トゥットスポルト - ユヴェントス、ルディガーの獲得を検討：情報を収集、詳細

ユヴェントスは次の移籍市場を見据え、複数の選手、特にフリー移籍となる選手たちと接触を続けている。トゥットスポルトの報道によると、その中でもユヴェントスは、レアル・マドリードとの契約が満了を迎えるアントニオ・ルディガー獲得という、まさに大物補強を夢見ているという。





1993年生まれのこのドイツ人DFは、2026年6月30日まで契約を結んでいるが、現時点ではレアル・マドリードとの契約更新に向けた具体的な動きは見られない。今シーズン、元チェルシーの彼は、最初は太ももの怪我、その後は膝のトラブルにより数試合を欠場したが、徐々にコンディションを取り戻しつつある。 一方、ユヴェントスはマルコス・セネシをはじめとする複数のDF候補を注視しているが、アルゼンチン人選手だけに限定するつもりはない。そのため、『トゥットスポルト』によると、ユヴェントスはルディガーとの接触を開始し、状況を探っているという。この繋がりは、なんと…ゼグロヴァのおかげで生まれた可能性もある。





そう、ドイツ人DFの周辺にはエージェントのハサン・チェティンカヤも関わっているからだ。彼は昨夏、特にダミアン・コモリCEOとの良好な関係のおかげで、コソボ人選手をトリノへ連れてくるために尽力した人物でもある。