーや別の大会を考慮した時点で、我々の置かれた状況では正しい選択だった。トニーは優秀なゴールキーパーだ。私にとって正しい決断だった。もちろん結果から言えば、誤りだったと言うのは簡単だ。だから試合後、トニーにも説明した。彼は適任であり優れたキーパーだと」 残念ながら、この重要な試合でミスが起きた。本人も悔しがっている。チームも私も彼を支持している。直接話した。彼は状況を理解し、交代理由も受け入れている。繰り返しになるが、彼は非常に優れたゴールキーパーだ。我々は彼と共にいる。チーム全体が一つだ。決して一人の選手の問題ではない。起きたことは起きた。またしてもチャンピオンズリーグだ。我々は試合開始の代償を払った」