ジョナサン・デイヴィッドのユヴェントスでの冒険に、幕が下りようとしているのだろうか？
サッスオーロ、ナポリ、クレモネーゼ、パルマ戦で立て続けに4ゴールを記録したものの、このカナダ人ストライカーは、パフォーマンスや決定力において期待に応えることができなかった。
現在、リール出身の彼は、ボガの台頭とヴラホヴィッチの復帰が迫る中、再びベンチ外となるリスクに直面している。そして今、ユヴェントスは背番号30の将来について考えを巡らせている。
ジョナサン・デイヴィッドのユヴェントスでの冒険に、幕が下りようとしているのだろうか？
サッスオーロ、ナポリ、クレモネーゼ、パルマ戦で立て続けに4ゴールを記録したものの、このカナダ人ストライカーは、パフォーマンスや決定力において期待に応えることができなかった。
現在、リール出身の彼は、ボガの台頭とヴラホヴィッチの復帰が迫る中、再びベンチ外となるリスクに直面している。そして今、ユヴェントスは背番号30の将来について考えを巡らせている。
今シーズン、デビッドはセリエA、チャンピオンズリーグ、コッパ・イタリアを合わせて7得点を挙げている。直近の数試合では、このカナダ人選手は、当初マッケニー、その後イルディズ、そして最後にボガが務めていたセンターフォワードのポジションには起用されていない。
こうしてユヴェントスは、ジョナサン・デイヴィッドの将来について検討している。
経済的な観点から言えば、このカナダ人選手の放出が実現すれば、ユヴェントスは純利益を計上できることになる。彼はリールとの契約満了後、昨夏にフリー移籍でトリノに加入したからだ。
デビッドは、ご存知の通り、年俸600万ユーロの5年契約を結んでおり、この契約により、彼はユヴェントスの全選手の中で最も高額な年俸を受け取る選手の一人となっている。
しかし、デビッドの将来はどうなるのだろうか？『トゥットスポルト』の報道によると、最も現実的なシナリオは、フランス・リーグ1への復帰であるようだ。
しかし、リヨンへの移籍という選択肢は、パウロ・フォンセカ監督が指揮を執っている現状を考えると、現実味に欠けるようだ。したがって、より現実的な選択肢は、得点を確実に挙げられるストライカーを求めているマルセイユへの移籍かもしれない。
両クラブの関係は非常に良好であり、交渉が開始された場合、合意に至る上で有利に働く可能性がある。
しかし、『トゥットスポルト』の報道によると、デビッドがプレミアリーグに移籍する可能性を最初から排除すべきではない。
1月にはノッティンガム・フォレストが獲得に動いたほか、1年前にはトッテナムやウェストハムも獲得を試みていた。夏には、関係するすべてのクラブがこのシナリオを検討する可能性がある。