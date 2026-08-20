ユヴェントスが土壇場でストライカー獲得に動いている。コロ・ムアニ、エカトルに続き、ユヴェントスはスパレッティに別の選択肢をもたらせる新たな背番号9でスカッドを強化したい考えだ。第一候補はマンチェスター・ユナイテッドからの退団が見込まれ、ナポリも獲得を狙っているジョシュア・ザークツィー。さらに、きょうのTuttosport によれば、代替候補の1人としてジェノアとアタランタでプレーした元FWマテオ・レテギが挙がっている。現在はサウジアラビアのアル・カーディシーヤに所属している。評価の高いプロフィールで、このリーグを知る選手でもある（2024-2025シーズンの得点王）が、経済的な理由から獲得は非常に難しい。それでもリストから外されたわけではない。
翻訳者：
トゥットスポルト：ユベントス、新たなFW探し レテギが浮上
ユヴェントスがコストを精査している
レテギはすでに昨年1月、ユヴェントスの獲得候補に挙がっていたが、ここ数日で再びその名が浮上している。とりわけ、4月20日に負った脛骨骨折が今ではただの苦い記憶となっているからだ（月曜日にはキングスカップのアル・タル戦で2得点を記録した）。現時点ではカルネヴァーリ、そして何よりジェノヴァ時代から彼を知るオットリーニが、移籍にかかるコストを精査している。ヨーロッパで彼にサウジ・プロリーグで受け取っている年俸、すなわちシーズン当たり手取り2000万ユーロを保証できるクラブは存在しないことを理解しているからだ。2029年まで契約を残す元アタランタのストライカーは、イタリア復帰を前向きに考えており、その実現のためであれば年俸引き下げも受け入れる構えだ。名門クラブのユニフォームをまといたいという思いがあり、そして最初に彼を信じたマンチーニ率いるイタリア代表の目に再び留まりたいと望んでいる。
すべてはデイヴィッド次第だ
ユヴェントスは現時点で買い取りオプション付き、あるいは買い取り義務付きのレンタルを提示する可能性があるが、その前にデイヴィッドの問題を解決しなければならない。カナダ人FWはスパレッティの構想外となっているが、リヨン行きを選んだオペンダとは異なり、依然として態度を硬化させ、あらゆるオファーを拒み続けている。本人はトリノに残り、自らのチャンスに懸けることを望んでいる。ユヴェントスでの失望に終わった最初のシーズンを適応期間と捉えており、今季は戦力の上積みになれると確信している。元リールの選手が退団しなければ、ジルクゼー、レテギ、あるいは別の選択肢として消えていないセルロートのようなプロフィールに到達するのは、財政的に持続不可能なオペレーションだ。
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