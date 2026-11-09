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Grafica Calciomercato Totti serio 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Emanuele Tramacere
翻訳者：

トッティ氏がフェネルバフチェの幹部に？ クラブが否定「根拠のない報道」

ローマ
フェネルバフチェ
F. Totti

トルコメディアの報道にもかかわらず、フランチェスコ・トッティがフェネルバフチェの新幹部に就任することはない。

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今後、フランチェスコ・トッティがトルコで活動することはなく、幹部職に就くこともない。かつてローマ の象徴だったトッティがフェネルバフチェに関わる可能性があるとの話は、今朝トルコのメディアを駆け巡った。しかし結局、クラブが公式声明で改めて示したように、興味をそそる話ではあったものの、根拠のないものと判明した。

  • トッティ、フェネルバフチェへ？

    このニュースを最初に報じたのは日刊紙『Sozcu』だった。同紙は、クラブが大きな困難に直面するなか、現在いかなる契約も結んでいないフランチェスコ・トッティを、クラブのスポーツプロジェクトにおける新たな「サッカー面の頭脳」として首脳陣に迎える人物に挙げていた。

  • フェネルバフチェの公式声明

    このニュースがトルコで広がり、注目を集め始めたことを受け、フェネルバフチェは厳しい声明を出して否定せざるを得なくなった。「本日（2026年11月9日）、日刊紙Sözcüが『フェネルバフチェのサッカー頭脳』という見出しで報じ、その後ほかの報道機関にも取り上げられ、拡散された、フランチェスコ・トッティが当クラブのスポーツ部門の幹部職に就くというニュースは、まったく根拠がありません。確認や裏付けを取らずに虚偽のニュースを広める報道機関には、ジャーナリズムの原則を守り、責任ある行動を取るよう求めます」

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