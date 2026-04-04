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ドミニク・ソボシュライ、マンチェスター・シティに惨敗した後、リヴァプールサポーターと激しい口論に発展
エティハドで緊張が高まる
リヴァプールはFAカップ準々決勝でマンチェスター・シティに0-4という惨敗を喫した。この結果は、ピッチ上でも、またクラブの舞台裏でも、チームが現在直面している苦境の深刻さを如実に浮き彫りにするものだった。
8,000人の遠征したリヴァプールサポーターの多くは試合終了のずっと前に会場を後にしていたが、残っていたファンたちはその不満を露わにした。結果とスタンドからの反応に明らかに苛立ちを隠せないソボスライは、肩をすくめ、腕を振り回して緊張した対峙を見せたが、チームメイトのフェデリコ・キエーザが割って入り、彼を連れ去った。
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ファンは「傲慢な」振る舞いに激怒している
ソーシャルメディアにはすぐにこの出来事の映像が溢れかえり、サポーターたちは、クラブにとってこれほど困難な時期に、このミッドフィールダーの態度を疑問視した。
Xユーザーの@Ayodelebiodunは次のように投稿した。「あんなにひどいプレーをして4-0で負け、しかも給料をすべて使い果たして、国を半分も横断してまでお前たち負け犬を応援しに来たファンたちのせいにするなんて、どれほど厚かましいんだ。この選手たちはなんてガキだ。」
別のリヴァプールファンである@ianyoungkopは、「このクソ野郎、分不相応な態度だ」と述べた。
「俺はソボスライの最大のファンだが、これについては謝罪すべきだ」と@Corballyredは書き込んだ。「選手たちがやる気ゼロで、まるで引退記念試合のように走り回っているのに、どうしてファンの献身を疑えるんだ？」
批判はそれだけでは終わらなかった。別の不満を抱くサポーターは彼を「なんて傲慢な選手だ」と罵り、別のサポーターは「遠征ファンが君たちの給料を払っているんだ。拍手してトンネルへ戻れ。サポーターの前で芝居を打っても通用しない」と付け加えた。
ソボシュライはさらなる闘志を求めている
ピッチ上での振る舞いに対する批判にもかかわらず、ソボシュライは敗戦直後のチームのパフォーマンスを評価する際、遠慮なく本音を語った。TNTスポーツの取材に対し、25歳の彼は準々決勝敗退の際、チームが見せた意欲の欠如について容赦なく率直に語った。
このミッドフィルダーはチーム全体の失敗について率直に語り、次のように述べた。「メンタリティが足りなかった。正直なところ、誰も全力を尽くせていなかった。厳しい状況だが、団結しなければならない。水曜日には再戦のチャンスがあるが、今シーズンをこんな形で終えたくないという意識を強く持たなければならない。」
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瀬戸際にあるシーズン
マンチェスター・シティ戦での敗北による余波を受け、アンフィールドでの初シーズンを苦戦しているアルネ・スロット監督は、多くの疑問に答えなければならない状況に追い込まれている。モハメド・サラーが終盤のPKを失敗し、さらに追い打ちをかける形となったことで、エティハド・スタジアムにおいて、イングランドサッカー界の2大巨頭間の格差はかつてないほど広がったように見えた。
しかし、リヴァプールに傷を癒やす時間はない。水曜日には、今季の行方を左右するチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦、パリ・サンジェルマン戦が控えているからだ。急速に制御不能に陥りつつある今季の戦いで、何かしらの成果を残すためには、リヴァプールはファンとの信頼関係を修復し、本来の調子を取り戻す道を見つけなければならない。