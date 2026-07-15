ムハレモヴィッチの放出でユヴェントスは移籍市場が解凍され、GKかFWの獲得を急ぐ。最優先はセンターフォワードで、首脳陣はスパレッティ監督へフィジカルと得点力に優れた選手を求める。





第1候補は依然ランダル・コロ・ムアニだが、PSGを説得するには総額4000万ユーロに近づけ、ボーナス保証を強化する必要がある。



