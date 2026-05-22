ここで話題に上ったのはカリム・アデイエミだが、彼の「武器」は最近別の意味でも注目されている。 リッケンが「トーナメントで常に役立つ卓越した資質」と称する24歳のスピードを、ドイツ代表監督は今回見送った。ナゲルスマンが選んだマクシミリアン・バイアーとジェイミー・レウェリングも同等のスピードを持つからだ。

この落選は驚きではない。BVBのニコ・コヴァチ監督も4月の肉離れ以前からアデイエミへの期待を徐々に下げ始めていた。

2026年に向けて代表11試合を経験した彼のパフォーマンス低下は顕著で、W杯出場を左右する重要な時期と重なっている。前半戦では6得点3アシストとドルトムント攻撃陣で最も安定していたが、今ではその記憶も薄れつつある。