トゥットスポルト：ユベントス、新たなFW探し　レテギが浮上

レテギはすでに昨年1月、ユヴェントスの獲得候補に挙がっていたが、ここ数日で再びその名が浮上している。とりわけ、4月20日に負った脛骨骨折が今ではただの苦い記憶となっているからだ（月曜日にはキングスカップのアル・タル戦で2得点を記録した）。現時点ではカルネヴァーリ、そして何よりジェノヴァ時代から彼を知るオットリーニが、移籍にかかるコストを精査している。ヨーロッパで彼にサウジ・プロリーグで受け取っている年俸、すなわちシーズン当たり手取り2000万ユーロを保証できるクラブは存在しないことを理解しているからだ。2029年まで契約を残す元アタランタのストライカーは、イタリア復帰を前向きに考えており、その実現のためであれば年俸引き下げも受け入れる構えだ。名門クラブのユニフォームをまといたいという思いがあり、そして最初に彼を信じたマンチーニ率いるイタリア代表の目に再び留まりたいと望んでいる。