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翻訳者：
トッティ「ディバラ？ 6、7試合いいプレーをした選手に10番は与えられない。ローマ復帰？ 結婚は2人でするものだ」
ローマ復帰
「アメリカ人オーナー陣とともにクラブへ復帰できなかったこと？ 結婚は常に2人でするものだ。まあ、残念ながらそういうことは起こる。結婚して別れる。すべてのことと同じように始まりがあって終わりがある。そう思うだろう？ 私はフロントの役職を辞した。契約は3年で、それは強調しておきたい。何もしないためにクラブに残るくらいなら、私は辞める。金をだまし取ったりはしない」。
監督たち
「でも僕はチーム全体と一緒に練習して、自分がやるべきことをやっていた。もちろん、日曜に受けたあらゆる打撲のせいで、月曜や火曜は別メニューで少し回復に充てていた。マッツォーネは他の誰よりも僕を理解してくれた監督かって？ マッツォーネとゼーマンだ。ビアンキは僕を追い出そうとしていた。彼を追い出したのは僕じゃない、センシ会長だ。
クラブ内で影響力があったってことか……。言いたいのは、当然ながら僕には影響力があったということ。でも僕は選手であり、重要な選手で、ローマのキャプテンだった。自分に比重があった、他の誰とも違う重みがあったのは普通のことだよ。だけど、僕は円卓会議の一員ではなかった」
人気
「ローマでの人気？ 引退してから、むしろさらに高まったよ。たぶん、生まれてから育ち、そしてひとつのユニフォームだけをまとって終えたからだろう。25年の歴史に幕を閉じれば、死んだも同然だ。でもここローマでは、みんなにとって僕は生きている。しかも、とても強く生きている。これが僕の下した選択であり、人々に注いだ愛であり、ずっと他者と向き合ってきた姿勢なんだ」
ディバラに10番
「ディバラに10番？ 5試合、6試合、7試合で良いプレーをしたからといって、10番を与えるものではない。私はずっと、重要な選手がローマに長く残れるような道筋を整える必要があると言ってきた。途中加入の10番など存在しない。最終的に、ディバラに10番を与えるかどうか、あるいはマルコやルカに与えるかどうかを決めるのはクラブだ」
「自分は恥ずかしかった」
「フランチェスコ、2001年から2008年までの君は手がつけられないほどすごかった、と言っていたね。『そうだね』」。そう答えながら、彼はいつもの満面の笑みを浮かべた。
「自分に近いイタリア人選手？ みんなマンチーニだと言っていたけど、僕自身はそこまで実感していない。まだほとんどキャリアの始まりだったからね。彼もサンプドリアではトップ下やセンターフォワード、とにかくいろいろな役割をこなしていた。でも、僕が決めたようなゴールは決めていなかった。アシストは僕も好きだったよ。スパレッティにセンターフォワードでプレーさせられる前は、ゴールよりも大事だと思っていた」
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