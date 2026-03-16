ドミニク・ソボシュライ、トッテナムとの引き分けに終わった試合後、リヴァプールサポーターを批判

試合後、ソボスライはファンが途中で帰ってしまうことの影響について、遠慮なく本音を語った。「80分過ぎから人々が帰り始めるのは、チームにとってプラスにはならない。まったくプラスにならない」と彼は記者団に語った。このミッドフィルダーは、昨シーズンの優勝劇に比べれば試合の面白さが落ちているとはいえ、ファンにはチームへの忠誠を貫いてほしいと訴えた。「私たちを見捨てないでほしい。 誰もがそれに気づいているはずだ。我々が失点した時でさえ、人々は帰ってしまう。得点した時には帰らないのに。その苛立ちは理解できるが、我々は彼らを必要としている。全員が必要なのだ。困難な時こそ、より一層団結するのが当然であるべきだ。それこそが我々に必要なことだからだ。」