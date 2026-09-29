トッティ「ディバラ？ 6、7試合いいプレーをした選手に10番は与えられない。ローマ復帰？ 結婚は2人でするものだ」

「でも僕はチーム全体と一緒に練習して、自分がやるべきことをやっていた。もちろん、日曜に受けたあらゆる打撲のせいで、月曜や火曜は別メニューで少し回復に充てていた。マッツォーネは他の誰よりも僕を理解してくれた監督かって？ マッツォーネとゼーマンだ。ビアンキは僕を追い出そうとしていた。彼を追い出したのは僕じゃない、センシ会長だ。

クラブ内で影響力があったってことか……。言いたいのは、当然ながら僕には影響力があったということ。でも僕は選手であり、重要な選手で、ローマのキャプテンだった。自分に比重があった、他の誰とも違う重みがあったのは普通のことだよ。だけど、僕は円卓会議の一員ではなかった」