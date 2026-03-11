AFP
トッテナムがアトレティコ・マドリードに敗れた試合で、15分間の猛攻を許す惨状の後、イゴール・テュドール監督がアントニン・キンスキー起用について不可解な弁明を展開
キンスキーにとっての恐怖の夜
トッテナムがプレミアリーグ降格圏からわずか1ポイント上回る状況で選手交代を決断したことに、ファンや専門家は驚愕した。キンスキーはグイリェルモ・ヴィカリオに代わって今季2度目の先発出場を果たしていたが、滑って先制点を献上。さらに別のミスで自身の足にボールを当て、ジュリアン・アルバレスに無人のゴールを許して3点目を献上した。これらのミスによりトッテナムは15分足らずで0-3とリードを許した。 キンシはピッチを去る際、動揺した様子だった。その後を追い、チームメイトのコナー・ギャラガーとドミニク・ソランケが慰めようと近づいた。
擁護不可能な選択を擁護する
屈辱的な敗戦にもかかわらず、テュドール監督は驚くべきことに試合前の戦術設定を堅持し、批判を浴びていたビカリオを欧州の重要な一戦でベンチに置いた判断は当時として正しかったと主張した。「このような事態は極めて稀だ。15年間監督を務めてきたが、こんなことは初めてだ。選手を守り、チームを守るために必要な決断だった。信じがたい状況で、コメントする余地はない」とテュドールは述べた。 「試合前、ビカリオへのプレッシャーや別の大会を考慮した時点で、我々の置かれた状況では正しい選択だった。トニーは優秀なゴールキーパーだ。私にとって正しい決断だった。もちろん結果から言えば、誤りだったと言うのは簡単だ。だから試合後、トニーにも説明した。彼は適任であり優れたキーパーだと」 残念ながら、この重要な試合でミスが起きた。本人も悔しがっている。チームも私も彼を支持している。直接話した。彼は状況を理解し、交代理由も受け入れている。繰り返しになるが、彼は非常に優れたゴールキーパーだ。我々は彼と共にいる。チーム全体が一つだ。決して一人の選手の問題ではない。起きたことは起きた。またしてもチャンピオンズリーグだ。我々は試合開始の代償を払った」
その瞬間のプレッシャー
トゥドール監督がキンスキーを早い段階で交代させた決断は、主力選手たちの明らかな苛立ちを受けてのものだった。3点目を許した直後、クリスティアン・ロメロがベンチに交代を要求する合図を送ったと報じられている。しかし監督は自身の判断だと主張した。「我々が脆く、弱っているこの瞬間に、それは耐え難いものだった。我々の現状と抱える問題を認識している」 試合ごとに何かが起こることも理解している。時に説明が非常に難しいこともある。こうした事態が起きる時、現在の我々の状況では残念ながらそういうものだ。こうした不安定な出来事が起きるのも、我々が置かれている状況を物語っている」
リバプール戦を前に負傷が懸念される
スパーズにとってさらに悪いことに、試合終了間際にジョアン・パルヒニャとロメロが衝突したため、両選手とも重要なプレミアリーグのリバプール戦への出場が危ぶまれている。日曜日の試合への出場可否について問われると、テュドール監督は曖昧な回答に終始し、クラブに降りかかっている不運はコーチングスタッフにとってほとんど理解不能なほどだと示唆した。
「わからない、様子を見よう。これも今の状況の一例だ。信じられないことだ」とテュドール監督は締めくくった。
