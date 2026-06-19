数日前、『エクスプレス』紙は、19歳の攻撃的選手をめぐる「シュヴァルツ・ゲルベ」の移籍計画を報じた。BVBはケルン側の金銭的条件を緩和するため、数百万の移籍金に加え、2選手をケルンへ期限付き移籍させる意向だという。
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ドルトムントのサイード・エル・マラに関する計画で混乱が生じており、BVBの対応に1. FCケルンは首を傾げているという。
エル・マラの移籍金は固定額3000万ユーロで、成績次第で最大500万ユーロのボーナスが付く。さらにBVBは転売益の分配も約束し、「エフツェー」にとって魅力的な取引にする見込みだ。
ケルンが求める5000万ユーロとの差額は、レンタル移籍する2選手で補う見込みだ。その一人が左サイドバックの有望株、アルムゲラ・カバルだ。
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ケルンはエル・マラの移籍金として5000万ユーロを要求しているようだ。
クラブに近いポータルサイト「Geissblog」によると、ラインラントのファンはこの案に消極的だ。同サイトは、ドルトムントの計画とされるものに幹部は首を横に振ったと伝える。
ケルンは依然として5000万ユーロの移籍金を主張しており、レンタルやトレードで金額を下げる案は一切検討していないという。
提示額を支払うクラブがあるかは不明だ。トッテナムが関心を示しているとされ、新監督のロベルト・デ・ゼルビ氏は「エル・マラ」のスカウト報告に感銘を受けたという。
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エル・マラからブライトンとブレントフォードへの移籍話が頓挫した
それ以前には、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンからの関心が立ち消えになっていた。シーガルズは、この攻撃的選手を昨夏と昨冬にも獲得しようとしていた。一方、FCブレントフォードへの移籍は、エル・マラ本人によって頓挫した。同クラブはケルンに5000万ユーロを支払う用意があったとされるにもかかわらず、エル・マラ自身がプレミアリーグのクラブへの移籍を拒否したと伝えられている。
数日前に『エクスプレス』紙が報じたTSGホッフェンハイムへの移籍説は、同クラブが即座に否定。それでも同紙は「可能性はあった」と主張している。
BVBが19歳の彼を獲得できるのは、選手売却で資金を確保した場合のみ。ウイングのカリム・アデイエミを今夏に売却し、契約満了1年前に放出すれば、ケルンの逸材を迎える余地が生まれる。 その資金とニコ・コヴァチ監督率いるチーム内の枠は、この売却で初めて確保できる見込みだ。