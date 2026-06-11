『トゥットスポルト』紙によると、トッテナムとレアル・マドリードでプレーし2018年にバロンドールを受賞したモドリッチは、新監督候補のオリバー・グラスナー氏ら技術部門の指揮官たちとの話し合いを待っている。話し合いが終わってから決断する。 タレやアッレグリのときと同様に、彼は保証を求めない。ミランでプレーすることは夢であり、まだ戦力になると感じられれば残留する。ただし、クラブが再び栄光を目指す場合に限る。金銭的な動機はなく、誰かの出場機会を奪うつもりもない。彼は「足かせ」ではなく「戦力」でありたいと考えている。