トゥラムが移籍すれば、ユヴェントスは再びゴレツカを狙う。

ユヴェントスは移籍市場でレオン・ゴレツカへの関心を再強化している。バイエルン・ミュンヘンからフリー移籍で退団見込みのドイツ人MFは、移籍費用の問題で動きが止まっていた。





だがパリ・サンジェルマンがケフレン・トゥラムに興味を示しており、彼が売却されれば資金に余裕が生まれるため、ゴレツカ獲得が加速する可能性がある。ゴレツカは中盤強化に理想的な選手とされている。



