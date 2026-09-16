出場停止処分前、DFの最後の出場試合をともに戦った数少ないチームメートのうち、残っているのは2人だけだ。その1人である左サイドバックのミロ・ムハイムは、彼の復帰について感情のこもった思いを語った。セッション後にKickerの取材に応じたムハイムは、「マリオが戻ってきてくれたのは、本当に特別な瞬間だった。私たちはずっと彼の潔白を信じていた。マリオは信じられないほど精神的に強く、特別な人だ」と語った。

更衣室への復帰がもたらす影響について問われたスイス人DFは、さらにこう続けた。「彼はそこにいるだけで、私たちの助けになる。この4年間を耐え抜き、ピッチへの復帰に向けて努力していくはずだ。私はそれを固く信じている」