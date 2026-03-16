元監督のエドゥアルト・ガイヤー氏は、チャンピオンズリーグのプレーオフ第2戦、アタランタ・ベルガモ戦でのボルシア・ドルトムントのプレーを厳しく批判した。BVBはイタリアのチームとの第2戦で、2-0とリードしていたにもかかわらず、そのリードを守り切れなかった。試合終了間際、GKグレゴール・コベルのミスがPKを招き、アタランタがこれを決めて4-1とした。 先週、アタランタは同じ会場で行われたFCバイエルン・ミュンヘンとのラウンド16第1戦で1-6と完敗し、勝ち目がない状況に追い込まれていた。
翻訳者：
「ドルトムントはどうなっていたのか？」：名監督がBVBを痛烈に批判
ガイヤー氏は『キッカー』誌でBVBとFCBの比較分析を行ったが、予想通り、黒と黄のチームにとっては厳しい結果となった。
エネルギー・コットブスの元監督は、ミュンヘンの6対1の勝利について次のように語った。「驚きだったのは、その勝利の明快さだけだ。それだけに、一節前にボルシア・ドルトムントに何が起きていたのか、同じ場所で1対4という大敗を喫してしまったのか、疑問に思わずにはいられない。」
エドゥアルト・ガイヤー：「ブンデスリーガのチーム間における実力差は極めて大きい」
ベルガモで行われた2試合は、ドイツの2チームにとって結果が分かれたが、彼から見ればそこから導き出される結論はただ一つだ。「長年にわたり国際舞台で我々の誇りとして活躍してきたFCバイエルンに次ぐチームとの間には、ブンデスリーガにおいて質的な差が極めて大きい」とガイヤーは記した。
ブンデスリーガでは、ヴィンセント・コンパニー監督率いるFCBが26節を終えて独走態勢にある。現在2位のドルトムントとの勝ち点差は9ポイントだ。 ミュンヘンのチームは、過去13回のブンデスリーガ優勝のうち12回を制している。2023/24シーズンにバイエル・レバークーゼンが唯一その間を割って優勝を果たしたのみだ。ドルトムントが最後に優勝トロフィーを手にしたのは、ユルゲン・クロップ監督率いる2012年と2013年のことだった。
チャンピオンズリーグのラウンド16第1戦：
ガラタサライ リヴァプール 1:0 ニューカッスル バルセロナ 1:1 アトレティコ・マドリード トッテナム 5:2 アタランタ バイエルン・ミュンヘン 1:6 レバークーゼン アーセナル 1:1 レアル・マドリード マンチェスター・シティ 3:0 ボーデ/グリムト スポルティング 3:0 パリ・サンジェルマン チェルシー 5:2
よくある質問
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".