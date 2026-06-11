ルカ・モドリッチのミランでの未来は、まだ決まっていない。最終節メアッツァでのカリアリ戦に敗れ、来季チャンピオンズリーグ出場権を逃したものの、6月30日に契約が切れる彼は去就を保留している。40歳のベテランは失敗を避けたい考えで、まずはワールドカップに集中し、その後判断する。 現時点で4つの選択肢がある。ミランで1シーズン続ける、ディナモ・ザグレブで現役を終える、レアル・マドリードのフロントに入る、または引退して家族と過ごす。すべては未定で、残留の可能性は低いもののゼロではない。
Calciomercato.com
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トゥットスポルト - モドリッチとミランの去就は未決定。新監督グラスナーと話し合い、結論を出す。
グラスナーと話し合う
『トゥットスポルト』紙によると、トッテナムとレアル・マドリードでプレーし2018年にバロンドールを受賞したモドリッチは、新監督候補のオリバー・グラスナー氏ら技術部門の指揮官たちとの話し合いを待っている。話し合いが終わってから決断する。 タレやアッレグリのときと同様に、彼は保証を求めない。ミランでプレーすることは夢であり、まだ戦力になると感じられれば残留する。ただし、クラブが再び栄光を目指す場合に限る。金銭的な動機はなく、誰かの出場機会を奪うつもりもない。彼は「足かせ」ではなく「戦力」でありたいと考えている。
ミランでの成績
モドリッチは昨年、34試合に出場し、ボローニャ戦とピサ戦で2得点を挙げた。『Calcio e Finanza』によると、彼の年俸は手取り350万ユーロ、総額（総支給額ベース）は648万ユーロだった。