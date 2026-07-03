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トゥットスポルト - ムハレモヴィッチ、1800万ユーロでユヴェントス移籍目前。イルディズの執拗な働きかけが決め手となり、インテルは出し抜かれた。

ユヴェントス
移籍情報
タリク・ムハレモビッチ

ユヴェントスがボスニア人センターバックの獲得競争でインテルを凌駕：来週半ばまでに正式発表が見込まれる。

タリク・ムハレモヴィッチのユヴェントス移籍が近づいている。『トゥットスポルト』紙は、契約細部が残っているものの、ボスニア出身DFのトリノ復帰が間近と伝えた。サッスオーロとの交渉も順調で、今週末から来週初めに成立の見込みだ。 数か月前からリュブリャナ出身の2003年生まれのセンターバックを追っていたインテルとの競争を制した。インテルは決定打を欠いた。ユヴェントスは2026-27シーズンの最初の「イタリア・ダービー」に勝利し、スパレッティ監督は求めていた守備補強を手に入れる。

  • 手術費用

    ムハレモヴィッチの移籍金総額は1800万ユーロ（基本1600万＋ボーナス200万）でユヴェントスはサッスオーロへの売却時に設定した50％の再売却権を行使する。 アメリカ戦で敗退しW杯を去ったボスニア人選手は、年俸約200万ユーロの5年契約を結ぶ見込み。数日中に代理人とともにトリノへ赴き、メディカルチェックと契約締結後、休暇に入る予定だ。今月末にはスパレッティ監督の指揮下に入る見通し。

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  • 決定的なイリズ

    昨季サッスオーロで32試合2ゴール2アシスト（イエロー7）を記録したムハレモヴィッチは、ユヴェントス復帰に迷いがあった。2024年夏の放出に対するプライドと失望が理由だ。 しかし、友人ケナン・イルディズの熱心な働きかけで心変わりした。2人はプリマヴェーラとネクスト・ジェンで共にプレーした経験があり、背番号10の助言がムハの判断を後押しした。さらに、スパレッティ監督が彼を望み、プロジェクトの中核と約束したことも大きい。エカトールに続き、ユヴェントスは2人目の補強へ前進している。

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