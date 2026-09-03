近年のサッカー界における最も混沌とした移籍期限日ドラマの一つで、チェルシー、モナコ、エヴァートン、マンチェスター・シティを巻き込んだ複雑な一連の移籍が、劇的な形で破談となった。交渉の網の目は、モナコが債務問題の解決と、メキシコ人MFエリク・リラを獲得するための非EU枠確保を目指したことから始まった。

モナコは当初、FWフォラリン・バログンをエヴァートンへ売却することで合意していたが、メディカルチェック中に疑念が生じたことで、この移籍は停滞した。そこに好機を見いだしたチェルシーは、マンチェスター・シティへプレミアリーグ史上最高額の移籍で去ろうとしていたエンソ・フェルナンデスの後釜として、モナコMFラミーヌ・カマラの獲得で合意に達した。

しかし、その後の交渉の二転三転により、このクラブ間の複数取引全体は最終期限前に崩壊した。







