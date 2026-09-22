トッティ「スパレッティは私に対してあまり良い振る舞いをしなかった。仲直りするのは、もし……」

そして実際、私は考えた。そして分かった。利己的でいること、自分を痛みから守ること、傷を隠すことはあっていい。だが、それを他人の犠牲の上でしてはいけない。「ヴィト、わかったよ」。片目をつぶり、心の声に耳を傾ける。高潔な目的のために、起きたことを脇に置こうとする。

だから私はその誘いを受け入れた。いずれは起こることだったのだから。サッカー界は狭い。 あいさつするか、それとも頭突きを食らわせるか。 あの日、私は彼より先に着いた。スクーターで。建物のエントランスに入った。あの騒然とした中で、ヴィトは真顔になって言った。「来るぞ」。

私は革ジャン姿、彼はダークスーツ姿。グラヴィーナ会長は気取った調子で言った。「彼がルチアーノ・スパレッティだ……」。そして彼は、場を和ませるために適切な言葉を口にしたと言わなければならない。「心臓があるほうから、抱きしめてもいいか？ 心臓があるほうから、さあ……」。素早くハイタッチ。抱擁。それはほんの一瞬のしぐさで、それ以上のものではなかった。

私は何も感じなかった。まだ愛ではなかった。高鳴りも、震えも、何ひとつなかった。次に彼を見たのはローマのオリンピコで、2025年5月14日。ボローニャがミランを破って優勝したコッパ・イタリア決勝だった。「元気か？」「大丈夫だよ、君は？」「元気だ、ありがとう」「じゃあ」「じゃあ」。いつものやり取りで、熱はなかった。その後、また姿を消した。