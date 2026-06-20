AFP
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ドルトムントがベテランMFの放出を決めたため、リーズ・ユナイテッドは元ドイツ代表のフリー移籍獲得を狙っている。
リーズは経験豊富なフリーエージェントに注目
YEPによると、プレミアリーグ14位に終わったリーズ・ユナイテッドは戦力強化のため、ブラントの獲得を検討している。30歳のブラントは今夏、ドルトムントとの契約が満了しフリーエージェントとなる。
2019年に2500万ユーロでバイエル・レバークーゼンからドルトムントに移籍し、7年間プレーした。ドイツ代表で48試合、ブンデスリーガでは380試合以上出場し、欧州最高峰の舞台でも経験豊富な攻撃的MFだ。
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ブラントの戦績は、その実力を如実に物語っている
ドイツで影響力を示したブラントがドルトムントを去る。通算307試合で57ゴール70アシストを記録し、攻撃の要として君臨した。チャンピオンズリーグでも80試合以上出場し、欧州での経験も豊富だ。
その経験は、質と層の厚さを求めるリーズにとって貴重な戦力となるはずだ。ただし、このMFには複数クラブが興味を示しており、少なくとも1クラブはチャンピオンズリーグ出場権を提示できると報じられている。
汎用性の高さから、ブラントは魅力的な選択肢だ
ブラントの最大の強みは汎用性だ。攻撃的MF、ボランチ、両サイドと複数のポジションをこなすため、監督に多彩なオプションを提供できる。今夏、中盤と攻撃陣の補強を目指すリーズにとって、この柔軟性は魅力的だ。ブラントが加入すれば、創造性、経験、そして得点力をもたらす。
また、リーズは北アイルランド代表MFシェイ・チャールズなど、他の候補も注目しているという。
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重要な採用決定が控えている
リーズは、ライバルクラブとの競争を踏まえ、ブラント獲得への動きを強化するか判断しなければならない。フリー移籍で経験豊富な選手を得られる点は魅力的だが、ドイツ人MFには他の移籍先も選択肢となる。今後数週間の移籍動向により、ブラントが現実的な候補となるか、それとも経験と若さを組み合わせた補強方針の中の1人に留まるかが明確になる。