単なる会話に留まらない可能性もある。数ヶ月後、ミランが来季のチャンピオンズリーグ出場が決まり、UEFAからの収入を見込めるようになった頃のことだ。『トゥットスポルト』紙によると、ミランのスポーツディレクターであるイグリ・タレ氏は先週、イタリア系アルゼンチン人FWマテオ・レテギを擁するエージェント、アレッサンドロ・モッジ氏と夕食を共にしたという。 現時点では具体的な進展はないが、元アタランタ所属のこの名前は、ミランがスクデット制覇を目指す来シーズン、攻撃陣を率いる候補リストに加えられることになるだろう。
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トゥットスポルト - ミラン、スポーツディレクターのタレ氏とアル・カディシアのFWマテオ・レテギの代理人が会談
レテギは常に得点を決める
ミランが今夏、攻撃陣を刷新し、新たな「ナンバー9」を獲得しようとしていることは周知の事実だ。信頼でき、即戦力となり、まさに得点力のある選手である。それは、様々な理由で失敗作とレッテルを貼られた直近の補強（モラタ、ヒメネス、フルクルグ）とは一線を画す存在でなければならない。 キーンに加え、ガブリエル・ジェズス（アッレグリ監督と同じエージェントを共有している）やレヴァンドフスキ（バルセロナを退団し、メジャーリーグサッカーのシカゴ・ファイアからオファーを受けている）の他にも、アル・カディシヤのストライカーが、ミランの移籍市場における注目候補の一人となっている。 2024-25シーズンのセリエAで36試合25ゴールを記録し得点王に輝いた後、元ジェノア所属の彼はサウジ・プロリーグでもその実力を証明しており、25試合で15ゴールを挙げている。
レテギの価格はいくらですか
ミランはまだどの選手に全力を注ぐかを決めていないが、レテギは検討すべき候補の一人だ。とはいえ、この移籍交渉は決して容易ではない。アル・カディシーヤとの契約は2029年まで残っており、移籍金は決して安くはない。 1年前、アタランタから彼を引き抜くために、このサウジアラビアのクラブは移籍金として6850万ユーロを投じ、噂によれば、このイタリア代表FWに年俸2000万ユーロ（総額）を保証したという。ミランが当然ながら到底届かない金額だ。 サウジアラビアでの生活に満足しており、決して移籍を強行するつもりはないレテギだが、イタリアへの復帰には前向きであり、最多タイトルを誇るクラブの一つでプレーするという考えに心を動かされている。
イタリア代表を目指して独りでトレーニングに励んでいる
現在、レテギはワールドカップ出場の夢を繋ぐために極めて重要な北アイルランド戦に向けた準備のため、フィレンツェに滞在している。 中東情勢の緊張によりサウジアラビアのリーグ戦が中断されたことを受け、元アタランタの選手はコンディションを落とさないよう、イタリアへの帰国を前倒しすることを決断した。ガットゥーゾ監督とサッカー協会にその旨を伝え、アパートを借りてトレーナーと共に個人トレーニングに励み、金曜日に予定されている代表招集の連絡を待っている。