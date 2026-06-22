イングランド代表は長年、結果と魅力的なサッカーの両立を目指してきた。 ガレス・サウスゲートは代表を世界舞台に復帰させ主要大会で勝ち進んだ。その後、トーマス・トゥヘルが監督に就任し、新たなアプローチを導入した。
2026年W杯初戦のクロアチア戦は4-2の逆転勝利。 サウスゲート時代より大胆かつ直截的で、リスクを冒す覚悟も強かった。
指導方針の真価はタイトル獲得という結果で判断されるが、BBCは両監督がプレースタイル、選手選考、大一番へのアプローチで本質的に異なるとしている。
イングランド代表は長年、結果と魅力的なサッカーの両立を目指してきた。 ガレス・サウスゲートは代表を世界舞台に復帰させ主要大会で勝ち進んだ。その後、トーマス・トゥヘルが監督に就任し、新たなアプローチを導入した。
2026年W杯初戦のクロアチア戦は4-2の逆転勝利。 サウスゲート時代より大胆かつ直截的で、リスクを冒す覚悟も強かった。
指導方針の真価はタイトル獲得という結果で判断されるが、BBCは両監督がプレースタイル、選手選考、大一番へのアプローチで本質的に異なるとしている。
両監督の最大の違いは、チーム構築の出発点にある。サウスゲート監督は、代表チーム内の最高 talenを活かすことを最優先した。たとえ一部の選手を本来のポジションや役割から外れて起用しても、スター選手を布陣に組み込むことを選んだ。
例えばEURO2024では、フィル・フォーデンが左ウイング、コール・パーマーがライン間、トレント・アレクサンダー＝アーノルドが中盤と、本来のポジションとは異なる役割を任された。
一方、トゥヘルは逆のアプローチを取った。 まず戦術を定め、それを遂行できる選手を選ぶ。W杯ではフォデン、パーマー、アレクサンダー＝アーノルドを割愛し、システムに合う選手を優先した。
その代表例がモーガン・ロジャースだ。彼は知名度やマーケティング価値ではなく、10番に求められる戦術を遂行できる能力で選ばれた。
この違いは「システムをスターに合わせるか」「システムに合う選手を選ぶか」という2つの哲学を示している。
サウスゲート監督は、選手に大きな裁量を与えた。難しい局面でもトップ選手なら解決できると信じ、判断を委ねた。
この方針はEURO2024のスロバキア戦でジョード・ベリンガムが決めた鮮やかなシザースキックなど、印象的な個人技を生んだ。
一方、トヒルのスタイルは組織的なチームプレーに依存する。攻撃のアイデアは即興ではなく、繰り返し練習した戦術パターンによって事前に準備される。
個人の創造性は多少制限されるものの、チーム全体の調和と役割の明確さが増す。
現在代表にはフォデンやパーマーのような突出した個人技を持つ選手がいないが、トゥヘルは個人の才能より集団の力を信頼している。
トゥヘル監督のプロジェクトでは、中盤のスピードアップが重視される。組織的な守備が増え、遅いパスや長いボール保持では堅い守備を突破しにくいためだ。
そこでイングランドのコーチングスタッフは、守備エリアと攻撃エリアの間のゾーンで素早くボールを動かす戦術を採用した。クロアチア戦でその意図は明確に表れた。
GKピックフォードはビルドアップで何度もボールに触れたが、目的は保持ではなく相手を前線に引き出し、背後のスペースを活用することだった。
クロアチアが前線に押し出されると、イングランドはフォワードやウイングの直線的な動きを生かし、素早く攻撃エリアへ移行した。このリズムの変化は、サウスゲート監督のスタイルと比較して最も顕著な違いの一つである。
サウスゲート監督は、落ち着きと忍耐を重視する戦術を長く採用してきた。イングランド代表はライン間の連携を保ち、ショートパスで徐々にボールを前線へ運ぶ。
目的は、密集した守備を突破する前に最終ラインまで支配力を高めて到達することだった。この戦術は、引いて守るチームには効果的だった。
だが現代サッカーの進化とともに、この遅いビルドアップを封じる対策が各代表チームで登場した。守備ブロックはより勇敢になり、組織的なハイプレスも増えた。
このためイングランドはチャンス創出に苦慮し、特に個別の解決策が見出せない場面ではその傾向が顕著だった。
トゥヘル監督の哲学の要点は、戦術問題は試合前に解決することだ。個人のひらめきより、プレッシャーを乗り越えるシナリオや動きを事前に準備する。
クロアチア戦でも、その準備は顕著だった。ディクラン・ライスが左へ移動し、ハリー・ケインが下がり、ジュード・ベリンガムが前へ上がる連動が機能した。
これらはすべて、相手のプレスをかいくぐり、新しいスペースを生み出すための統合されたシステムだった。成功すれば、ロングパスや速い縦パスで即座に危険エリアへ侵入できた。
一方、サウスゲート監督時代は選手に高い裁量が与えられ、柔軟性と創造性が増したが、組織力が高い相手に苦戦するケースもあった。
各監督のスタイルはその人物像を反映する。サウスゲートは実務的な監督で、ミスとリスクを最小限に抑え、常にバランスを重視した。
その指導の下、代表チームは攻勢的ではないものの、試合の主導権を失うことは少なかった。
このスタイルはイングランド代表を欧州選手権決勝に2度導いたが、リードすると守りに徹しすぎるとして批判も受けた。
一方、トゥヘル監督はリスクを冒す姿勢を明確に示している。相手のチャンスを多少許しても、自チームの攻撃力を高めることを優先する。リードしても守備的交代は避け、攻撃陣を維持する。
クロアチア戦ではその傾向が顕著だった。イングランドは守備でリスクを冒しながらも、よりチャンスを作り、ゴールに迫った。
トゥヘル監督のプロジェクトを最終評価するのはまだ早い。それでも初期の兆候は、イングランド代表が大きな転換期にあることを示している。
イングランドは、忍耐と現実主義、個人の質を重視する哲学から、組織力、即座の戦術解決、ダイレクトで速いプレーを重視する哲学へ移行した。
どの流派にも長所と短所があり、どの監督にも独自の成功への道がある。サウスゲートはイングランドに安定をもたらし、タイトル争いに復帰させた。だがトゥヘルは今、より大胆で野心的なチームづくりを狙う。
今後、大会での試合が示す答えは、この大胆さがイングランドを強豪から世界王者に押し上げるか否かだ。