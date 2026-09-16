Eibner
翻訳者：
ドーピングによる出場停止を経て、マリオ・ヴスコヴィッチが待望のハンブルクのトレーニングに復帰。フォルクスパルクシュタディオンでは感動的な光景が広がった。
サポーターがホームカミングに向けてアリーナを埋め尽くす
前例のないサポーター需要を受け、クラブは公開練習の会場をメインスタジアムへ変更した。約7000人のファンが応援バナーを掲げ、クロアチア人DFが約4年ぶりにピッチへ戻ると、その名前を連呼した。現在はいずれもホルシュタイン・キールでプレーしている元指揮官ティム・ワルター、そして元チームメートのセバスティアン・ショーンラウとヨナス・メフェルトも、精神的な支えを送るためスタンドから見守った。
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チームメートが守備の要を称賛
出場停止処分前、DFの最後の出場試合をともに戦った数少ないチームメートのうち、残っているのは2人だけだ。その1人である左サイドバックのミロ・ムハイムは、彼の復帰について感情のこもった思いを語った。セッション後にKickerの取材に応じたムハイムは、「マリオが戻ってきてくれたのは、本当に特別な瞬間だった。私たちはずっと彼の潔白を信じていた。マリオは信じられないほど精神的に強く、特別な人だ」と語った。
更衣室への復帰がもたらす影響について問われたスイス人DFは、さらにこう続けた。「彼はそこにいるだけで、私たちの助けになる。この4年間を耐え抜き、ピッチへの復帰に向けて努力していくはずだ。私はそれを固く信じている」
ヒエラルキーがたくましい家族を支持
クラブ首脳陣もその思いに同調し、弟のルカが昨季にトッテナム・ホットスパーからのローン移籍でプレーした後、5400万ユーロ（4600万ポンド／6200万ドル）の契約でブライトンに加入した一家の強さに敬意を表した。
取締役会の揺るぎない信頼を示し、取締役のエリック・フワーは次のように語った。「私たちはいま、家族全員に会った。両親のサンヤとダニエル、そして昨年はルカにも。誰かが成功するなら、その名前はブシュコビッチになると確信している。マリオは戻ってくる」
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厳しい制裁が復帰を遅らせる
このセンターバックは現在、フィジカルトレーナーのヨシュコ・ブラシッチとともに調整を進めているが、厳格な条件により、11月22日のブレーメンとのノルトダービーまでは公式戦に出場できない。また、処分が正式に満了するまでは、メディア対応、サイン、クラブのマーケティング活動への参加も引き続き禁じられている。ハンブルクは現在、秋の代表ウィーク明けに待望のブンデスリーガ復帰を果たすことを見据え、試合勘の再構築に取り組んでいる。
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