ドルトムントのサイード・エル・マラに関する計画で混乱が生じており、BVBの対応に1. FCケルンは首を傾げているという。

それ以前には、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンからの関心が立ち消えになっていた。シーガルズは、この攻撃的選手を昨夏と昨冬にも獲得しようとしていた。一方、FCブレントフォードへの移籍は、エル・マラ本人によって頓挫した。同クラブはケルンに5000万ユーロを支払う用意があったとされるにもかかわらず、エル・マラ自身がプレミアリーグのクラブへの移籍を拒否したと伝えられている。

数日前に『エクスプレス』紙が報じたTSGホッフェンハイムへの移籍説は、同クラブが即座に否定。それでも同紙は「可能性はあった」と主張している。

BVBが19歳の彼を獲得できるのは、選手売却で資金を確保した場合のみ。ウイングのカリム・アデイエミを今夏に売却し、契約満了1年前に放出すれば、ケルンの逸材を迎える余地が生まれる。 その資金とニコ・コヴァチ監督率いるチーム内の枠は、この売却で初めて確保できる見込みだ。