「もしもし？」。受話器の向こう側では、長い長い時間、ただ沈黙だけが続いていた。その静寂をかすかに破っていたのは、重いというより、むしろ相手を思いやるような、ほとんど押し殺された呼吸だった。「もしもし？」。「残念ながら、フラ……」。その「残念ながら」を聞いた瞬間、私は悟った。世界が崩れ落ちた。

父が亡くなったのだ。そう告げていたのは、父が入院していたローマのスパランツァーニ病院で治療に当たっていた医師だった。自分の間と私の恐怖を押し切るように、落ち着いた優しい声で。その人は決していい加減なことをしない人で、毎晩きっちり19時30分から20時の間に、経過報告のために連絡をくれていた。

なぜなのかは分からないが、悪い知らせというのはいつもずっと前から放たれている銃弾のようなもので、その時は実に7時間も前だった。「残念ながら、フラ、患者が挿管されるということは、もう元に戻るのが難しいということです」

父エンツォ、伝説の“保安官”は、まさに生きた通りに旅立った。言葉を発することなく（本当に必要な時にしか話さなかった）、ただ視線で、目で。最後の瞬間、父は呼吸を助ける機械につながれていた。その後、新型コロナウイルス感染症が残されたわずかな息の蓄えまで奪い去り、卑怯にもその仕組み――肺を塞いだ。

これが、私の人生を変えた死だ。それは逆説などではない。むき出しの苦悩そのものだ。