ドミニク・ソボシュライ、トッテナムとの引き分けという惨憺たる結果を受け、リヴァプールにカンファレンスリーグでの警戒を呼びかける

日曜日の敗戦により、現プレミアリーグ王者のリヴァプールは順位表で5位に沈み、4位のアストン・ヴィラに2ポイント差をつけられ、6位のチェルシーにはわずか1ポイント差で先行しているに過ぎない。リヴァプールは現在、30試合を終えて勝ち点49を獲得しており、シーズン終了まで残り8試合となっている。トッテナム・ホットスパーとの痛手となる1-1の引き分け後、スカイ・スポーツのインタビューに応じたソボスライは、チームメイトたちに厳しい警告を発した。

「我々は目を覚まさなければならない」と、このミッドフィルダーは団結を訴えながら強く訴えた。「このままでは、来シーズンはカンファレンスリーグに出場できれば幸運だと言えるだろう。彼らは我々の後ろにいてほしい。昨シーズンは、残り4試合で優勝を決めた時、誰もが喜んでいたのだから。今、我々が困難な状況にある時こそ、支えてほしい。」