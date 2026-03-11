トッティがローマに復帰？フリードキン家が提案した役割は、100周年記念のアンバサダーのみ

フランチェスコ・トッティがローマ、そしてローマに復帰するのか？ 夕食会や会合、スタジアムへの姿など、復帰の可能性に関する噂が絶えない。しかし、最も重要な疑問に対する答えは、今のところ謎のままである。復帰はするものの、どのような役割で復帰するのか？

これまで、と書いたのは、スカイ・スポーツの報道によると、ここ数時間で、フリードキン家がジャロロッソへの大復帰について考えていることが、改めて明らかになってきているからだ。