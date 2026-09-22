ノエミ・ボッキとの初めてのキス、父の死、そしてそれだけではない。フランチェスコ・トッティは、カイロ・エディトーレから出版された著書『Oltre』の中で、自身の私生活にまつわる多くの逸話や興味深い話を明かした。『コッリエレ・デッラ・セラ』が掲載した抜粋から浮かび上がるのは、ぜいたくや金とは無縁の、ごく普通の人として特定の瞬間を生きた一人の男の物語だ。以下、その一部を紹介する。
トッティ「ノエミとの最初のキス？ オーストラリア戦のPKのようなもの。外すわけにはいかなかった。父の死はただただ苦しみで、僕の人生を変えた」
ノエミとの最初のキスは、オーストラリア戦のPKのようだった
「これが僕の番号だ」。「じゃあ、これが私の」。彼女は金髪で、とても美しくて、誰もがそれに気づいていた。優しくて、聡明で、魅力的だった。話しながら、少しずつそれを知っていくのが素敵だった。
最初のキスは、そこからずいぶん長い時間がたってからだった。ポポロ広場の近く、車の中で、まるで10代の恋人同士みたいに、薄暗がりの中で。僕は少し怖かったし、本当に胸が高鳴っていた。人生でキスはしてきたけれど、あのキスは自分にとってとてつもなく大事なものだと思っていた。2006年ワールドカップのオーストラリア戦でPKを蹴る時みたいに、失敗するわけにはいかなかった。未来にとって決定的な瞬間、喜びへの賛歌だった。
僕は思春期の少年のような迷いに襲われ始めた。自分からキスするべきか、それとも彼女がしてくれるのを待つべきか。目は閉じるべきか、それとも開けたままにしておくべきか。もし彼女が気に入らなかったら？ 舌は使うべきか、使わないべきか。もし誰かに見られたら？ どうやら、僕たちは正しいタイミングで、正しいキスを交わしたようだ。ローマを背に、ローマを心に、そしてローマを前にして。
父親の死
「もしもし？」。受話器の向こう側では、長い長い時間、ただ沈黙だけが続いていた。その静寂をかすかに破っていたのは、重いというより、むしろ相手を思いやるような、ほとんど押し殺された呼吸だった。「もしもし？」。「残念ながら、フラ……」。その「残念ながら」を聞いた瞬間、私は悟った。世界が崩れ落ちた。
父が亡くなったのだ。そう告げていたのは、父が入院していたローマのスパランツァーニ病院で治療に当たっていた医師だった。自分の間と私の恐怖を押し切るように、落ち着いた優しい声で。その人は決していい加減なことをしない人で、毎晩きっちり19時30分から20時の間に、経過報告のために連絡をくれていた。
なぜなのかは分からないが、悪い知らせというのはいつもずっと前から放たれている銃弾のようなもので、その時は実に7時間も前だった。「残念ながら、フラ、患者が挿管されるということは、もう元に戻るのが難しいということです」
父エンツォ、伝説の“保安官”は、まさに生きた通りに旅立った。言葉を発することなく（本当に必要な時にしか話さなかった）、ただ視線で、目で。最後の瞬間、父は呼吸を助ける機械につながれていた。その後、新型コロナウイルス感染症が残されたわずかな息の蓄えまで奪い去り、卑怯にもその仕組み――肺を塞いだ。
これが、私の人生を変えた死だ。それは逆説などではない。むき出しの苦悩そのものだ。
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