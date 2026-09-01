昨年GOALの取材に応じた際、アルバートは将来に向けたプランと目標を語っていた。

「大きなビジョンは持っている」と彼は言う。「トップチームに定着して、違いを生み出せる選手になりたい。ワールドクラスの選手になりたい。それがキャリアにおける一番の目標だ。でも同時に、僕は日々を大切にして生きている。精神的に考えすぎないようにもしている。こうした目標を全部書き出して、それを達成できなかったら、メンタルが乱れてしまうからね。時にはただ楽しむことも必要なんだ。自分が人生を通してプレーし続けてこられたのは、その喜びがあったからだと思う。

「今でもそうやってプレーしたいと思っている。ただ楽しむんだ。いつもそんなに深刻なものじゃない。ただ楽しい。それこそが、子どもの頃からプレーを続けてこられた理由だと思う。プレーするときに楽しむことだね」

代表レベルでは、アルバートはU-19までアメリカ代表としてプレーしており、そのチームでのデビューは今年3月だった。