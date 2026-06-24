トゥラムが移籍すれば、ユヴェントスは再びゴレツカを狙う。

ユヴェントスは移籍市場でレオン・ゴレツカへの関心を再強化している。バイエルン・ミュンヘンからフリー移籍で退団見込みのドイツ人MFは、移籍費用の問題で動きが止まっていた。
だがパリ・サンジェルマンがケフレン・トゥラムに興味を示しており、彼が売却されれば資金に余裕が生まれるため、ゴレツカ獲得が加速する可能性がある。ゴレツカは中盤強化に理想的な選手とされている。
ユヴェントスは移籍市場でレオン・ゴレツカへの関心を再強化している。バイエルン・ミュンヘンからフリー移籍で退団見込みのドイツ人MFは、移籍費用の問題で動きが止まっていた。
だがパリ・サンジェルマンがケフレン・トゥラムに興味を示しており、彼が売却されれば資金に余裕が生まれるため、ゴレツカ獲得が加速する可能性がある。ゴレツカは中盤強化に理想的な選手とされている。
1995年生まれのドイツ人選手は、プロとして500試合以上出場し、国内外のタイトルを多数獲得。経験と質に加え、中盤からの得点というユヴェントスに欠けていた要素をもたらす。年俸がクラブ基準を上回る点が課題だが、『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると代理人との交渉は継続中。
フランス人選手が退団すれば、交渉は本格化する見込みだ。成功の鍵は「資金力」「タイミング」「トゥラムの去就」の3つである。