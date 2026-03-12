ドンナルンマ、審判マリアーニに抗議：「なぜ偉そうに振る舞うんだ？」

レアル・マドリード対マンチェスター・シティの試合、スペインでのアウェーでシティが3-0で敗れた決勝トーナメント1回戦において、イタリア人ゴールキーパーのジージョ・ドンナルンマが、後半にビニシウスに対するファウルで与えられたPKを巡り、試合の主審であるマリアーニ（同じくイタリア人）に対して見せた抗議が注目された。

このPKはイタリア代表キャプテンによってセーブされたが、トゥットスポルト紙が報じたところによると、ホイッスルが鳴った瞬間、彼は審判団に対して厳しい言葉を浴びせたという。