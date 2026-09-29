「チームメート？ 一番しっくりきたのはカッサーノだ。特にピッチ上でね。それからヴァンサン（カンデラのこと）。アントニオとは時々ピッチ外でも会っていたし、今でも友人関係が続いている。僕とヴァンサンは、ほとんど一緒に育ったようなものだ。彼がギャンガンから来た時はかなり戸惑っていて、ローマのことも知らず、フランス語しか話せなかった。言ってみれば、僕が面倒を見ていたんだ。

大事なのはピッチだというのが僕の考えだ。外ではみんな口では何とでも言えるし、試合前にチームを鼓舞することだってできる。なぜこれをしない、なぜあれをしないとね。でも僕はサッカーをしに行かなければならない。90分の試合があって、ピッチに入ったら楽しみたいんだ。何をすべきかは自分で分かっていないといけない。プロのサッカー選手なら、僕の助言や後押しなんて必要ないよ」