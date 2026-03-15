トゥラム、人種差別について：「チャンピオンズリーグでのヴィニシウスへの侮辱？私も攻撃されたような気分になった」

ユヴェントスのMFケフレン・トゥラムは、Canal +のインタビューに応じ、サッカー界における人種差別の問題について語った。特に、チャンピオンズリーグの試合中にベンフィカのプレスティアーニ選手がレアル・マドリードの背番号7、ヴィニシウスに対して放ったとされる人種差別的な侮辱について言及した。「黒人の若者にとっては厳しい状況だ。 2026年になっても、肌の色だけで攻撃されることがある。ヴィニシウスは攻撃された。まるで自分が攻撃されたかのようだった。自分にも起こり得たことだ… すべては私が黒人だからなのか？これを止める方法、スタジアムでこれを止める方法、私には分からない」。その他の発言は以下の通り：