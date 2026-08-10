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ライブ
CM Grafica Dominguez Bologna 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ドミンゲスがボローニャに別れ　新天地はサッスオーロへ

移籍情報
サッスオーロ
ボローニャ
ベンジャミン・ドミンゲス

エミリアの2クラブ間で移籍成立

ベンハミン・ドミンゲスがユニフォームを替える準備を整えているジャンルカ・ディ・マルツィオによると、サッスオーロは2003年生まれの同選手の移籍について、買い取りオプション付きのレンタルでボローニャと合意に達した。正式決定までには、なお最後の詳細を詰める必要がある。


ボローニャでの2シーズンを経て、ドミンゲスは新たなセリエAでの経験に向けて準備を進めている。ボローニャでは39試合に出場して3ゴールを記録し、今度はサッスオーロのユニフォームで新たな挑戦に臨むことになる。


  • サッスオーロはこうして、新シーズンに向けて自チームの攻撃陣に質と選択肢を加えることになった。サッスオーロは昇格組として見事な11位でシーズンを終えており、この結果はファビオ・グロッソの仕事ぶりを高く評価させるものにもなった。グロッソはマペイ・スタジアムで説得力のあるシーズンを送り、その後フィオレンティーナに選ばれた。

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