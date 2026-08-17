トゥットスポルト：ミラン、カーディナーレと首脳会談　アモリムは5～6人の補強を要求

ミランの移籍市場にとって決定的な1週間となる。 今後数日以内に、オーナーのジェリー・カルディナーレと指揮官ルベン・アモリムによる新たな会談が予定されており、8月31日までにまとめるべき最後の補強について話し合う見込みだ。 Tuttosport によると、先週の会談の中で、アモリムはもはや自身の構想に含まれない選手のリスト（トモリ、オドグ、フォファナ、エンクンク）を提示しただけでなく、5人から6人の補強も求めた。 その要求が全面的にかなうのは難しいが、何らかの動きはあるだろう。ミランは移籍市場の終盤を主役として過ごし、ポルトガル人指揮官が望むものを与えたいと考えている。



