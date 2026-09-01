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ドルトムント、クラブのトップチーム構想を理由に、アメリカ代表有望株マティス・アルベルトへのレンタル関心を拒否
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状況
情報筋がGOAL に明かしたところによると、今夏はアルベルトに大きな関心が寄せられ、複数のクラブがこの10代のウインガーをレンタルで獲得できないか問い合わせていたという。だがドルトムントはあらゆる打診を拒否し、関心を示した各クラブに対して、クラブはアルベルトにトップチームでの役割を見込んでいると伝えた。
その考えは、火曜日のHEBCハンブルク戦でドルトムントが5-0で勝利した試合のメンバー構成によっても裏付けられた。アルベルトはこの5-0の勝利で先発し、90分間フル出場。3度のドリブル成功で試合最多を記録したほか、枠内シュートも3本放った。
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アルベルトのこれまでのキャリア
17歳のウインガーは南カリフォルニアでキャリアをスタートさせ、もともとはLAギャラクシーのアカデミーで頭角を現した後、2024年にドルトムントへ移籍した。2025年にはチームの遠征メンバーに選ばれ、クラブワールドカップで最年少選手となった。
4月にトップチームデビューを果たし、16歳340日でブンデスリーガに出場した最年少のアメリカ人選手となり、ジオ・レイナが保持していたそれまでの記録を更新した。
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次のステップ
昨年GOALの取材に応じた際、アルバートは将来に向けたプランと目標を語っていた。
「大きなビジョンは持っている」と彼は言う。「トップチームに定着して、違いを生み出せる選手になりたい。ワールドクラスの選手になりたい。それがキャリアにおける一番の目標だ。でも同時に、僕は日々を大切にして生きている。精神的に考えすぎないようにもしている。こうした目標を全部書き出して、それを達成できなかったら、メンタルが乱れてしまうからね。時にはただ楽しむことも必要なんだ。自分が人生を通してプレーし続けてこられたのは、その喜びがあったからだと思う。
「今でもそうやってプレーしたいと思っている。ただ楽しむんだ。いつもそんなに深刻なものじゃない。ただ楽しい。それこそが、子どもの頃からプレーを続けてこられた理由だと思う。プレーするときに楽しむことだね」
代表レベルでは、アルバートはU-19までアメリカ代表としてプレーしており、そのチームでのデビューは今年3月だった。
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次に何が起こる？
ドルトムントの次戦は、今季ブンデスリーガ2試合目となる土曜のホッフェンハイム戦である。その後は、アレックス・フリーマン擁するビジャレアルをホームに迎え、チャンピオンズリーグの戦いをスタートさせる。
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