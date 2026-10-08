ドルトムントのカールステン・クラマーCEOは『SID』の取材に対し、指揮官への取締役会の揺るぎない信頼を強調した。「ニコ・コバチへの評価は信じられないほど高い。時間の問題にすぎず、それは明らかだ」

一方で同CEOは、直近の代表ウィーク中における日程面の障害によって、正式合意が単に遅れているだけだと説明した。「代表ウィーク中は全員が継続的にクラブにいるわけではなかったため、まだいくつか話し合うべきことがある。だからこそ、現時点では状況は技術的には未決のままだ」