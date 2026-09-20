ラ・リーガ首位を快走するバルセロナは、アンダルシアで隙のないパフォーマンスを披露し、その勢いを維持した。だが試合前の見出しを最もにぎわせたのは、フリック監督のゴールマウスをめぐる選択だった。これまでシュチェスニーがジョアン・ガルシアに次ぐ明確な第2GKだと示唆していたにもかかわらず、このドイツ人指揮官はリバコビッチをバルセロナでのフルデビューに起用した。

その後、指揮官はこの起用について、序列の恒久的な変更ではなく、あくまで特定の戦術的判断だったと説明した。それでもリバコビッチはそのチャンスをしっかりとつかんだ。クロアチア代表の同選手は、特に後半に入ってから、粘り強いセビージャを攻略するためにはチーム全体の力が必要だったと振り返った。



