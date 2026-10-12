Branislav Racko
翻訳者：
トゥーレの軍隊式の規律！ ヤヤが早朝からの活動と監督の座に就くまでの長い道のりを明かす
トゥーレ、スロヴァン・ブラチスラヴァとともに大舞台へ
アフリカ年間最優秀選手に4度輝いたヤヤ・トゥーレは、スロバキア王者スロヴァン・ブラチスラヴァの指揮官に就任し、監督として初めてのUEFAチャンピオンズリーグを経験している。元バルセロナ、マンチェスター・シティのMFは、2019年に現役を引退した後、指導者の道を歩み始めた。
トゥーレはオリンピク・ドネツク、トッテナム・ホットスパーのアカデミー、スタンダール・リエージュ、そしてサウジアラビア代表でロベルト・マンチーニの下でアシスタントを務め、指導者資格を取得した。
43歳のトゥーレ監督は、トップチームで初めて監督を務める機会を与えてくれたスロヴァン・ブラチスラヴァに感謝を示した。
- AFP
指導者への転身を成功させる鍵は、焦らず取り組む姿勢
選手引退後、すぐにトップレベルの監督職に就くことを避けた理由を、UEFAのインタビューでトゥーレは説明した。「サッカーは私の情熱であり、人生のすべてだった。サッカーに関わり続けることは、私にとって本当に重要だった」と語っている。
「物事を急ぎたくなかった。かつての監督やディレクターとのつながりを頼った。彼らは自分たちのクラブで学ぶ機会を与えてくれた」
「優れた元選手でも、指導者としてはより苦労することがあるのを見てきた。だからこそ、時間をかけて一通りのことを学びたかった」
軍隊式の規律と選手が楽しむことが、その哲学を支える
トゥーレは、父親が軍人だったことが、厳格な勤労姿勢と敬意を重んじる姿勢を身につけるきっかけになったと語った。一方で、チームが楽しむことを重視するシンプルな戦術哲学を持っている。「私は朝とても早くから始め、帰るのはとても遅い。でも、私にとってサッカーとはそういうものだ」とトゥーレは説明した。
「父は軍人で、相手に敬意を払い、時間を守ることを大切にしていた。私のプレー哲学はとてもシンプルだ。楽しむこと、そしてピッチの内外で対戦相手に敬意を払うことだ」
「選手たちには、いったんピッチに立てば、決断を下すのは彼ら自身だと伝えている。私は彼らを支えるためにここにいるだけだ」
- AFP
欧州の舞台でシュトゥットガルトとの試練が待ち受ける
スロヴァン・ブラチスラヴァはチャンピオンズリーグでの9連敗を止めるべく、ドイツのシュトゥットガルトをホームに迎え、欧州での戦いを続ける。
スロヴァンは欧州の大会で6試合連続得点を記録しているものの、ドイツ勢との直近5試合では勝利がない。
トゥーレはチームを率い、欧州の舞台で現状を打開する結果を目指す。
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