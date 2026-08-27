トゥットスポルト：ユヴェントスはトゥーン・コープマイネルスの退団がなくてもフランク・ケシエの獲得決着を目指す。ローマは諦めていない

条件法で語るべき段階ではあるが、週初めに元ミラン、アタランタの選手の代理人と接触したローマの参戦が、水面をかき乱した。ユベントスはその衝撃を受け、決断に残された時間が限られていることを理解した。カルネヴァーリとマッサーラは今週末までにケシエの加入をまとめようとする見通しだが、ミレッティのベシクタシュ移籍（1200万ユーロの買い取りオプション付きレンタル）だけでは十分ではないことも分かっている。コンティナッサでは、コープマイネルスの退団が実現すればすべてがより容易になると認識されているし、本人も間違いなく障害にはなっていない。ユベントスでの冒険が終わりに近づいていること、自身にとっても周囲にとっても環境を変えることがプラスになることを理解しているが、Tuttosport が今日伝えているように、スポーツ面でも経済面でも納得できる解決策を見つけることを望んでいる。現時点でガラタサライとの話し合いは具体的なものに至っておらず、ローマへの移籍も現時点では除外されるべきだ。ローマとユベントスの関係は理想的とは言えないからだ。背後にはプレミアリーグもあるが、テーブルの上に具体的なオファーはない。