トゥットスポルト - ムハレモヴィッチ、1800万ユーロでユヴェントス移籍目前。イルディズの執拗な働きかけが決め手となり、インテルは出し抜かれた。

昨季サッスオーロで32試合2ゴール2アシスト（イエロー7）を記録したムハレモヴィッチは、ユヴェントス復帰に迷いがあった。2024年夏の放出に対するプライドと失望が理由だ。 しかし、友人ケナン・イルディズの熱心な働きかけで心変わりした。2人はプリマヴェーラとネクスト・ジェンで共にプレーした経験があり、背番号10の助言がムハの判断を後押しした。さらに、スパレッティ監督が彼を望み、プロジェクトの中核と約束したことも大きい。エカトールに続き、ユヴェントスは2人目の補強へ前進している。