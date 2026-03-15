ユヴェントスのMFケフレン・トゥラムは、Canal +のインタビューに応じ、サッカー界における人種差別の問題について語った。特に、チャンピオンズリーグの試合中にベンフィカのプレスティアーニ選手がレアル・マドリードの背番号7、ヴィニシウスに対して放ったとされる人種差別的な侮辱について言及した。「黒人の若者にとっては厳しい状況だ。 2026年になっても、肌の色だけで攻撃されることがある。ヴィニシウスは攻撃された。まるで自分が攻撃されたかのようだった。自分にも起こり得たことだ… すべては私が黒人だからなのか？これを止める方法、スタジアムでこれを止める方法、私には分からない」。その他の発言は以下の通り：
Getty Images Sport
翻訳者：
トゥラム、人種差別について：「チャンピオンズリーグでのヴィニシウスへの侮辱？私も攻撃されたような気分になった」
一つの解決策
「ピッチを去るのも一つの解決策かもしれないが、僕はサッカーがしたい。それが僕の仕事だし、この仕事が大好きだ。あのような振る舞いをする者には、もっと厳しい処分が下されるべきだ。なぜ僕だけがピッチを去らなければならないのか？スタジアムを去るべきなのは、あの人（侮辱した人物、編注）の方だ。こうした馬鹿げた事態に終止符を打たなければならない。本気で取り組もう」。
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