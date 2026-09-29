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ライブ
Francesco TottiGetty Images
Emanuele Tramacere
翻訳者：

トッティ「ディバラ？ 10番は6、7試合いいプレーをした選手に与えるものではない。ローマ復帰？ 結婚は2人でするものだ」

ローマ
F. Totti
パウロ・ディバラ

フランチェスコ・トッティとローマの関係をめぐる新たな舞台裏。


  • ローマ復帰

    「アメリカ人たちとのクラブ復帰が実現しなかったこと？　結婚は常に2人でするものだ。まあ、残念ながらそういうことは起こる。結婚して、そして別れる。すべてのことと同じように始まりがあって終わりがある。そう思うだろう？　私はフロントとしての役職を離れた。しかも3年契約だったことは強調しておきたい。何もしないためにクラブに残るくらいなら、辞める。私は金をだまし取ったりしない」

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  • 指導者たち

    「でも僕はチーム全体と一緒にトレーニングしていたし、自分がやるべきことをやっていた。もちろん、日曜日に受けたあらゆる打撲のせいで、月曜か火曜には別メニューで少し回復に充てていた。マッツォーネは他の誰よりも僕を理解してくれた監督かって？ マッツォーネとゼーマンだ。ビアンキは僕を追い出したがっていた。彼を追い出したのは僕ではなく、センシ会長だ。

    クラブ内で影響力があったかって？……つまり、当然ながら僕には影響力があったということだよ。でも僕は選手であり、重要な選手だった。ローマのキャプテンだったんだ。自分に比重があり、他の誰よりも違う重みがあったのは当然だ。だけど、僕は円卓会議の一員ではなかった」。

  • 人気

    「ローマでの人気ですか？ 引退してから、むしろさらに高まりました。おそらく、僕はただ一つのユニフォームとともに生まれ、育ち、そして終わりを迎えたからでしょう。25年の歴史に幕を下ろせば、死んだも同然です。でもここローマでは、みんなにとって僕は生きている。とても元気に。これは僕が下した選択であり、人々に注いだ愛であり、そしていつも周囲の人たちに対して貫いてきた姿勢なんです」

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  • ディバラに10番

    「ディバラに10番？ 5試合、6試合、7試合と良いプレーをしたからといって、ただそれだけで10番を与えるものではない。私はこれまでもずっと、重要な選手がローマに長く残れるような道筋を整える必要があると言ってきた。一時的な10番など存在しない。最終的にディバラであれ、マルコであれ、ルカであれ、10番を与えるかどうかを決めるのはクラブだ」

  • 「恥ずかしかった」

    「フランチェスコ、2001年から2008年までの自分は見ていられないほどすごかった、と言っていたね」「そう」。そう答えると、彼は満面の笑みを浮かべた。いかにも彼らしい笑顔だった。


    「自分に近かったイタリア人？ みんなマンチーニだと言っていたけど、僕自身はそこまで実感していない。僕はまだほとんどキャリアの始まりだったからね。彼もサンプドリアではトップ下も、センターフォワードも、いろいろな役割をこなしていた。でも、僕が決めたのと同じようなゴールはなかった。アシストは僕も好きだったし、スパレッティにセンターフォワードでプレーさせられる前は、ゴールよりもそちらの方が大事だと思っていた」

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