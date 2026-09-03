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ドミノ倒しの大混乱！チェルシー、モナコ、エヴァートンの取引が期限日当日の混乱の中でいかに破談となったのか
複数クラブにまたがるドミノ効果が崩壊
近年のサッカー界における最も混沌とした移籍期限日ドラマの一つで、チェルシー、モナコ、エヴァートン、マンチェスター・シティを巻き込んだ複雑な一連の移籍が、劇的な形で破談となった。交渉の網の目は、モナコが債務問題の解決と、メキシコ人MFエリク・リラを獲得するための非EU枠確保を目指したことから始まった。
モナコは当初、FWフォラリン・バログンをエヴァートンへ売却することで合意していたが、メディカルチェック中に疑念が生じたことで、この移籍は停滞した。そこに好機を見いだしたチェルシーは、マンチェスター・シティへプレミアリーグ史上最高額の移籍で去ろうとしていたエンソ・フェルナンデスの後釜として、モナコMFラミーヌ・カマラの獲得で合意に達した。
しかし、その後の交渉の二転三転により、このクラブ間の複数取引全体は最終期限前に崩壊した。
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エヴァートンの不調に終わったストライカー獲得 प्रयास
バログンの契約交渉が難航した後、エヴァートンはマンチェスター・ユナイテッドのFWジョシュア・ザークツィーに照準を切り替えた。だが、ユナイテッドがザークツィーの退団を認めなかったため、時間切れが迫る中でトフィーズはモナコに戻り、バログン獲得に向けて低額条件での再交渉を行った。
モナコはカマラよりもバログンの売却を優先し、その結果、リーグ・アンの同クラブはカマラのチェルシー移籍で合意していた取引を取り消した。カマラを突然逃したにもかかわらず、チェルシーはマンチェスター・シティとの合意を尊重することを選び、直接の後釜を確保しないままフェルナンデスの移籍完了を認めた。
最終的な破談は、メディカルを巡る混乱を受けてバログンがエヴァートン加入を見送る決断を下したことで起きた。バログンは契約書にサインしないまま、トレーニング施設を後にした。
すべてに及ぶ広範な影響
この劇的な一連の出来事により、関係したほぼすべてのクラブが難しい運営上の立場に置かれた。モナコはバログンとカマラの両方を残すことになり、想定していた資金を確保できず、またリラ獲得に必要だった非EU枠も空けられなかったため、メキシコ人MFの加入は完全に阻まれた。
チェルシーはフェルナンデスをマンチェスター・シティへ記録的な額で売却したものの、本命としていた中盤の補強ターゲットを逃した。一方、エバートンはバログンとザークツィーの両獲得に失敗した。
さらにエバートンは、この移籍市場の早い段階ですでにベトをフィオレンティーナへ売却していたため、認識されるシニアのセンターフォワードはティエルノ・バリーだけとなった。
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チーム内の余波と今後の対応
移籍市場が正式に閉幕した今、影響を受けたクラブはデッドラインデーの混乱の直後を乗り切らなければならない。監督たちは、成立しなかった取引を受け、現有戦力を組み込み直し、チーム内の序列を再編する必要がある。
モナコは、非EU選手登録の制約に対応しながら、現有スカッドの再活性化を図ることになる。チェルシーは、フェルナンデスの注目を集めた退団を受け、MFの構成を内部で調整しなければならない。
エヴァートンには厳しい時期が待ち受けており、国内戦の再開に向けて、攻撃陣をけん引する役割を大きくバリーに委ねることになる。
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