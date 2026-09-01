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Goal.com
ライブ
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Ryan Tolmich

翻訳者：

ドルトムント、クラブのトップチーム構想を理由に、アメリカ代表有望株マティス・アルベルトへのレンタル関心を拒否

移籍情報
アメリカ合衆国
ボルシア・ドルトムント
ブンデスリーガ
DFBポカール
M. Albert

新進気鋭のアメリカ人ウインガー、マティス・アルベルトには夏の移籍市場でレンタル移籍への関心が寄せられていたと、関係筋がGOALに明かした。ただ、ボルシア・ドルトムントはトップチームでの起用プランがあるため、この10代の有望株を手放さない判断を下した。アルベルトは昨季にドルトムントでプロデビューを果たし、火曜日のDFBポカールではクラブの先発メンバーに名を連ねた。

  • imago-sport-1082271673.jpgHMB-Media

    状況

    情報筋がGOAL に明かしたところによると、今夏はアルベルトに大きな関心が寄せられ、複数のクラブがこの10代のウインガーをレンタルで獲得できないか問い合わせていたという。だがドルトムントはあらゆる打診を拒否し、関心を示した各クラブに対して、クラブはアルベルトにトップチームでの役割を見込んでいると伝えた。

    その考えは、火曜日のHEBCハンブルク戦でドルトムントが5-0で勝利した試合のメンバー構成によっても裏付けられた。アルベルトはこの5-0の勝利で先発し、90分間フル出場。3度のドリブル成功で試合最多を記録したほか、枠内シュートも3本放った。

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  • imago-sport-1082015137.jpgKirchner-Media

    アルベルトのこれまでのキャリア

    17歳のウインガーは南カリフォルニアでキャリアをスタートさせ、もともとはLAギャラクシーのアカデミーで頭角を現した後、2024年にドルトムントへ移籍した。2025年にはチームの遠征メンバーに選ばれ、クラブワールドカップで最年少選手となった。

    4月にトップチームデビューを果たし、16歳340日でブンデスリーガに出場した最年少のアメリカ人選手となり、ジオ・レイナが保持していたそれまでの記録を更新した。

  • imago-sport-1069122136.jpgNaushad

    次のステップ

    昨年GOALの取材に応じた際、アルバートは将来に向けたプランと目標を語っていた。

    「大きなビジョンは持っている」と彼は言う。「トップチームに定着して、違いを生み出せる選手になりたい。ワールドクラスの選手になりたい。それがキャリアにおける一番の目標だ。でも同時に、僕は日々を大切にして生きている。精神的に考えすぎないようにもしている。こうした目標を全部書き出して、それを達成できなかったら、メンタルが乱れてしまうからね。時にはただ楽しむことも必要なんだ。自分が人生を通してプレーし続けてこられたのは、その喜びがあったからだと思う。

    「今でもそうやってプレーしたいと思っている。ただ楽しむんだ。いつもそんなに深刻なものじゃない。ただ楽しい。それこそが、子どもの頃からプレーを続けてこられた理由だと思う。プレーするときに楽しむことだね」

    代表レベルでは、アルバートはU-19までアメリカ代表としてプレーしており、そのチームでのデビューは今年3月だった。

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    次に何が起こる？

    ドルトムントの次戦は、今季ブンデスリーガ2試合目となる土曜のホッフェンハイム戦である。その後は、アレックス・フリーマン擁するビジャレアルをホームに迎え、チャンピオンズリーグの戦いをスタートさせる。

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