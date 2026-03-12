Goal.com
Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
ドンナルンマ、審判マリアーニに抗議：「なぜ偉そうに振る舞うんだ？」

レアル・マドリード対マンチェスター・シティの試合、スペインでのアウェーでシティが3-0で敗れた決勝トーナメント1回戦において、イタリア人ゴールキーパーのジージョ・ドンナルンマが、後半にビニシウスに対するファウルで与えられたPKを巡り、試合の主審であるマリアーニ（同じくイタリア人）に対して見せた抗議が注目された。 

このPKはイタリア代表キャプテンによってセーブされたが、トゥットスポルト紙が報じたところによると、ホイッスルが鳴った瞬間彼は審判団に対して厳しい言葉を浴びせたという。

  • 「なんでそんなことするの？」

    ドンナルンマが低い位置から飛び出したところ、ヴィニシウス・ジュニアに抜かれ、イタリア人ゴールキーパーは彼の右足に接触した。元ミラン選手は、この接触はPKに値するものではないと主張し、マリアーニ主審がPKを認めた判断を理解すると、「なんで偉そうにするんだ？偉そうにするなら、偉そうにするなら…」と叫んだそして数秒の沈黙の後、彼はこうも付け加えた。「なぜ私に警告を与えるんだ？
  • ドンナルンマとグアルディオラ

    試合後にスカイ・スポーツのインタビューに応じたドンナルンマは、第2戦とグアルディオラ監督との関係について次のように語った。「第2戦ではまったく違う試合をしなければなりません。惨敗して残念ですが、ホームで戦うので、状況を逆転させたいと思います。 グアルディオラはピッチ内外で、あらゆる面で私を大いに助けてくれています。彼はアドバイスをくれ、予想外の解決策を見出す特別な監督です。リターンマッチに向けて、いくつかの点を修正できることを願っています。サポーターがいてくれれば、きっと状況は変わるでしょう。彼らはこれまでにないほどのエネルギーを与えてくれるはずです。彼らは特別な存在ですから、きっとそうしてくれるでしょう」 

