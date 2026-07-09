ベルリンでは運営が不十分だった。私たちは一般客と同じホテルに宿泊し、部屋へはサービス用エレベーターを使わなければならなかった。ロビーには大勢の人がいた。スパイク・リーがヘンリーやトゥラムと談笑していたのを覚えている。家族招待の対応がうまくいかず、緊張とストレスで集中できなかった。 試合前、最初に話したのは連盟会長で、理想的ではなかった。ドメネクも続いたが、「さあ、ピザやパスタを食べに行こう」とは言わなかった。」