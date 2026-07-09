イタリア紙『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』が、元ミランMFヴィカシュ・ドーラソーに2006年W杯フランス対イタリア決勝についてインタビューした。ドーラソーは「2005年のCL決勝イスタンブールでの敗戦は激しい試合だったからこそ振り返れた。だがW杯決勝は違う。勝ちたかった」と語った。 あの頃に戻って再挑戦したい。あの敗戦は良くなかった。特別な試合だった」
AFP
翻訳者：
ドーラソー氏：「2006年のイタリア対フランス戦では、イタリア代表はもう終わりだと思っていた。ジダンはマテラッツィへの頭突きを謝罪した」
ジダンの退場
「ジダンの退場――誰も見なかったマテラッツィへの頭突き――がすべてを変えた。あんな形で負けるのはつらかった。勝つと信じていたから。 ジダン、マケレレ、トゥラムが代表に復帰し、予選の流れが変わった。私たちは勝つと信じていた。ジダンはただ謝罪した。シラク大統領の前で、ドメネク監督は彼に感謝し、拍手を促したが、それは控えめだった」。
過小評価されているイタリア
「イタリア代表は疲れ切っていた。多くの人は、ジダンが退場しなければ我々が勝っていたと言う。だが証拠はない。負けた原因は、あの遅れた退場ではない。それでも、サッカーは細部で決まる」
マルディーニの模範
「表彰式で全員がピッチに残らなかったのは、スポーツマンシップに欠けていた。その点、前年チャンピオンズリーグでリヴァプールに敗れた後、最後まで残るように言ったマルディーニの方がずっと品格があった。ベルリンでは残ったのはわずかだったし、ロッカールームではジダンはすでに着替えを終えていた」。
組織が非難されている
ベルリンでは運営が不十分だった。私たちは一般客と同じホテルに宿泊し、部屋へはサービス用エレベーターを使わなければならなかった。ロビーには大勢の人がいた。スパイク・リーがヘンリーやトゥラムと談笑していたのを覚えている。家族招待の対応がうまくいかず、緊張とストレスで集中できなかった。 試合前、最初に話したのは連盟会長で、理想的ではなかった。ドメネクも続いたが、「さあ、ピザやパスタを食べに行こう」とは言わなかった。」
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