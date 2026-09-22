ジラルディーノは42歳、ファブレガスは37歳だった。つまり、指示を出すために報酬を受け取っていた彼らより、私はそれぞれ6歳、11歳年上だった。作り話なんかじゃない。まぎれもない事実だ。信じがたいが、本当だ。とんでもない話だ。

コンディションを維持するため、私は毎週月曜の夜に8人制サッカーをしていた。名前の通り8人でやるサッカーで、もしかすると定年後や仕事終わりの人たちのスポーツでもあるのかもしれないが、私は楽しんでいたし、ゴールも決めていた。少しふっくらはしていたが、コンディションは悪くなかった。うまくやれていたし、ボールの扱い方やFKの蹴り方、アシストの出し方を忘れるものではない。

インタビューでは冗談を言うのが好きだった。あのあたりに来た記者を少しからかうのも、私にしかできないやり方でやっていた。「復帰する準備はできている」。実際のところ、その一言はみんなの耳に入った。そして誰かが、とんでもないアイデアを思いついた。

「フランチェスコ、本当に準備ができているなら、今度は本当に戻ってこい」