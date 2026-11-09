トッティ氏がフェネルバフチェの幹部に？ クラブが否定「根拠のない報道」

このニュースがトルコで広がり、注目を集め始めたことを受け、フェネルバフチェは厳しい声明を出して否定せざるを得なくなった。「本日（2026年11月9日）、日刊紙Sözcüが『フェネルバフチェのサッカー頭脳』という見出しで報じ、その後ほかの報道機関にも取り上げられ、拡散された、フランチェスコ・トッティが当クラブのスポーツ部門の幹部職に就くというニュースは、まったく根拠がありません。確認や裏付けを取らずに虚偽のニュースを広める報道機関には、ジャーナリズムの原則を守り、責任ある行動を取るよう求めます」