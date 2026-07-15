ムハレモヴィッチの放出でユヴェントスは移籍市場が解凍され、GKかFWの獲得を急ぐ。最優先はセンターフォワードで、首脳陣はスパレッティ監督へフィジカルと得点力に優れた選手を求める。
第1候補は依然ランダル・コロ・ムアニだが、PSGを説得するには総額4000万ユーロに近づけ、ボーナス保証を強化する必要がある。
ムハレモヴィッチの放出でユヴェントスは移籍市場が解凍され、GKかFWの獲得を急ぐ。最優先はセンターフォワードで、首脳陣はスパレッティ監督へフィジカルと得点力に優れた選手を求める。
第1候補は依然ランダル・コロ・ムアニだが、PSGを説得するには総額4000万ユーロに近づけ、ボーナス保証を強化する必要がある。
「スパレッティがバログンを狙う」――本日発売の『トゥットスポルト』がこう報じている。同紙はユヴェントスの補強候補としてモナコのフォラリン・バログンを大々的に取り上げている。彼は昨季43試合で19得点をマーク。評価額は5000万ユーロ以上で、クラブは競争によって移籍金がさらに上昇すると見込んでいる。米国代表の攻撃の要だが、一部では好ましくない報道もある。 25歳、ニューヨーク出身。昨季は43試合で19得点をマーク。CLではプレーオフ1stレグでPSG相手に2得点を奪った。 それ以前にもボーデ、パフォス、ガラタサライ戦で得点を挙げており、いずれもユヴェントスにとって因縁の相手だった。ユヴェントス戦（グループステージ最終節、0-0）にも出場し、結果は引き分け。彼は負傷に強い選手で、昨季は筋肉系のトラブルで1試合を欠場しただけだった。
最も具体的な交渉はパルマのマテオ・ペッレグリーノだ。ユヴェントスはレンタル料、買い取り義務、ボーナスを含め3000万の条件を提示。パルマは即座に資金を得るため固定金額の増額を要求している。双方の主張は近く、合意の可能性は高い。
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