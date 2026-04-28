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ボルシア・ドルトムントのユリアン・ライアーソンは、アシスト王として名だたる選手と肩を並べ、記録更新も視界に入れている。日曜日のSCフライブルク戦で3-0となるコーナーキックを供給し、チームを4-0の勝利に導いた。この結果、ブンデスリーガアシストランキングで2位タイに浮上した。