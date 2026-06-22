両監督の最大の違いは、チーム構築の出発点にある。サウスゲート監督は、代表チーム内の最高 talenを活かすことを最優先した。たとえ一部の選手を本来のポジションや役割から外れて起用しても、スター選手を布陣に組み込むことを選んだ。

例えばEURO2024では、フィル・フォーデンが左ウイング、コール・パーマーがライン間、トレント・アレクサンダー＝アーノルドが中盤と、本来のポジションとは異なる役割を任された。

一方、トゥヘルは逆のアプローチを取った。 まず戦術を定め、それを遂行できる選手を選ぶ。W杯ではフォデン、パーマー、アレクサンダー＝アーノルドを割愛し、システムに合う選手を優先した。

その代表例がモーガン・ロジャースだ。彼は知名度やマーケティング価値ではなく、10番に求められる戦術を遂行できる能力で選ばれた。

この違いは「システムをスターに合わせるか」「システムに合う選手を選ぶか」という2つの哲学を示している。