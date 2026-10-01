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ライブ
Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
翻訳者：

ドミニク・リヴァコヴィッチの代理人が大胆なバルセロナ計画を明かす。ジョアン・ガルシアから正守護神の座を奪う狙いだ

バルセロナ
ドミニク・リヴァコビッチ
ジョアンガルシア
ラ・リーガ
スペイン
UEFAネーションズリーグ リーグA
クロアチア
スペイン 対 クロアチア

ドミニク・リバコビッチは、単に人数合わせのためにバルセロナへ移籍したわけではない。代理人が、カンプ・ノウで先発の座をつかむ長期的な計画があることを認めた。 クロアチア代表は低コストの補強として加入したが、2027年シーズン開幕までに、クラブの第一GKとしてジョアン・ガルシアから定位置を奪うことを目標に据えている。

  • バルセロナの今夏のサプライズ補強

    リバコビッチはフェネルバフチェから約300万ユーロの移籍金でカタルーニャの名門に加入した。今夏の移籍の中でも、より予想外な取引の一つとなった。クロアチア代表GKはすでに公式戦デビューを果たしており、絶対的な現正GKジョアン・ガルシアに次ぐ立場となっている。

    この移籍は当初、まったく異なる青写真を持っていた。スペインへの完全移籍後、このGKは出場機会を確保するため、短期レンタルでそのまま母国へ戻る予定だった。

    しかし、この一時移籍の期間を巡って交渉が決裂し、リバコビッチはカタルーニャに残留することになった。現在はクラブ内の序列でベテランのボイチェフ・シュチェスニーを明確に上回っている。


  • Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    代理人が破談となったレンタル移籍と今後の目標を語る

    『Inkubator』ポッドキャストで語った代理人のアンディ・バラは、自身の顧客をバルセロナの体制に組み込む壮大なプランを明かした。「リヴァコヴィッチは、今季は準備を進め、来季は先発となってジョアン・ガルシアと正GKの座を争うためにバルサと契約した」と述べた。

    また、バラはディナモ・ザグレブへの移籍が破談に終わった経緯にも言及し、クロアチアのクラブが突然要求を変えたことへの不満を示した。「我々はディナモ・ザグレブと1年間のレンタル移籍について話をしていたが、その後ディナモから電話があり、2年間のレンタルを望んでいると伝えられた」とバラは明かした。「私は彼らに対し、法的にそれは不可能だと伝えた。そして最終的に実現しなかった。もし1年を受け入れていれば、彼は今ごろバルサからのレンタルでディナモでプレーしていただろう。

    「彼らは2年を求めたが、それは不可能だった。そのうえ、バルサもこの提案を受け入れなかっただろう」


  • 市場における不可解な展開

    ディナモ・ザグレブとの合意が完全に崩壊したことで、バラは困惑した。特に、その後クロアチアのクラブが代替ターゲットの獲得に期限付きで動いたことは理解しがたいものだった。

    代理人は「その後、ディナモは［ドミニク］・コタルスキを1シーズンだけで獲得したが、それは理解できなかった」と認め、当初2年間のコミットメントを求めていたこととの論理的な矛盾を指摘した。

    その結果、リヴァコヴィッチはクラブを離れて出場時間を確実に得るのではなく、今季はスペインでの生活に順応することになる。当面の焦点は、トレーニングでクラブ首脳陣にアピールすることへと移る。


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    過密日程の中でチャンスを待つ

    シュチェスニーは現行シーズン終了に伴う契約満了時に引退すると見込まれており、リバコビッチにとってはチーム内で長期的な立場を固める明確な道が開けている。バラは、国内大会でのローテーションによって、自身の顧客が輝く十分なチャンスを得られると確信している。

    「7試合から10試合はプレーできる可能性がある。シーズンの全試合に先発GKが出場し続けるのは非常に難しいからだ。試合数はとても多い」とバラは指摘した。リバコビッチは今後、カップ戦や過密日程の週に与えられるあらゆる機会を生かし、いずれガルシアからポジションを奪えるだけのクオリティーがあることを証明しなければならない。