ミランの移籍市場にとって決定的な1週間となる。 今後数日以内に、オーナーのジェリー・カルディナーレと指揮官ルベン・アモリムによる新たな会談が予定されており、8月31日までにまとめるべき最後の補強について話し合う見込みだ。 Tuttosport によると、先週の会談の中で、アモリムはもはや自身の構想に含まれない選手のリスト（トモリ、オドグ、フォファナ、エンクンク）を提示しただけでなく、5人から6人の補強も求めた。 その要求が全面的にかなうのは難しいが、何らかの動きはあるだろう。ミランは移籍市場の終盤を主役として過ごし、ポルトガル人指揮官が望むものを与えたいと考えている。
翻訳者：
トゥットスポルト：ミラン、カーディナーレと首脳会談 アモリムは5～6人の補強を要求
アモリムの3つの優先事項
要するに、
後方から組み立てができるセンターバック、中央に絞って得点やアシストといった結果を残せるウイングバック、そしてトップ下だ。 その中でも最優先は、1トップの後ろでプレーできる選手だ。ボルシア・ドルトムントを選んだカレツァスを逃したなか、現時点で最も有力な名前はヌワネリとなっている。ヌワネリは昨日、アーセナルがマンチェスター・シティを破って制したコミュニティ・シールドで、ベンチ入りすらしなかった。4000万ユーロの買い取りオプション付きレンタルという最初のオファーは突き返されたが、今後数日のうちに、異なる条件で再び動く可能性は排除できない。アーセナルはその移籍で収益化を望んでいる。
チアゴ・ガブリエウが第一候補
守備陣では、ティアゴ・ガブリエウへの関心が非常に高い。レッチェに所属する21歳のポルトガル人で、同クラブは保有権に対して2500万～3000万ユーロを求めている。ミランにとっては高すぎる額であり、現在はMFボンド、あるいはDFテラッチャーノを交渉に組み込むことで、価格の引き下げを試みている。プレミアリーグ勢にも注意が必要で、ティアゴ・ガブリエウはボーンマス、ブレントフォード、そしてとりわけクリスタル・パレスから高く評価されている。クリスタル・パレスはラクロワをチェルシーに放出しており、その後釜を探している。
サイドハーフ：その名前
サイドのミッドフィルダー役として注目されるのが、アタランタ保有の2002年生まれ、ニコラ・ザレフスキの名前だ。右でも左でもプレーできる。ベルガモでは、サッリ監督の就任により、元ローマのザレフスキは戦術的な理由からレギュラーの座を失った。アタランタ加入から1年で、退団の可能性がある。ミランに関連づけられているその他の名前、フィオレンティーナのドド、ラツィオのヌーノ・タヴァレスは、現時点では優先順位が下がっている。 ただ、サプライズの可能性は排除できない。
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