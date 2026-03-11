トッティがローマに復帰？フリードキン家が提案した役割は、100周年記念のアンバサダーのみ

フランチェスコ・トッティがローマ、そしてローマに復帰するのか？ 夕食会や会合、スタジアムへの姿など、復帰の可能性に関する噂が絶えない。しかし、最も重要な疑問に対する答えは、今のところ謎のままである。復帰はするものの、どのような役割で復帰するのか？
これまで、と書いたのは、スカイ・スポーツの報道によると、ここ数時間で、フリードキン家がジャロロッソへの大復帰について考えていることが、改めて明らかになってきているからだ。
スカイ・スポーツの報道によると、フリードキン家は初めてトッティを会社の組織図に復帰させることを真剣に検討しているが、それは代表的な役割、とはいえ非常に重要な役割に限られるという。クラブのアメリカ人オーナーの構想では、トッティは2027年のクラブ創立100周年を記念して、世界におけるクラブのアンバサダーとして選ばれることになるだろう。
しかし、衛星放送局によると、現時点ではトッティとローマの間でこのプロジェクトに関する合意は成立していない。 実際、元背番号10は、事実上、公式な役職を持たずに、その生涯をこのクラブに捧げてきたという事実だけで、すでにクラブの大使を務めていることもあり、このようなマイナーな役割を常に拒否してきた。彼は、単なる代表としての役割ではなく、意思決定権を持つ、あるいは少なくともスタッフの一員として、積極的な管理職の役割を望んでいる。
トッティのトリゴリア復帰について具体的な進展がまだないことは、ディバラの膝の手術後（復帰が近いという噂を否定した）と、首都ローマで行われたガスペリーニとの夕食会の後にも明らかになっていた。 ローマの監督自身が「私はそのような状況について提案できる立場にはありません。私はここに来て8～9ヶ月ですが、トッティとは一度も会ったことがありません。しかし、彼の役割や100試合出場について話しているのを耳にします…しかし、私たちはサッカーについてだけ話しました。ちなみに、彼のサッカーに対する話術は素晴らしいと思います」と述べていた。