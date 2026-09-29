「でも僕はチーム全体と一緒にトレーニングしていたし、自分がやるべきことをやっていた。もちろん、日曜日に受けたあらゆる打撲のせいで、月曜か火曜には別メニューで少し回復に充てていた。マッツォーネは他の誰よりも僕を理解してくれた監督かって？ マッツォーネとゼーマンだ。ビアンキは僕を追い出したがっていた。彼を追い出したのは僕ではなく、センシ会長だ。

クラブ内で影響力があったかって？……つまり、当然ながら僕には影響力があったということだよ。でも僕は選手であり、重要な選手だった。ローマのキャプテンだったんだ。自分に比重があり、他の誰よりも違う重みがあったのは当然だ。だけど、僕は円卓会議の一員ではなかった」。