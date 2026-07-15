ムハレモヴィッチの放出でユヴェントスは移籍市場が解凍。GKかFWの獲得を急ぐ。最優先はセンターフォワードで、首脳陣はスパレッティ監督へ身体能力が高く得点力のある選手を求める。





第1候補は依然ランダル・コロ・ムアニだが、PSGを説得するには総額4000万ユーロに近づけ、ボーナス保証を強化する必要がある。



