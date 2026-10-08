AFP
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ドルトムントCEO、ニコ・コバチの契約延長は「時間の問題」と認める 長期の新契約締結が目前に迫る
幹部が戦術家の将来に向けたコミットメントを承認
シグナル・イドゥナ・パルクの首脳陣は、クロアチア人指揮官の下でチームが継続的な成長を遂げていることを受け、新たな条件を提示する準備を進めている。2025年1月にヌリ・シャヒンの後任として就任した元バイエルン・ミュンヘン指揮官は、即座に立て直しを実現し、チームを11位からチャンピオンズリーグ出場権獲得へと導いた。その上昇基調は2025-26シーズンを通して続き、ドルトムントは勝ち点73で2位に入った。
- DeFodi Images
「時間の問題にすぎない」
ドルトムントのカールステン・クラマーCEOは『SID』の取材に対し、指揮官への取締役会の揺るぎない信頼を強調した。「ニコ・コバチへの評価は信じられないほど高い。時間の問題にすぎず、それは明らかだ」
一方で同CEOは、直近の代表ウィーク中における日程面の障害によって、正式合意が単に遅れているだけだと説明した。「代表ウィーク中は全員が継続的にクラブにいるわけではなかったため、まだいくつか話し合うべきことがある。だからこそ、現時点では状況は技術的には未決のままだ」
復調したパフォーマンスがベンチでの権威を強固にする
コバチ監督の指揮下で、ドルトムントは2026-27シーズンの国内戦で完璧なスタートを切り、ブンデスリーガ開幕4試合で勝ち点12を積み上げて首位に立っている。この好調は欧州の舞台にも波及しており、チャンピオンズリーグ第1節ではレアル・ベティスに3-2でスリリングな勝利を収めた。こうした説得力ある結果を受け、クラブ首脳陣は厳しい冬の日程が本格化する前に交渉をまとめる決意をより強めている。
- Getty Images Sport
過密日程がチームの勢いを試す
ドルトムントは金曜夜、ジグナル・イドゥナ・パルクでヴェルダー・ブレーメンを迎え、国内での戦いに戻る。その5日後には、厳しいチャンピオンズリーグでのボードー／グリムト戦というアウェーゲームが控えており、焦点はすぐに欧州での戦いへ移る。新たな条件で契約書にサインする前に、過密な10月の日程の中でその勢いを維持することが、コバチの当面の優先事項となる。
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