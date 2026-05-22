主張は明白だったが、ラース・リッケンは改めて強調した。「ユリアン・ナーゲルスマンも彼のスピードを知っている。W杯に26人も選べるなら、スペシャリストも連れて行ける。特別な武器を持つ選手をね」とボルシア・ドルトムントのスポーツディレクターは最近『Bild』紙に語った。
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ドルトムントで最も安定した選手だったカリム・アデイエミが、2026年には出場時間600分に留まるという驚異的な不振に落ち込んだ。
ここで話題に上ったのはカリム・アデイエミだが、彼の「武器」は最近別の意味でも注目されている。 リッケンが「トーナメントで常に役立つ卓越した資質」と称する24歳のスピードを、ドイツ代表監督は今回見送った。ナゲルスマンが選んだマクシミリアン・バイアーとジェイミー・レウェリングも同等のスピードを持つからだ。
この落選は驚きではない。BVBのニコ・コヴァチ監督も4月の肉離れ以前からアデイエミへの期待を徐々に下げ始めていた。
2026年に向けて代表11試合を経験した彼のパフォーマンス低下は顕著で、W杯出場を左右する重要な時期と重なっている。前半戦では6得点3アシストとドルトムント攻撃陣で最も安定していたが、今ではその記憶も薄れつつある。
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カリム・アデイエミ：2026年の出場時間は600分に満たない
前半戦は16試合先発したが、年明け以降は6試合のみ。公式戦17試合で582分しか出場せず、1試合平均約34分ではW杯出場を争うには不十分だ。
前半戦並みの7回（4得点・3アシスト）は関与したが、リッケンが求める「切り札」としての印象は残せなかった。移籍に消極的なコヴァチにとって、アデイエミをベンチから外す理由はほとんどなかった。
クロアチア人監督は、在任中最も多くアデイエミと会話したと明かし、特別な関係を示唆した。 コヴァチは「彼は人として非常に優れている」と語り、さらに「素晴らしい若者で、悪意は一切ない。時として良すぎるほどだ」と続けた。
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コヴァッチ監督、アデイエミに「もっと自分を信じてほしい」
人柄だけでは、仕事熱心なコヴァチをスポーツ面で納得させられない。アデイエミはキャリアを通じて闘志と100％のプロ意識に欠け、才能がありながら最高レベルをキープする真摯なトップ選手にはなれないだろう。
「彼がいくつかの点を修正すれば、間違いなく偉大なサッカー選手になれると確信している。 そのためには、もう少し私を信じてほしい」と語り、課題を挙げた。 「正確さと几帳面さを磨くこと。才能は十分にある。あとは前進のために仕事、細部、ニュアンスを調整し、トレーニングの1分1秒も無駄にしないことだ。」
これらはすべて、アデイエミが以前から抱える課題だ。3年前、当時のアシスタントコーチ、アルミン・ロイターシャーンもこう語っている。「カリムには欧州のトップ選手になるための能力がすべてある。まだトップではないが、なれる可能性はある。 しかし、時折真剣さが欠ける。トレーニングでより真剣に取り組んでほしい」
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カリム・アデイエミの不祥事
元ヘッドコーチのエディン・テルジッチはロイターの報道に即座に同意し、「アヒムの意見に全面的に賛同する。我々は安定性と効果が必要だと認識しており、カリムを含め改善に取り組んでいる」と述べた。しかし、アデイエミはまだ決定的な進歩を見せていない。
こうした状況は、国際トップレベルでの飛躍を疑問視する声に拍車をかけている。彼は以前から私生活でのトラブルが指摘されており、前半戦中の騒動もその一因だ。これらの行動が、ドルトムントやドイツサッカー連盟（DFB）内で彼の立場を困難にしている。
交代時にベンチへボトルを投げつけ、試合中にロッカールームへ逃げ込み、不要なトラブルを煽り、さらに「ミステリーボックス」の処分を受けた。これらはすべて、わずか数週間の出来事だ。 ラッパーの妻を持つ彼は、仕事への姿勢に疑問符がつき、SNSでの露出が多い「放任主義」の選手というレッテルも貼られていた。
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アデイエミはBVBで将来があるか？
今後、彼がBVBでどのような展開を迎えるのか注目される。リッケンズがアデイエミを推していたのは、W杯出場ですぐに市場価値が上がることを期待していたからだ。アデイエミにはボルシアとの契約延長を含む複数オファーがあり、多くのクラブが関心を示している。
現時点では未決定だが、早期の結論が望まれる。売却が実現すれば、移籍金は少なくとも4000万ユーロとされ、ドルトムントの資金的余裕は大幅に増す。リケンら首脳陣は、夏のオフシーズン中にアデイエミの将来を明確にするため、追加の説得材料を見出す必要がある。
BVBにおけるカリム・アデイエミの成績データ
公式戦 得点 アシスト イエローカード イエローカード2枚 レッドカード 146 36 25 27 1 1