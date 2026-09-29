50歳を迎えたフランチェスコ・トッティが、コリエレ・デッロ・スポルトでイバン・ザッツァローニのロングインタビューに応じた。第1弾の先出しに続き、きょうはその後編を深掘りするタイミングだ。現役時代の舞台裏、現在、そして未来にまつわるエピソードが詰まった長い対話。もちろん、そこには数多くのローマの話題が盛り込まれているが、それだけではない。
トッティ：「2001年から2008年の自分は手がつけられない存在だった。自分がいなければワールドカップで優勝できなかった。ミランに行っていただろう。心残りは“怪物”ロナウドと一緒にプレーしなかったことだ」
「恥ずかしかった」
「フランチェスコ、2001年から2008年までの自分は見ていられなかったと言っていたね」「そうだね」。彼はそう答えると、いつものように満面の笑みを浮かべた。私に近いタイプのイタリア人選手？ みんなマンチーニだと言っていたけど、彼のプレーを自分でしっかり体感したわけではない。自分はまだほとんどキャリアの始まりだったからね。彼もサンプドリアではトップ下やセンターフォワードを務めていて、何でもこなしていた。でも、私と同じようなゴール数ではなかった。アシストは私も好きだったし、スパレッティにセンターフォワードで起用される前は、ゴールよりもそちらの方が大事だと思っていた」
カッサーノとチームメートたち
「チームメート？ 一番しっくりきたのはカッサーノだ。特にピッチ上でね。それからヴァンサン（カンデラのこと）。アントニオとは時々ピッチ外でも会っていたし、今でも友人関係が続いている。僕とヴァンサンは、ほとんど一緒に育ったようなものだ。彼がギャンガンから来た時はかなり戸惑っていて、ローマのことも知らず、フランス語しか話せなかった。言ってみれば、僕が面倒を見ていたんだ。
大事なのはピッチだというのが僕の考えだ。外ではみんな口では何とでも言えるし、試合前にチームを鼓舞することだってできる。なぜこれをしない、なぜあれをしないとね。でも僕はサッカーをしに行かなければならない。90分の試合があって、ピッチに入ったら楽しみたいんだ。何をすべきかは自分で分かっていないといけない。プロのサッカー選手なら、僕の助言や後押しなんて必要ないよ」
ただ一つのユニフォーム
「ローマでの人気ですか？ 引退してからは、むしろさらに高まりました。おそらく、僕が一つのユニフォームだけとともに生まれ、育ち、そして死んだからでしょう。25年の歴史に幕を下ろせば、君は死んだも同然です。けれど、ここローマでは、みんなにとって僕は生きている。ものすごく生きているんです。それが僕の下した選択であり、人々に注いだ愛であり、いつだって他人と向き合ってきた僕のあり方なんです」
ワールドカップ
「もし2006年ワールドカップに行っていなかったら？ 優勝はしていなかっただろうね。もしスクデット1回、コッパ・イタリア2回、スーペルコッパ2回、そしてゴールデンブーツ1回を勝ち取っただけだったら、ローマで言うように、環状道路の内側に閉じ込められたままだったはずだ。でも実際は違った。というのも、ワールドカップで優勝するなんて誰にでもできることじゃないからね。僕は勝ち取ったし、僕たちは勝ち取った。でもあのワールドカップでの僕は、いわば、ハンディを負っていた。40％か50％の状態だった」
ロナウドと一緒にプレーしたかった
「心残り？ “怪物”ロナウドと一緒にプレーしたかったね。どれだけ楽しかったことか。彼は僕を後ろに従えれば、400、500ゴールは決めていたよ。間違いなくね。カッサーノの時のように？ それは別の話だ。マラドーナこそがサッカーであり、ボールそのものだ。彼に並ぶライバルなんていない。その下に他の選手たちが続くんだ」
監督たち
でも、僕はチーム全体と一緒にトレーニングしていたし、自分がやるべきことをやっていた。もちろん、日曜日に受けたあらゆる打撲のせいで、月曜か火曜には別メニューで少しリカバリーをしていた。マッツォーネは他の誰よりも僕をよく理解してくれた監督かって？ マッツォーネとゼーマンだ。ビアンキは僕を追い出したがっていた。彼を追い出したのは僕じゃない、センシ会長だ。
クラブ内で影響力があった……と言いたいんだ。もちろん、それなりの影響はあった。でも僕は選手で、重要な選手だったし、ローマのキャプテンだった。自分に比重があり、他の誰とも違う重みがあったのは普通のことだ。ただ、円卓の一員だったわけではない」
クラブに復帰？？
「アメリカ側とともにクラブへ復帰できなかったこと？ 結婚は常に2人でするものだ。まあ、残念ながらそういうことは起こる。結婚して、そして別れる。すべてのことと同じように始まりがあって終わりがある。そう思うよね？ 私はフロントの役職を辞した。しかも契約は3年残っていた。それは強調しておきたい。クラブに残って何もしないくらいなら、私は辞める。金をだまし取ったりはしない」
ディバラに10番
「5試合、6試合、7試合いいプレーをしたからといって、ただそれだけで10番を与えるものではない。私はこれまでもずっと、重要な選手が長くローマに残れるような道筋を整えなければならないと言ってきた。通過点としての10番など存在しない。最終的にディバラに10番を与えるのか、マルコに与えるのか、ルカに与えるのかを決めるのはクラブだ」
ミランに行っていただろう
「もしローマを去ることになっていたなら？ ミランに行っていただろうね。子どもの頃から夢中になっていたからでもある。あれはサッキとオランダ人トリオの時代で、どこでも勝っていた。イタリア人として衝撃を受けたよ。本当に見ていて美しいチームだった」
スパレッティ
「苦い思い出はあります。わだかまりも、まだ完全には解けていません。でも、また彼に会えたのはうれしかったです。起きたことはすべて脇に置かなければいけませんし、というのも、さっきも言ったように、僕にも間違いがありました。いくつかの質問への答え方を間違えたんです。
ピッチでは、すべてはベルガモから始まりました。よく覚えています。出場したのは、たしか合計8分くらいで、ゴールを決めました。その次の試合も7分で、また決めた。僕にとってあれは、神様が僕の頭に手を置いてくれた贈り物なんです。きっと『こいつは俺が守ってやらないと。そう、そうだ、こんな終わり方はさせられない』と言ったんでしょう」
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。