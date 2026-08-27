フランク・ケシエ獲得で一歩リードしているが、今は言葉ではなく行動に移る時だ。 コートジボワール代表MFをひと夏にわたって口説き、契約を約束してきたユヴェントスは、移籍市場終盤に痛い不意打ちを避けるためにも、ここで正式な形にし、断固として決定的な動きを見せなければならない。きょう付のTuttosport によれば、カルネヴァーリはすでに選手サイドと口頭合意に達している。昨夜も新たな話し合いが行われ、条件は年俸450万ユーロの3年契約だという。ただし、まだ決定打は放っていない。その理由はいつものように放出問題で、これがすべてを複雑にしている。この件が破談になる可能性もある。
翻訳者：
トゥットスポルト：ユヴェントスはトゥーン・コープマイネルスの退団がなくてもフランク・ケシエの獲得決着を目指す。ローマは諦めていない
売却問題：コープは退団へ？
条件法で語るべき段階ではあるが、週初めに元ミラン、アタランタの選手の代理人と接触したローマの参戦が、水面をかき乱した。ユベントスはその衝撃を受け、決断に残された時間が限られていることを理解した。カルネヴァーリとマッサーラは今週末までにケシエの加入をまとめようとする見通しだが、ミレッティのベシクタシュ移籍（1200万ユーロの買い取りオプション付きレンタル）だけでは十分ではないことも分かっている。コンティナッサでは、コープマイネルスの退団が実現すればすべてがより容易になると認識されているし、本人も間違いなく障害にはなっていない。ユベントスでの冒険が終わりに近づいていること、自身にとっても周囲にとっても環境を変えることがプラスになることを理解しているが、Tuttosport が今日伝えているように、スポーツ面でも経済面でも納得できる解決策を見つけることを望んでいる。現時点でガラタサライとの話し合いは具体的なものに至っておらず、ローマへの移籍も現時点では除外されるべきだ。ローマとユベントスの関係は理想的とは言えないからだ。背後にはプレミアリーグもあるが、テーブルの上に具体的なオファーはない。
スパレッティがケシエと話す
ケシエは現時点でユヴェントスとセリエAを優先しているが、オファーがないわけではなく、とりわけプレミアリーグからの関心がある。アル・イテハドの高額オファーを断ったことは、彼をサウジアラビアに引き留めるために年俸手取り約1000万ユーロの3年契約を提示されていたにもかかわらず、元アル・アハリの同選手がビッグフットボールへの復帰を決断したことの証しだ。そして、コートジボワール代表にとってそれはイタリアを意味する。 昨夜、ユヴェントス首脳陣とこのMFの代理人による協議の中で、この取引のプランがまとめられ、ライバルに先んじることも試みられた。中盤のリーダーシップ強化のためにケシエを求めたスパレッティは、彼を最優先リストのトップに置いている。すでに本人とも話をしており、今週末までの合意を見込んでいる。クープマイネルスを放出しなくてもだ。
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