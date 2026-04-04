ソーシャルメディアにはすぐにこの出来事の映像が溢れかえり、サポーターたちは、クラブにとってこれほど困難な時期に、このミッドフィールダーの態度を疑問視した。

Xユーザーの@Ayodelebiodunは次のように投稿した。「あんなにひどいプレーをして4-0で負け、しかも給料をすべて使い果たして、国を半分も横断してまでお前たち負け犬を応援しに来たファンたちのせいにするなんて、どれほど厚かましいんだ。この選手たちはなんてガキだ。」

別のリヴァプールファンである@ianyoungkopは、「このクソ野郎、分不相応な態度だ」と述べた。

「俺はソボスライの最大のファンだが、これについては謝罪すべきだ」と@Corballyredは書き込んだ。「選手たちがやる気ゼロで、まるで引退記念試合のように走り回っているのに、どうしてファンの献身を疑えるんだ？」

批判はそれだけでは終わらなかった。別の不満を抱くサポーターは彼を「なんて傲慢な選手だ」と罵り、別のサポーターは「遠征ファンが君たちの給料を払っているんだ。拍手してトンネルへ戻れ。サポーターの前で芝居を打っても通用しない」と付け加えた。