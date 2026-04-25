ドラフトで予想外に早い指名：ドイツ人タイトエンドがついにNFLへ

「走れてキャッチできることを証明してきた。でも、多くの人に評価されているのは、ブロックの上手さだ。NFLでも大学でも、その両方ができるタイトエンドは少ない」とクラインは自身の強みを説明し、リーダーシップを強調した。「僕らしさは、人への接し方だ。洗濯や朝食を用意してくれる人たちとも良好な関係を築いている。 多くの選手が私をロールモデルとして見てくれました」

2019年に高校卒業後に渡米した彼は、NFL以外の選択肢は考えたことがないという。「時々『タイヤ交換』と冗談を言うが、実際は分からない。プランAは常に『アメリカに移住してNFL入りを果たす』で、プランBは『プランAが成功すること』だった」と語った。

ドラフトにはポール・ルーベルト（フランクフルト・アン・デア・オーデル）、マーク・ペトリー（ホッホハイム）、フロリアン・シュターラー（ケルン）、モーリス・ハイムス（ハンブルク）、フェリックス・レッペン（ヴィッツェンハウゼン）、レオ・ブルメントリット（ヴァイクス）の6人も名を連ねるが、彼らは指名を確実にするためさらに緊張するだろう。