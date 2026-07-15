ムハレモヴィッチの放出でユヴェントスは移籍市場が解凍。GKかFWの獲得を急ぐ。最優先はセンターフォワードで、首脳陣はスパレッティ監督へ身体能力が高く得点力のある選手を求める。
第1候補は依然ランダル・コロ・ムアニだが、PSGを説得するには総額4000万ユーロに近づけ、ボーナス保証を強化する必要がある。
ムハレモヴィッチの放出でユヴェントスは移籍市場が解凍。GKかFWの獲得を急ぐ。最優先はセンターフォワードで、首脳陣はスパレッティ監督へ身体能力が高く得点力のある選手を求める。
第1候補は依然ランダル・コロ・ムアニだが、PSGを説得するには総額4000万ユーロに近づけ、ボーナス保証を強化する必要がある。
「スパレッティがバログンを狙う」――本日発売の『トゥットスポルト』がこう報じている。同紙はユヴェントスがモナコのフォラリン・バログンに興味を示していると伝えた。25歳の米国代表FWは昨季43試合で19得点をマーク。CLではPSG相手に2得点を挙げた。評価額は5000万ユーロ以上で、モナコは競争によって移籍金がさらに上昇すると見込んでいる。 25歳、ニューヨーク出身。昨季モナコで43試合19ゴール。CLではPSG戦で2得点を挙げた。 それ以前にもボーデ、パフォス、ガラタサライ戦で得点を挙げており、いずれもユヴェントスにとって因縁浅からぬ相手だった。グループステージ最終節のユヴェントス戦では0-0の引き分けに終わり、彼にとっては結果より怪我をしないことが最優先だった。バログンは怪我知らずで、昨季は筋肉の負傷で1試合を欠場しただけだ。
最も具体的な交渉はパルマのマテオ・ペッレグリーノに関するものだ。ユヴェントスはレンタル料、買い取り義務、ボーナス合計3000万の条件を提示。パルマは即座に資金を得るため固定金額の増額を要求している。双方の主張は近く、合意の可能性は高い。
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