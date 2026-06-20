ドルトムントがベテランMFの放出を決めたため、リーズ・ユナイテッドは元ドイツ代表のフリー移籍獲得を狙っている。

ドイツで影響力を示したブラントがドルトムントを去る。通算307試合で57ゴール70アシストを記録し、攻撃の要として君臨した。チャンピオンズリーグでも80試合以上出場し、欧州での経験も豊富だ。

その経験は、質と層の厚さを求めるリーズにとって貴重な戦力となるはずだ。ただし、このMFには複数クラブが興味を示しており、少なくとも1クラブはチャンピオンズリーグ出場権を提示できると報じられている。