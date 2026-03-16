ジョナサン・デイヴィッドのユヴェントスでの冒険に、幕が下りようとしているのだろうか？

サッスオーロ、ナポリ、クレモネーゼ、パルマ戦で立て続けに4ゴールを記録したものの、このカナダ人ストライカーは、パフォーマンスや決定力において期待に応えることができなかった。

現在、リール出身の彼は、ボガの台頭とヴラホヴィッチの復帰が迫る中、再びベンチ外となるリスクに直面している。そして今、ユヴェントスは背番号30の将来について考えを巡らせている。