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ドミニク・ソボシュライ、トッテナムとの引き分けに終わった試合後、リヴァプールサポーターを批判
アンフィールドで溜まっていた不満が爆発した
日曜日の試合で、リヴァプールはトッテナム戦での支配的な展開を活かせず、トップ4入りを目指す戦いにまたも大きな打撃を受けた。17本のシュートを放ったにもかかわらず、レッズには決定力に欠け、枠内シュートはわずか4本にとどまった。ソボスライが前半、見事なフリーキックでホームチームに先制点をもたらした（彼にとって今シーズン11得点目となる活躍だった）が、ここ最近お馴染みの守備の脆さが再び露呈した。 90分にリシャルリソンに同点ゴールを許すと、ホームの観衆は沈黙し、試合終了時にはブーイングの渦が巻き起こり、試合が終わる前にスタンドから観客が大量に退場する光景が見られた。この結果、クラブは5位に留まり、試合終盤に勝ち点を落とすという懸念すべき傾向が浮き彫りとなった。
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「僕たちについてきて」――ソボシュライの訴え
試合後、ソボスライはファンが途中で帰ってしまうことの影響について、遠慮なく本音を語った。「80分過ぎから人々が帰り始めるのは、チームにとってプラスにはならない。まったくプラスにならない」と彼は記者団に語った。このミッドフィルダーは、昨シーズンの優勝劇に比べれば試合の面白さが落ちているとはいえ、ファンにはチームへの忠誠を貫いてほしいと訴えた。「私たちを見捨てないでほしい。 誰もがそれに気づいているはずだ。我々が失点した時でさえ、人々は帰ってしまう。得点した時には帰らないのに。その苛立ちは理解できるが、我々は彼らを必要としている。全員が必要なのだ。困難な時こそ、より一層団結するのが当然であるべきだ。それこそが我々に必要なことだからだ。」
ロスタイムでの逆転負けが相次いだシーズン
トッテナムとの引き分けは、リヴァプールがアディショナルタイムに勝ち点を逃し続けている一連の結果の最新の例だ。最近のウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ、マンチェスター・シティ、ボーンマスへの敗戦はいずれも90分以降に失点して決着がつき、スタンドには明らかな不安感が漂っている。ソボスライは、イスタンブールでのガラタサライ戦に0-1で敗れた後、チームがチャンピオンズリーグ出場の望みが薄れつつあることを話し合うため、最近チーム内でミーティングを行ったことを明かした。 「我々は目を覚まし、来季のチャンピオンズリーグに出場したいという姿勢で臨まなければならない。時間は残されていない」と彼は締めくくった。
- AFP
勝敗を左右する欧州の決戦
水曜日にアンフィールドで行われる歴史的な一戦を控えるリヴァプールには、休息をとる時間はほとんどない。日曜日の不和を受けて、チームは結束を固めることが急務となっており、チームの雰囲気は注視されることになるだろう。もしアルネ・スロット監督率いるチームがチャンピオンズリーグでの勝ち抜きに失敗し、すでに不安定なリーグ戦の順位を改善できなければ、今シーズン通じて欧州トップレベルの大会に出場できないという現実的な危機に直面することになる。
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