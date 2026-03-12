ドンナルンマ、審判マリアーニに抗議：「なぜ偉そうに振る舞うんだ？」

レアル・マドリード対マンチェスター・シティの試合、スペインでのアウェーでシティが3-0で敗れた決勝トーナメント1回戦において、イタリア人ゴールキーパーのジージョ・ドンナルンマが、後半にビニシウスに対するファウルで与えられたPKを巡り、試合の主審であるマリアーニ（同じくイタリア人）に対して見せた抗議が注目された。
このPKはイタリア代表キャプテンによってセーブされたが、トゥットスポルト紙が報じたところによると、ホイッスルが鳴った瞬間、彼は審判団に対して厳しい言葉を浴びせたという。
試合後にスカイ・スポーツのインタビューに応じたドンナルンマは、第2戦とグアルディオラ監督との関係について次のように語った。「第2戦ではまったく違う試合をしなければなりません。惨敗して残念ですが、ホームで戦うので、状況を逆転させたいと思います。 グアルディオラはピッチ内外で、あらゆる面で私を大いに助けてくれています。彼はアドバイスをくれ、予想外の解決策を見出す特別な監督です。リターンマッチに向けて、いくつかの点を修正できることを願っています。サポーターがいてくれれば、きっと状況は変わるでしょう。彼らはこれまでにないほどのエネルギーを与えてくれるはずです。彼らは特別な存在ですから、きっとそうしてくれるでしょう」