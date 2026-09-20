NurPhoto
翻訳者：
ドミニク・リヴァコヴィッチが、バルセロナで即座にインパクトを残せた秘訣と、ダニ・オルモがデビュー戦での活躍をどう助けてくれたかを明かす
フリック監督、セビージャでクロアチア人をサプライズ起用へ
ラ・リーガ首位を快走するバルセロナは、アンダルシアで隙のないパフォーマンスを披露し、その勢いを維持した。だが試合前の見出しを最もにぎわせたのは、フリック監督のゴールマウスをめぐる選択だった。これまでシュチェスニーがジョアン・ガルシアに次ぐ明確な第2GKだと示唆していたにもかかわらず、このドイツ人指揮官はリバコビッチをバルセロナでのフルデビューに起用した。
その後、指揮官はこの起用について、序列の恒久的な変更ではなく、あくまで特定の戦術的判断だったと説明した。それでもリバコビッチはそのチャンスをしっかりとつかんだ。クロアチア代表の同選手は、特に後半に入ってから、粘り強いセビージャを攻略するためにはチーム全体の力が必要だったと振り返った。
- ZUMA Press Wire
ディナモ・ザグレブとのつながりが実を結ぶ
クラブでの初の公式戦出場を振り返り、31歳のリヴァコヴィッチは、ついにバルサのユニフォームをまとってピッチに立てたことへの大きな誇りを口にした。メディア対応では、アンダルシアで勝ち点3を手にするためにはチーム全体の力が必要だったと強調している。「完璧なシーズンのスタートを切ることができたし、このまま続けていかなければならない」と、『ムンド・デポルティーボ』が伝えた。
バルセロナでプレーする特有のプレッシャーに適応することは、新加入選手にとって大きな試練になり得る。しかし、リヴァコヴィッチにはダニ・オルモという大きな助けがあった。2人は長い付き合いがあり、欧州でそれぞれ別の道を歩む前には、ディナモ・ザグレブで数年間にわたって成功をともにしていた。
リヴァコヴィッチは、信頼できる友人がチーム内にいたことで、自身の適応がスムーズになったことをすぐに認めた。「初日からダニ・オルモがいた」とGKは説明した。「6年か7年前にディナモ・ザグレブで一緒にプレーしていた。みんな若いし、家族のような感じだから簡単だった。ここではとても適応しやすい」
ラフィーニャとGK陣への賛辞
GKが後方で安定感をもたらす一方、ピッチの反対側ではハフィーニャが圧巻のハットトリックで主役となった。リバコビッチは、このブラジル代表の献身性に惜しみない賛辞を送り、その貢献は単なる決定力にとどまらないと強調した。そして主将を称賛する声に加わることをためらわず、こう語った。「ハットトリックを決めたハフィーニャ、おめでとう。本当に信じられない！」
GKというポジションは熾烈な争いがあるにもかかわらず、リバコビッチは正GKの座を争うライバルたちとの関係についても温かく語った。GK陣の相互リスペクトが、明らかに前向きなトレーニング環境を生み出している。さらにこう付け加えた。「それにGKコーチも、ジョアンも、テク（シュチェスニー）も素晴らしい人たちだ。今日はテクがたくさん話しかけてくれたし、コーチもそうだった。みんなのおかげで、自分はやりやすかった」
- AOP.Press
GK争いを見据えて
リヴァコヴィッチの加入により、バルセロナは、ここ数シーズンは欠けていたとも言える層の厚さを大きく手にした。31歳の同選手は、GKとして依然フィジカル面で全盛期にあり、クロアチア代表での活躍によって培った豊富な国際経験も備えている。
リヴァコヴィッチとシュチェスニーの出場時間を巡る争いは、今季のバルサにおけるより興味深いサブプロットの一つとなりそうだ。ともにベテランである両者は、確立されたガルシアの後ろではチャンスが限られる可能性を理解しているが、その存在は若手に高い基準を維持させる後押しにもなっている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。