リバコビッチはフェネルバフチェから約300万ユーロの移籍金でカタルーニャの名門に加入した。今夏の移籍の中でも、より予想外な取引の一つとなった。クロアチア代表GKはすでに公式戦デビューを果たしており、絶対的な現正GKジョアン・ガルシアに次ぐ立場となっている。

この移籍は当初、まったく異なる青写真を持っていた。スペインへの完全移籍後、このGKは出場機会を確保するため、短期レンタルでそのまま母国へ戻る予定だった。

しかし、この一時移籍の期間を巡って交渉が決裂し、リバコビッチはカタルーニャに残留することになった。現在はクラブ内の序列でベテランのボイチェフ・シュチェスニーを明確に上回っている。



