ミシガン大でプレーしたタイトエンドは、土曜未明のドラフト2巡目・全体59位で指名された。ドラフトはピッツバーグで開催中。
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ドラフトで予想外に早い指名：ドイツ人タイトエンドがついにNFLへ
専門家はクラインをドラフト後半の指名候補と予想し、彼に「希望のチーム」はなかった。ドラフト前、彼はSIDのインタビューで「家族には希望があるが、自分は様子を見たい」と話した。結果としてテキサンズへ移籍し、数百万ドルの年俸を保証された。同チームは優勝経験がないものの、近年はプレーオフに定期的に進出している。
来季は補強が急がれるオフェンシブラインのポジションを争う見込みだ。経験は浅いが、大きな可能性を評価されている。ミシガン大では、トム・ブレイディと同様にチームキャプテンを務めた。
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NFLドラフト：6人のドイツ人選手が結果待ち
「走れてキャッチできることを証明してきた。でも、多くの人に評価されているのは、ブロックの上手さだ。NFLでも大学でも、その両方ができるタイトエンドは少ない」とクラインは自身の強みを説明し、リーダーシップを強調した。「僕らしさは、人への接し方だ。洗濯や朝食を用意してくれる人たちとも良好な関係を築いている。 多くの選手が私をロールモデルとして見てくれました」
2019年に高校卒業後に渡米した彼は、NFL以外の選択肢は考えたことがないという。「時々『タイヤ交換』と冗談を言うが、実際は分からない。プランAは常に『アメリカに移住してNFL入りを果たす』で、プランBは『プランAが成功すること』だった」と語った。
ドラフトにはポール・ルーベルト（フランクフルト・アン・デア・オーデル）、マーク・ペトリー（ホッホハイム）、フロリアン・シュターラー（ケルン）、モーリス・ハイムス（ハンブルク）、フェリックス・レッペン（ヴィッツェンハウゼン）、レオ・ブルメントリット（ヴァイクス）の6人も名を連ねるが、彼らは指名を確実にするためさらに緊張するだろう。