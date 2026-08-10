ベンハミン・ドミンゲスがユニフォームを替える準備を整えている。 ジャンルカ・ディ・マルツィオによると、サッスオーロは2003年生まれの同選手の移籍について、買い取りオプション付きのレンタルでボローニャと合意に達した。正式決定までには、なお最後の詳細を詰める必要がある。





ボローニャでの2シーズンを経て、ドミンゲスは新たなセリエAでの経験に向けて準備を進めている。ボローニャでは39試合に出場して3ゴールを記録し、今度はサッスオーロのユニフォームで新たな挑戦に臨むことになる。



