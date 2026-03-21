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Antonio Rudiger Real Madrid 2025-26Getty
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

トゥットスポルト - ユヴェントス、ルディガーの獲得を検討：情報を収集、詳細はこちら

ユベントスはフリー移籍選手に注力：レアル・マドリードとの契約が満了するドイツ人DFの名前も浮上

ユヴェントスは次の移籍市場を見据え、特にフリー移籍となる選手たちを中心に、複数の選手と接触を続けている。トゥットスポルトの報道によると、その中でもユヴェントスは、レアル・マドリードとの契約が満了を迎えるアントニオ・ルディガー獲得という、まさに大物補強を夢見ているという


1993年生まれのこのドイツ人DFは、2026年6月30日まで契約を結んでいるが、現時点ではレアル・マドリードとの契約更新に向けた具体的な動きは見られない。今シーズン、元チェルシーの彼は、最初は太ももの怪我、その後は膝のトラブルにより数試合を欠場したが、徐々にコンディションを取り戻しつつある。 一方、ユヴェントスはマルコス・セネシをはじめとする複数のDF候補を注視しているが、アルゼンチン人選手だけに限定するつもりはない。そのため、『トゥットスポルト』によると、ユヴェントスはルディガーとの接触を開始し、状況を探っているという。この繋がりは、なんと…ゼグロヴァのおかげで生まれた可能性もある。


そう、ドイツ人DFの周辺にはエージェントのハサン・チェティンカヤも関わっているからだ。彼は昨夏、特にダミアン・コモリCEOとの良好な関係のおかげで、コソボ人選手をトリノへ連れてくるために尽力した人物でもある

  • スパレッティとのつながり

    ユヴェントスに移籍すれば、ルディガーは2015/16シーズンと2016/17シーズンにローマで彼を指揮したルチアーノ・スパレッティ監督とも再会することになる。まさにこの現ユヴェントス監督の下で、このドイツ人DFはローマの主力選手となり、ヨーロッパの多くのクラブから注目を集めた。その結果、2017年にはチェルシーが3500万ユーロで彼を獲得したほどである。 つまり、この夢のような移籍が実現するならば、ユヴェントスが頼りにできるもう一つの切り札となるだろう



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  • その方法

    『トゥットスポルト』によると、ユヴェントスは、プレミアリーグやサウジアラビアからも強い関心を寄せられているこのDFの要求を満たすための条件や詳細について検討を進めているという。クラブ側は2年契約を提示する方針だが年俸額については依然として大きな課題となっている。というのも、このドイツ人選手は現在、年俸約700万ユーロ（手取り）を得ているからだ。


  • パルラ・アルベロア

    この数時間、ルディガーの将来について、レアル・マドリードアルヴァロ・アルベロア監督も次のように語った。「彼は若手選手たちの手本であり、我々にとって欠かせない選手だ。ルディガーがチームにいてくれることを心から嬉しく思う」と、ファブリツィオ・ロマーノが報じている。


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