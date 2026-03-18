トゥットスポルト - ミラン、スポーツディレクターのタレ氏とアル・カディシアのFWマテオ・レテギの代理人が会談

ミランが今夏、攻撃陣を刷新し、新たな「ナンバー9」を獲得しようとしていることは周知の事実だ。信頼でき、即戦力となり、まさに得点力のある選手である。それは、様々な理由で失敗作とレッテルを貼られた直近の補強（モラタ、ヒメネス、フルクルグ）とは一線を画す存在でなければならない。 キーンに加え、ガブリエル・ジェズス（アッレグリ監督と同じエージェントを共有している）やレヴァンドフスキ（バルセロナを退団し、メジャーリーグサッカーのシカゴ・ファイアからオファーを受けている）の他にも、アル・カディシヤのストライカーが、ミランの移籍市場における注目候補の一人となっている。 2024-25シーズンのセリエAで36試合25ゴールを記録し得点王に輝いた後、元ジェノア所属の彼はサウジ・プロリーグでもその実力を証明しており、25試合で15ゴールを挙げている。