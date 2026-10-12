アフリカ年間最優秀選手に4度輝いたヤヤ・トゥーレは、スロバキア王者スロヴァン・ブラチスラヴァの指揮官に就任し、監督として初めてのUEFAチャンピオンズリーグを経験している。元バルセロナ、マンチェスター・シティのMFは、2019年に現役を引退した後、指導者の道を歩み始めた。

トゥーレはオリンピク・ドネツク、トッテナム・ホットスパーのアカデミー、スタンダール・リエージュ、そしてサウジアラビア代表でロベルト・マンチーニの下でアシスタントを務め、指導者資格を取得した。

43歳のトゥーレ監督は、トップチームで初めて監督を務める機会を与えてくれたスロヴァン・ブラチスラヴァに感謝を示した。