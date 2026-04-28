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Daniel BuseTim Ursinus

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ドルトムントのスターが、バイエルンのレジェンド、フランツ・ベッケンバウアーに並ぶアシスト記録を達成。次はその記録更新を狙う。

ブンデスリーガ
ボルシア・ドルトムント
ユリアン・リエルソン

ボルシア・ドルトムントのユリアン・ライアーソンは、アシスト王として名だたる選手と肩を並べ、記録更新も視界に入れている。日曜日のSCフライブルク戦で3-0となるコーナーキックを供給し、チームを4-0の勝利に導いた。この結果、ブンデスリーガアシストランキングで2位タイに浮上した。

  • ライアソン大学が選抜リストに名を連ねた

    このノルウェー人選手は、1シーズンでのアシスト数でDF13位タイに並んだ。これはフランツ・ベッケンバウアー（バイエルン・ミュンヘン、1973-74）、フィリップ・マックス（アウクスブルク、2017-18）、デビッド・ラウム（ホッフェンハイム、2021-22）の記録と並ぶ。 14アシストのジョルジーニョ（レバークーゼン、1991-92）と15アシストのアレハンドロ・グリマルド（レバークーゼン、2023-24）のみが上回る。ライアーソンには残り3試合で順位を上げるチャンスがある。 

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    今シーズン、オリセだけが彼より上位にランクインしている

    世界的に見ても、ライアーソンは今シーズン、ディフェンダーアシスト数2位。18アシストでセリエA記録を更新したインテル・ミラノのフェデリコ・ディマルコに次ぐ。ブンデスリーガではバイエルン・ミュンヘンのルイス・ディアスと2位タイで、マイケル・オリゼが18アシストでトップ。 

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