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ドミニク・ソボシュライ、トッテナムとの引き分けという惨憺たる結果を受け、リヴァプールにカンファレンスリーグでの警戒を呼びかける
苦戦するレッズへの警鐘
日曜日の敗戦により、現プレミアリーグ王者のリヴァプールは順位表で5位に沈み、4位のアストン・ヴィラに2ポイント差をつけられ、6位のチェルシーにはわずか1ポイント差で先行しているに過ぎない。リヴァプールは現在、30試合を終えて勝ち点49を獲得しており、シーズン終了まで残り8試合となっている。トッテナム・ホットスパーとの痛手となる1-1の引き分け後、スカイ・スポーツのインタビューに応じたソボスライは、チームメイトたちに厳しい警告を発した。
「我々は目を覚まさなければならない」と、このミッドフィルダーは団結を訴えながら強く訴えた。「このままでは、来シーズンはカンファレンスリーグに出場できれば幸運だと言えるだろう。彼らは我々の後ろにいてほしい。昨シーズンは、残り4試合で優勝を決めた時、誰もが喜んでいたのだから。今、我々が困難な状況にある時こそ、支えてほしい。」
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前半と後半で様相の異なる試合を分析する
このプレイメーカーは間違いなく最も際立った活躍を見せ、90分間を通して献身的なプレーを続け、見事なフリーキックを決め、121回のボールタッチ、87％のパス成功率、そして6回の地上での競り合いに勝利した。しかし、彼はスパーズに同点ゴールを許すことになった劇的なパフォーマンスの低下について、戸惑いを露わにした。「前半は、我々は非常に良いプレーができた。 試合全体を支配し、相手にほとんどチャンスを与えなかった」とソボスライは説明した。「後半は、なぜだか分からないが、前半と同じようなプレーができなかった。問題は、なぜなのかということだ。みんなで話し合うつもりだ。今は最も困難な時期だ。団結しなければならない。」
アンフィールドでのもどかしさを理解する
アンフィールドでの試合終了の笛が鳴ると、ホームサポーターからは不満の声が聞こえてきた。これは、昨年アルネ・スロット監督の下で優勝を果たした際の歓喜に沸いた光景とは、まるで別世界だった。ピッチ上の直後の反応を見逃してしまったものの、ソボシュライはサポーターが不満を抱くのも当然だと認め、引き続き応援してくれるよう熱心に訴えた。 「ブーイングは聞こえなかったが、理解はできる。昨シーズンは優勝を果たしたのに、今シーズンは本来あるべき姿でプレーできていないからだ」と彼は認めた。そして、ファンに対し忠誠を貫くよう呼びかけ、こう付け加えた。「ファンには我々の後ろにいてほしい。困難な時期だからこそ、今こそ支えてほしい」
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リヴァプールは今後どうなるのか？
リバプールは巻き返しを図るべく、早々に欧州の舞台へと視線を戻す。水曜日にはUEFAチャンピオンズリーグの2ndレグでガラタサライをホームに迎え、1-0のビハインドを覆すべく戦う。チームは、今季41試合で11ゴール8アシストを記録しているスターMFに大きく依存することになるだろう。国内リーグでは、得点力不足に悩む王者リバプールに重要な一連の試合が待ち受けており、まずは来週土曜日のブライトン戦から始まる。 トップ4争いの行方は、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシー、そしてトップ4争いのライバルであるアストン・ヴィラとの一戦を含む、過酷な5月の日程の中で最終的に決まることになるだろう。
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